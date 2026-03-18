El Gobierno fracasa: no podrá rebajar la tasa de alcohol a los conductores españoles a 0,1 miligramos en sangre

El Congreso de los Diputados ha votado este miércoles la rebaja de la tasa máxima de alcohol para los conductores. El objetivo no es otro que reducir la tasa actual de 0,5 g/l a los 0,3 g/l en sangre, aunque la propuesta del Gobierno que se ha debatido planteaba llegar hasta los 0,2 g/l, o lo que es lo mismo, un 0,1 mg/l en aire aspirado.

Sin embargo, la Comisión de Interior del Congreso ha rechazado esta propuesta, frustrando el plan del Ministerio del Interior de aplicar la medida antes de verano.

De acuerdo con los datos de RTVE, este proyecto comenzó hace un año, aunque en aquel estreno el Partido Popular (PP) optó por la abstención y Vox verbalizó su negativa. En la actualidad, la medida ha decaído definitivamente por los votos en contra de estas formaciones y de ERC, haciendo insuficientes los apoyos del PSOE, Junts y PNV.

Control de La Guardia Civil. Europapress

El PP ha justificado su rechazo criticando las formas del Ejecutivo y pidiendo no legislar "desde la prisa, ni desde atajos", mientras que Vox ha argumentado que es una medida con "afán recaudatorio".

Por su parte, ERC ha tumbado la propuesta porque habían limitado su apoyo a que el Gobierno aumentara el número de vigilantes de tráfico en Cataluña. Tras esta derrota parlamentaria, la única opción que le queda al Gobierno para sacar la ley adelante sería rescatarla vía Real Decreto



Y es que en nuestro país, el 48% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico en 2024 habían consumido alguna sustancia tóxica de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

A su vez, el ministro Marlaska insistió también en la necesidad de rebajar la tasa de alcohol máxima, al igual que la propia DGT quienes publicaron una propuesta para reducir los límites y a su vez, endurecer las sanciones.

Tal y como dice la DGT, el consumo de alcohol es uno de los factores de riesgo que más está relacionado con los accidentes de tráfico. Está presente entre el 30% y el 50% de los accidentes mortales.

La ingesta de esta sustancia se absorbe en un 20% y un 25% por el estómago y la mayor parte es en el intestino delgado, desde donde pasa a la sangre, donde se alcanza una mayor concentración después de los 30-90 minutos.

La velocidad de absorción se podría modificar por distintos factores. Entre ellos se sitúan los alimentos, el tipo de bebida, el tiempo que ha transcurrido e incluso el grado de habituación o tolerancia que presenta el conductor.

Los efectos del alcohol suelen empezar a detectarse en la sangre a partir de los 5 minutos de haberlo ingerido, y alcanza su máximo nivel entre los 30 y los 90 posteriores.

Los efectos del alcohol suelen empezar a detectarse en la sangre a partir de los cinco minutos de haberlo ingerido, y alcanza su máximo nivel entre los 30 y los 90 posteriores.

Esta reforma no solo buscaba reducir la tasa permitida, sino que también tenía como objetivo la prohibición de informar sobre la ubicación de los controles policiales mediante aplicaciones móviles.