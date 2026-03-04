Eranovum lanza con Fundeen su segunda inversión participativa en más de 300 puntos de recarga en España

Eranovum, el operador español de puntos de recarga, lanza su segunda ronda de inversión participativa de la mano de Fundeen con el fin de financiar una red de puntos de recarga ya operativa en España.

Esta nueva ronda quiere impulsar el desarrollo de 304 puntos, de los que 255 ya están operativos y el resto entrarán en funcionamiento a lo largo del presente ejercicio, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras de la operación.

De esta manera, cualquier persona física o jurídica puede participar desde 500 euros en esta operación mediante un préstamo estructurado a cinco años. El importe objetivo de la financiación que se ha marcado Eranovum asciende hasta los 1.450.000 euros y se canaliza bajo el marco regulador europeo de financiación participativa.

Dicha operación se articula mediante un préstamo puente parcialmente garantizado con una duración de cinco años, un interés fijo anual del 9,25%, un retorno de la inversión acumulado del 50,95% y un pago de beneficios cada dos meses.

Dicho interés se devenga de forma periódica y el capital se amortiza íntegramente al final del periodo. Además, los inversores podrán disfrutar de un 10% de descuento en toda la red de recarga de Eranovum durante los cinco primeros años de la inversión.

Los fondos logrados por la compañía se vinculan a una red compuesta por más de 300 puntos de recarga ubicados en entornos urbanos vinculados a la actividad cotidiana, como supermercados o espacios comerciales. Es decir, se trata de una infraestructura de recarga en funcionamiento, con usuarios activos y facturación en marcha.

Dicha red está presente en provincias como Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares, Principado de Asturias, Canarias, País Vasco o Castilla y León, lo que aporta una base territorial amplia y diversificada a la operación.

Segunda operación

Esta nueva ronda de inversión participativa es la segunda que llevan a cabo ambas compañías. En 2025, lanzaron el primer proyecto de inversión participativa.

Dicha operación, que se logró completar en tres semanas, contó con más de 342 inversores los cuales destinaron 1.430.000 euros para financiar 184 puntos de recarga en Sevilla, entonces el mayor despliegue en vía pública en España.

El ticket medio de los inversores en esta primera ronda de inversión participativa se situó en los 4.181 euros.

Así las cosas, se prevé que el ticket medio de la segunda ronda participativa se sitúe en línea con los datos del año pasado.

Cabe recordar que, hasta la fecha, Eranovum cuenta con más de 1.100 puntos de recarga operativos en España. De cara al presente ejercicio, la compañía española prevé que entren en operación otros 590 puntos, los cuales ya están instalados.

Esta segunda ronda de inversión participativa tiene un menor riesgo que la anterior, puesto que se trata de puntos de recarga ya operativos y la operación no está sujeta a riesgos de desarrollo, construcción o ejecución.