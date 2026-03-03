La metamorfosis del coche en España: la mitad de las ventas son híbridas en un mercado en el que desaparece el diésel

El mercado automovilístico español es una de las principales plazas de venta de vehículos en el Viejo Continente. Y lo cierto es que está capeando mejor el temporal que otros mercados más grandes, los cuales están registrando caídas de la demanda, como el francés.

De hecho, el mercado automovilístico patrio logró elevar sus ventas un 7,5% en la comparativa interanual, hasta las 97.082 unidades. Un crecimiento que, en el acumulado de los dos primeros meses del año, se sitúa en el 4,6% y 170.186 unidades, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios oficiales (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

Y lo hace en un momento en el que no hay ayudas a la compra, más allá de las ofertas comerciales de algunas compañías automovilísticas. Cabe apuntar que el Plan Auto+, el programa de incentivos para la compra de vehículos electrificados, que cuenta con 400 millones de euros, aún no se ha aprobado.

Asimismo, el Congreso de los Diputados volvió a derogar por segunda vez en dos meses la deducción del 15% en el IRPF, hasta un máximo de 3.000 euros, por la compra de un vehículo electrificado.

Pese a la falta de ayudas, las ventas de vehículos electrificados registraron un crecimiento del 61,2% en febrero, con un total de 20.981 unidades. En lo que va de año, este tipo de vehículos acumulan un alza del 55,6% en la comparativa interanual, con 36.196 unidades, y ya suponen una de cada cinco ventas, con una cuota del 21,3%.

Las ventas de vehículos híbridos enchufables acumulan en el año un crecimiento del 71,5%, hasta alcanzar las 20.834 unidades en los dos primeros meses del año. Los eléctricos, por su parte, acumulan un total de 15.362 unidades hasta febrero, lo que equivale a un crecimiento del 38,1% en la comparativa interanual.

Pese a estos crecimientos, el peso de los vehículos electrificados en el parque automovilístico español se sitúa en el 2,3%.

Y es que el parque automovilístico patrio se caracteriza por contar con una tecnología predominante: el diésel. El 57% del parque corresponde a modelos de gasóleo. Eso sí, las ventas de este tipo de modelos están en mínimos históricos, dado que tan sólo aporta el 4% de las ventas. En los dos primeros meses del año, las ventas de este tipo de vehículos cayeron un 28,8% en la comparativa interanual, hasta las 7.226 unidades.

Situación similar vive la gasolina. Las ventas de este tipo de vehículos descienden en lo que va de 2026 un 20,7%, con 39.066 unidades, lo que equivale a una penetración del 22,9%, casi ocho puntos menos en la comparativa interanual. En lo que a parque se refiere, la cuota de los modelos de gasolina se sitúa en un 33,2%.

Todo al híbrido

La tecnología más demandada en el mercado patrio es la de los híbridos no enchufables, bien en versiones microhíbridas o en versiones híbridas completas.

Las ventas de este tipo de vehículos ya suponen el 48,3% de las ventas en los dos primeros meses del año, con un total de 82.188 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 13,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En un momento de transición hacia la electrificación, la demanda se decanta por modelos híbridos, dado que su funcionamiento es similar a los modelos de combustión.

Una tecnología cuyo mayor exponente es Toyota, enseña que acumula cuatro años seguidos como líder del mercado nacional y un lustro como la más vendida en todo el mundo. De hecho, va camino de lograr su quinto ejercicio consecutivo como líder del mercado español, dado que hasta febrero matriculó 15.582 unidades, un 0,9% menos en la comparativa interanual. Eso sí, aventaja al segundo (Seat) en 4.833 unidades vendidas.

El 'rent a car' tira del mercado

En lo que a canales se refiere, la falta de ayudas a la compra se deja notar en el mercado. Tanto, que si no fuese por los alquiladores (rent a car), el mercado se mantendría plano.

El canal de alquiladores incrementó sus ventas en febrero un 22,6%, con 24.968 compras. De hecho, el rent a car casi acaparó una de cada cinco ventas de turismos. En lo que va de año, este canal incrementa sus matriculaciones un 32,1%, hasta las 34.984 unidades.

No es de extrañar si se tiene en cuenta que estas empresas renuevan ahora la flota de cara al periodo vacacional de Semana Santa.

Para el primer cuatrimestre del año, las previsiones que maneja el Ministerio de Industria y Turismo son la llegada de 26 millones de turistas internacionales, un 3,7% más frente al mismo periodo del año anterior. Para el conjunto del año, las previsiones apuntan a superar la barrera de los 100 millones de turistas internacionales, por lo que hay que cubrir la demanda.

El canal de particulares, el más rentable para los fabricantes, creció en febrero un 4,1%, con 41.988 unidades. Sin embargo, en el acumulado del año, las compras hechas por el canal de particulares caen un 1%, con 77.763 unidades. Cabe puntualizar que el año pasado estaban las ayudas para los afectados de la dana de Valencia, por lo que el volumen de compras fue mayor.

Asimismo, las matriculaciones efectuadas por las empresas en febrero crecieron un 1,6%, con 30.126 unidades. Sin embargo, experimentaron un ligero retroceso del 0,4% en el acumulado del año, con 57.439 entregas.

Las fábricas se convierten

El cambio que se observa ahora en el mercado viene determinado por decisiones estratégicas de los grupos automovilísticos. La electrificación se ha convertido en la tecnología del futuro y dicha transformación afecta a las fábricas.

Durante el pasado mes de enero, cuatro de cada diez vehículos que se fabricaron en España eran híbridos, con un total de 45.581 unidades producidas, un 23% más en tasa interanual.

No hay que olvidar que casi el 85% de la producción nacional se destina a la exportación, lo que explica el éxito de la tecnología híbrida en el Viejo Continente.

Por su parte, la producción de modelos diésel no deja de caer. En enero se fabricaron 5.360 turismos de gasóleo, un 26,7% menos y su cuota se sitúa en el 3,9%.

El Seat Ibiza lidera el mercado

En cuanto a los modelos más comercializados, el Seat Ibiza fue el modelo más vendido en febrero, con 2.601 unidades. De hecho, es el modelo más vendido en España en los dos primeros meses del año, con un total de 4.505 unidades vendidas, un 27,5% más en la comparativa interanual.

Le sigue el Dacia Sandero, modelo del que se matricularon 2.591 unidades en febrero y que acumula 4.208 unidades comercializadas en lo que va de año, un 18,6% menos que en el mismo periodo del año anterior. Cabe recordar que el modelo de la firma rumana propiedad del Grupo Renault ha sido el coche más vendido a particulares en España durante los últimos 13 años.

El podio lo completa el Toyota C-HR. Del modelo de la compañía nipona se matricularon 2.439 unidades en febrero y 4.120 en los dos primeros meses del año, un 19,8% más.

Prueba de que el mercado se ha ido hacia el coche híbrido es que el 64% de las ventas del Toyota C-HR son híbridas no enchufables, pero es que un 36% son unidades híbridas enchufables. De hecho, es el modelo más matriculado en España hasta febrero con esta tecnología.