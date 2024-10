Si quieres un SUV mediano, híbrido, con etiqueta eco y barato... no busques más; este será tu próximo coche

EL ESPAÑOL ha tenido la oportunidad de realizar una primera prueba del nuevo MG ZS híbrido. Se trata de un coche muy interesante y muy recomendable para todas aquellas familias que buscan un coche de tamaño medio, con carrocería SUV, motor híbrido y etiqueta eco.

Este nuevo MG ZS tiene, por tanto, todos estos ingredientes para ser un éxito. De hecho, al ritmo que van los pedidos generados hasta ahora, desde MG esperan que este nuevo modelo se convierta en un superventas, con un ritmo mensual de casi 1.000 unidades al mes matriculadas.

Este MG ZS híbrido mejora al anterior ZS. De hecho, es un coche completamente nuevo ya que recibe una nueva plataforma y esto le permite crecer en todos los apartados, además de incluir nuevas mecánicas como ahora veremos y más tecnología.

Cómo es el MG ZS

A la hora de analizar cómo es el MG ZS podemos decir es un SUV de tamaño mediano. Es lo que llamamos un SUV-C o un SUV mediano. Desde la marca MG señalan que es un SUV urbano, si bien desde aquí pensamos que un coche con un tamaño de 4,4 metros es más un segmento C (SUV-C) que un segmento B (SUV-B).

No obstante, a la hora de buscar competidores analizaremos a continuación los SUV del segmento C y del segmento B que pueden rivalizar contra el nuevo MG ZS. Son los siguientes:

Son, por tanto, muchos rivales. No obstante, no todos ellos cuentan con mecánicas híbridas o híbridas ligeras. Así que no todos tienen la etiqueta eco. Por tanto, los que realmente son rivales por ser híbridos y tener la etiqueta eco son el Opel Frontera, el Renault Symbioz, el Toyota C-HR, Kia Niro, Hyundai Kona, Toyota Corolla Cross, Hyundai Tucson y Nissan Qashqai, entre otros.

Nuevo MG ZS híbrido. José Luis Cano

El MG ZS híbrido, ahora es más grande

Siguiendo con las dimensiones vemos que ahora el MG ZS crece en tamaño ya alcanza los 4,43 metros de largo y tiene una batalla (distancia entre ejes) de 2,61 metros. Estas dimensiones son mayores que las que conocíamos hasta ahora con el MG ZS. En concreto ha crecido unos 11 centímetros la longitud y algo menos de 3 centímetros la batalla. También ha crecido en alrededor de un centímetro la anchura.

En la siguiente tabla se puede ver cuál es el tamaño de algunos de los competidores. Unas medidas que nos permiten ver que este MG ZS es es muy similar a un Seat Ateca, a un Kia Niro o incluso a un Renault Symbioz:

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Renault Arkana 4,56 1,82 1,57 2,72 Kia Sportage 4,51 1,86 1,64 2,68 Hyundai Tucson 4,50 1,86 1,65 2,68 Volkswagen Tiguan 4,50 1.84 1.67 2,68 Citroën C5 Aircross 4,50 1,84 1,65 2,73 Toyota Corolla Cross 4,46 1.82 1,62 2,64 Cupra Formentor 4,45 1,83 1,51 2,68 MG ZS Híbrido 4,43 1,82 1,63 2,61 Kia Niro 4,42 1,82 1,54 2,72 Renault Symbioz 4,41 1,80 1,57 2,64 Omoda 5 4,40 1,82 1,58 2,63 Kia XCeed 4,40 1,82 1,50 2,65 Nissan Qashqai 4,39 1,79 1,55 2,64 Mazda CX-30 4,39 1,79 1,54 2,65 Seat Ateca 4,38 1,84 1,61 2,63 Toyota C-HR 4,36 1,83 1,56 2,64 Hyundai Kona 4,35 1,82 1,58 2,66 Dacia Duster 4,34 1,81 1,66 2,65 Peugeot 2008 4,30 1,77 1,55 2,60 Renault Captur 4,24 1,80 1,57 2,64 Toyota Yaris Cross 4,18 1,76 1,59 2,56 Hyundai Bayon 4,18 1,77 1,50 2,58 Seat Arona 4,14 1,78 1,55 2,56

El MG ZS híbrido está disponible desde 22.990 euros.

Maletero del MG ZS

En relación el maletero, este MG ZS tiene una capacidad de carga de 443 litros. Con esta capacidad de carga, pasa a tener uno de los mejores maleteros teniendo en cuenta sus dimensiones. A continuación, detallamos la capacidad de carga de este modelo y de sus rivales:

Modelo Maletero Toyota C-HR 310-388 Nissan Qashqai 377 Toyota Yaris Cross 397 Seat Arona 400 Hyundai Bayon 411 Toyota Corolla Cross 414 Renault Captur 422 Kia XCeed 426 Mazda CX-30 430 Peugeot 2008 434 MG ZS 443 Cupra Formentor 450 Hyundai Kona 466 Dacia Duster 474 Kia Niro 451 Seat Ateca 510 Mazda CX-5 510 Renault Arkana 513 Peugeot 3008 520 Volkswagen Tiguan 520 Hyundai Tucson 558 Citroën C5 Aircross 580 Kia Sportage 587 Ford Kuga 645

Interior del MG ZS híbrido.

Motor del MG ZS

Siguiendo con el apartado mecánico encontramos en el ZS el mismo motor híbrido que en el MG3. Se trata de un motor de gasolina de cuatro cilindros, 1,5 litros y 102 CV al que se suma un motor eléctrico de 136 CV. En total, la potencia conjunta combinada alcanza los 195 CV. Esta cifra le convierte en uno de los SUV híbridos más potentes de su categoría.

