Madrid se sube al podio: es el tercer Gran Premio de Fórmula 1 con los precios hoteleros más caros tras Abu Dabi y Canadá

Aún no se ha celebrado ninguna carrera pero el Gran Premio de España ya se sitúa como uno de los más caros a la hora de alojarse para la fecha del evento. El Gran Premio de España, que se celebrará este año del 11 al 13 de septiembre, lleva aparejado un importante alza en los precios medios de los hoteles.

Si el fin de semana previo para alojarse en los hoteles de la capital se sitúa en los 434 euros, para el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 alcanza los 1.071 euros. Un coste que supone un alza del 147% en tan sólo siete días, según datos de la consultora Simon-Kucher a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Dicho análisis recoge el precio de más de 2.300 hoteles en los 24 destinos anfitriones de los Grandes Premios de Fórmula 1 y sus alrededores para la temporada 2026. Tan elevados son los costes medios de alojamiento que el Gran Premio de España es el tercero más caro de todo el circuito.

Por delante se sitúa el Gran Premio de Abu Dabi, con unos precios hoteleros medios que se sitúan en los 1.188 euros para el fin de semana del 6 de diciembre, un 110% más en comparación con la semana previa.

Ahora bien, el Gran Premio de Fórmula 1 que tiene los precios medios de alojamiento más caros de todo el circuito es el de Canadá. Para el fin de semana del 24 de mayo, el coste medio se sitúa en los 1.485 euros, lo que equivale a un incremento del 309% en comparación con el anterior.

Si bien el de Canadá es el más caro de todo el circuito, no es el que experimenta el incremento más elevado en los alojamientos de una semana a otra.

Ese puesto lo ocupa el Gran Premio de Japón, que se celebrará este fin de semana, cuyo coste medio se ve multiplicado por seis de una semana a otra, situándose en los 837 euros durante el fin de semana del evento.

Tras él se sitúa el Gran Premio de Austria, que se celebrará el 28 de junio, con un alza en los precios hoteleros de una semana a otra de más de cuatro veces, hasta alcanzar los 773 euros.

Miguel Afán, socio responsable de Hospitality en Simon-Kucher, asegura que "acontecimientos deportivos como la F1 impulsan de forma significativa las tarifas hoteleras, registrando niveles ADR (tarifa media diaria) nunca vistos".

¿Y Barcelona?

Cabe recordar que este año España contará con dos Grandes Premios de Fórmula 1: el de España (Madrid) y el de Barcelona-Cataluña.

La situación de este último dista bastante de lo que sucede en la capital. El precio medio de alojamiento durante el fin de semana del 14 de junio en Barcelona se sitúa en los 586 euros, lo que supone un alza del 31% en comparación con el fin de semana anterior.

De hecho, el Gran Premio de Barcelona-Cataluña se sitúa en la mitad de la tabla de todo el circuito de Fórmula 1, en lo que a precios medios de alojamiento se refiere.

Además, el Gran Premio de Barcelona-Cataluña se sitúa por encima del Gran Premio de Mónaco. Los precios medios de alojamiento en el principado monegasco para el fin de semana del 7 de junio se sitúan en los 585 euros, un 75% más en comparación con la semana previa.

¿Y cuáles son los Grandes Premios que menos incrementan sus precios medios? Monza, Arabia Saudí y China. De hecho, el Gran Premio de Monza es el único que registra descensos en sus precios medios durante el fin de semana del evento. Dicho coste se sitúa en los 245 euros, lo que supone un 6% menos en comparación con el fin de semana anterior.

El Gran Premio de Arabia Saudí, que se celebrará el 19 de abril, eleva sus precios medios para esa fecha un 24% en comparación con la semana anterior, hasta alcanzar los 210 euros.

Asimismo, el Gran Premio de China, celebrado hace diez días, es el que tiene los precios hoteleros medios más económicos de todo el circuito. Para el fin de semana del 15 de marzo, el coste medio del alojamiento se situó en los 128 euros, lo que supone un alza del 13% en comparación con el fin de semana anterior.