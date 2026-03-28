Ya es oficial: así puedes encontrar la gasolinera más barata para repostar esta Semana Santa en España

Es una realidad que el precio de los combustibles se ha disparado, algo que se ha confirmado este viernes con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), aseverando que la inflación se ha disparado al 3,3%.

Las consecuencias son claras, los conductores ya ven el aumento en sus repostajes. Algo que coincide con el comienzo de la Semana Santa con lo que muchos tendrán más complicado realizar todos esos viajes que tenían previstos para estas festividades.

Para que los consumidores puedan reducir el coste de sus repostajes, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece una aplicación que pueden utilizar todos los españoles.

Estación de servicio. Istock

Fiel a su nombre, el 'Buscador de gasolineras baratas OCU' cumple un objetivo muy concreto. En cuanto a su funcionamiento, no cuenta con grandes complicaciones.

Lo primero que se debe introducir es la dirección postal, una vez hecho, se establece un área de búsqueda delimitando los kilómetros que usted está dispuesto a recorrer para realizar el repostaje.

Por otro lado, se debe incluir si se quiere una distribuidora en concreto o por el contrario, se busca la estación más económica independientemente de la marca.

Además, deberá incluir el tipo de combustible que utiliza su vehículo y la cantidad de litros que puede incluir en su depósito.

Cuando lo haya hecho se le ofrecerá un mapa por colores, el verde indicará la estación más económica mientras que el rojo será la más costosa, en el medio de ambas estará el color naranja.

También podrá ver en este la marca de la estación y, cuando pulse, se dará a conocer el precio por litro y la distancia desde el código postal que se ha indicado al realizar la búsqueda.

La organización también proporciona una visión por distancia priorizando la estación más cercana o por precio, indicándole la más barata y cuánto le costaría llenar el depósito en cada una de ellas.

Esta herramienta se convierte en una aliada indispensable para aliviar el bolsillo en plena operación salida en la que se esperan 17 millones de desplazamientos en las carreteras españolas.

Gracias a este sistema de filtrado y comparación en tiempo real, los conductores pueden afrontar los desplazamientos de Semana Santa con la tranquilidad de saber que están obteniendo el mejor precio posible en cada kilómetro.