Además, el motor eléctrico se alimenta de una batería de iones de litio de notable capacidad (1,83 kWh). Esta batería y el motor eléctrico le permiten recorrer varios kilómetros en eléctrico puro con una gran suavidad y confort de marcha gracias también a la transmisión automática de tres velocidades.

A ello hay que sumar que su notable potencia también le permite obtener una buena aceleración, con un tiempo inferior a los 9 segundos en alcanzar los 100 km/h. Además, el consumo es muy eficiente, con solo 5,1 litros cada 100 kilómetros, según las cifras oficiales.

Equipamiento del MG ZS

Siguiendo con el apartado del equipamiento el MG ZS está disponible en tres niveles de equipamiento: Standard, Comfort y Luxury:

Comenzamos con el acabado MG ZS, que incorpora de serie:

Frenado automático de emergencia

Alama de colisión frontal

Mantenimiento y permanencia en el carril

Control de velocidad de crucero adaptativo

Asistente de crucero inteligente

Detección del ángulo muerto

Asistente de mantenimiento de carril

Alerta de somnolencia

Llantas de 16 pulgadas

Cámara trasera con sensor de aparcamiento trasero

Encendido de luces automático

Aire acondicionado automático

Apple CarPlay

Android Auto

Cuadro de instrumentos de 7 pulgadas

Pantalla central de 10,2 pulgadas

Reposabrazos central

Bluetooth

Sensor de presión de los neumáticos

Seis airbags (frontales, laterales y de cabeza)

Alarma

Autohold

Llamada de emergencia

Frenado de estacionamiento eléctrico

Luces diurnas de led

El acabado Comfort añade:

Llantas de aleación de 17 pulgadas

Faros de led

Gestión inteligente de luces de carretera

Volante de cuero

Pantalla central de 12,3 pulgadas

Barras de techo

Salidas de aire traseras

Acceso sin llave

Y, por último, el acabado Luxury, que es la versión probada, suma:

Llantas de 18 pulgadas

Espejos exteriores plegables eléctricamente

Cristales tintados

Cámara 360

Asiento del conductor con reglajes eléctricos

Asientos delanteros y volante calefactados

Precios del MG ZS híbrido

Y ahora llega el momento de analizar los precios frente a sus rivales. Así que tomaremos como referencia todos los SUV híbridos e híbridos ligeros entre los 4,3 y los 4,5 metros... y así queda el MG ZS:

Modelo Combustible Potencia Etiqueta Precio Dacia Duster Híbrido ligero 131 CV Eco 22.890 € MG ZS Híbrido 195 CV Eco 22.990 € Opel Frontera Híbrido ligero 136 CV Eco 25.500 € Dacia Duster Híbrido 140 CV Eco 26.290 € Toyota Yaris Cross Híbrido 116 CV Eco 29.750 € Nissan Qashqai Híbrido ligero 140 CV Eco 27.400 € Peugeot 2008 Híbrido ligero 140 CV Eco 30.240 € Hyundai Kona Híbrido ligero 100 CV Eco 30.500 € Renault Symbioz Híbrido 145 CV Eco 30.860 € Kia Niro Híbrido 140 CV Eco 33.025 € Hyundai Kona Híbrido 140 CV Eco 33.040 € Honda HRV Híbrido 130 CV Eco 35.010 € Toyota C-HR Híbrido 140 CV Eco 35.750 € Toyota Corolla Cross Híbrido 140 CV Eco 38.800 € Nissan Qashqai Híbrido 190 CV Eco 36.550 €

Como se puede ver el MG ZS es el SUV híbrido más barato del mercado. Es cierto que el Dacia Duster es ligeramente más económico, pero el modelo de Dacia es híbrido ligero y tiene menos potencia. Estos precios son el PVP. En el caso de que el cliente financie el coche el precio puede bajar hasta los 20.490 euros.

Cuadro de instrumentos del MG ZS híbrido.

Al volante del MG ZS híbrido

Una vez al volante del MG ZS híbrido tenemos que reconocer que es un coche que nos ha dejado muy buen sabor de boca. Si bien el anterior MG ZS era un coche digno, ahora este nuevo MG ZS es un coche notable. Se nota que MG ha subido varios peldaños en apartados como las calidades, las terminaciones y la tecnología.

Para empezar su diseño mejora mucho, con este nuevo frontal, el logo encima del capó en lugar de en la parrilla, los faros más afilados. Se nota que MG está haciendo muchos progresos en el apartado de diseño. Después, una vez dentro, también llama la atención por sus calidades, terminaciones y equipamiento. Por ejemplo, las dos pantallas son digitales y desde el primer nivel de acceso tiene una pantalla central de 10,2 pulgadas.

Además, también sorprende con el equipamiento con elementos de serie como la cámara con el sensor trasero o el navegador, entre otros elementos. En marcha, además, es razonablemente confortable y agradable de conducir.

En cuanto a los consumos, la toma de contacto ha sido muy corta pero sí podemos señalar que un gasto de unos 6 litros cada 100 kilómetros es una cifra razonable.

¿Aspectos mejorables? Pues quizás el hecho de que las maniobras como la de los adelantamientos se vuelven un poco perezosas en su fase inicial, ya que vemos que el motor se revoluciona bastante y el coche no tiene un empuje acorde.

Esto se aprecia sobre todo en maniobras como los adelantamientos, en los que en un primer momento el motor puede parecer menos potente de lo que anuncia, si bien al cabo de unos segundos encontramos toda la potencia del sistema híbrido y las prestaciones mejoran de forma sorprendente.

Pero es un mínimo 'pero' a un coche que como conclusión podemos decir que obtiene un notable alto y que es más que recomendable para aquellas familias que quieren pagar un precio justo por un modelo nuevo razonable.