Renault Austral: si buscas un SUV de tamaño medio, híbrido y a buen precio... este puede ser tu coche

En MOTOR ECO de EL ESPAÑOL hemos probado el nuevo Renault Austral en su versión 100% híbrida. Se trata de un coche muy importante para Renault y para España. Para Renault porque hay muchas expectativas depositadas en este coche para su venta. Y para España porque al final de su éxito depende que la fábrica de Palencia siga con buenos niveles de producción.

Además, no solo es importante por el hecho de que se ensambla en Palencia. Sino también porque otros elementos del coche vienen también de otras localizaciones de Renault en el resto de España. Así, por ejemplo, de Valladolid proviene el sistema de propulsión y de Sevilla la caja automática. En definitiva, es el SUV más español realizado por Renault.

Además, nosotros a este enfoque 'made in Spain' también tenemos que añadir que el Renault Austral es el mejor SUV creado por Renault hasta la fecha. A falta de conocer el Espace (que también deriva de este Austral pero con 7 plazas y que también se fabrica en Palencia); este SUV obtiene una calificación de sobresaliente por muchos motivos.

Entre ellos, por ejemplo, destacamos el hecho de que cuenta con un diseño atractivo; si bien a nosotros lo que más nos convence es el salto de calidad dado por Renault con este coche; la gran carga tecnológica que incorpora y el funcionamiento del sistema híbrido, como luego veremos.

Renault Austral... a por los SUV compactos

Si bien todavía es pronto para ver cómo está yendo el resultado comercial del Renault Austral, ya podemos decir que en estos primeros meses de 2023 empieza a coger velocidad de crucero. Y eso que acaba de empezar. Por ejemplo, entre los meses de enero, febrero y marzo Renault ha comercializado un total de 2.200 unidades del Austral. Se trata de una cifra buena porque el coche apenas lleva unos meses a la venta. Y también porque ya podemos decir que se ha colado en el top 10 de ventas de la categoría y subiendo...

De seguir a este ritmo el Austral superaría las 10.000 unidades comercializadas y si asignan mayor producción a España es más que probable que esté más cerca de las 15.000 unidades, que de las mencionadas 10.000 unidades. Además, son ventas interesantes puesto que la gran mayoría de ellas son a particulares lo que eleva la rentabilidad que deja el vehículo en la red y en la compañía.

Contra quién compite el Renault Austral

Tal y como hemos señalado, el Renault Austral compite en el segmento de los SUV compactos, una categoría de vehículo preferida por las familias, ya que se trata de un tipo de coche muy polivalente, que vale incluso como único vehículo familiar. De hecho, tanto es así que uno de cada tres coches que se venden en España es un SUV mediano.

Para saber contra quién compite el Renault Austral repasaremos a continuación cuáles son los principales coches que venden en la categoría. Y estos son los siguientes:

De todos ellos el más vendido en los tres primeros meses de 2023 es el Toyota C-HR, seguido del Hyundai Tucson, Kia Sportage, Seat Ateca y Nissan Qashqai, entre otros. Repasamos cómo está la clasificación hasta el mes de marzo de 2023:

Número ranking Modelo Ventas 2023 (hasta marzo) 1 Toyota C-HR 6.455 unidades 2 Hyundai Tucson 4.879 unidades 3 Kia Sportage 4.760 unidades 4 Seat Ateca 4.572 unidades 5 Nissan Qashqai 4.138 unidades 6 Volkswagen T-Roc 3.752 unidades 4 Peugeot 3008 3.599 unidades 5 Cupra Formentor 3.411 unidades 8 Renault Arkana 3.070 unidades 9 Ford Kuga 2.815 unidades 10 Volkswagen Tiguan 2.651 unidades 11 Renault Austral 2.177 unidades

Respecto a todos ellos, no obstante, una gran mayoría no son totalmente comparables ya que no cuentan con un sistema de propulsión híbrido al 100% como sí dispone el Austral. En concreto de todos los modelos mencionados anteriormente, solo cuentan con la etiqueta eco por ser híbridos puros los siguientes modelos:

Toyota C-HR

Nissan Qashqai

Hyundai Tucson

Kia Sportage

Ford Kuga

Precios y ofertas del Renault Austral

Continuando con los precios, vamos a analizar ahora cómo de barato o caro es el nuevo Austral. Y comenzamos repasando cómo queda la gama:

Versión Renault Austral Tecnología PVP Oferta Techno E-Tech 200 CV Híbrido 39.600 € 33.973 € Techno esprit Alpine E-Tech 200 CV Híbrido 40.600 € 34.833 € Iconic E-Tech 200 CV Híbrido 42.600 € 36.304 € Iconic esprit Alpine E-Tech 200 CV Híbrido 43.600 € 37.163 €

Por lo tanto, aquí tenemos ya una primera conclusión. Y es que si analizamos el precio de las ofertras por financiación del Renault Austral híbrido vemos que se sitúa entre los 34.000 euros y los 37.000 euros aproximadamente.

¿Y respecto a la competencia? Pues también podremos ver que es uno de los modelos más baratos que existen, lo que significa que el coche está en precio. Tan solo sería más económico el Toyota C-HR si bien es un coche mucho más pequeño que el Renault Austral:

Medias del Renault Austral

Ya tenemos claro que el Renault Austral tiene un precio competitivo. Ahora vamos a repasar otros elementos del coche. Y continuamos con las medidas. El Renault Austral mide 4,51 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,62 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 2,67 metros.

Con estas medidas tal y como podemos comprobar el Renault Austral es uno de los modelos más grandes de la categoría. Y también se puede apreciar que el Renault Austral comparte plataforma y casi dimensiones con el Nissan Qashqai. De todos los modelos citados anteriormente ya solo nos quedamos con los híbridos

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Ford Kuga 4.53 1.83 1.70 2.71 Renault Austral 4.51 1.83 1.62 2.66 Hyundai Tucson 4.48 1.85 1.64 2.68 Kia Sportage 4.48 1.85 1.63 2.68 Nissan Qashqai 4.42 1.83 1.62 2.66 Toyota CHR 4.36 1.79 1.55 2.64

Continuando con la capacidad del maletero, vemos que el Renault Austral puede tener hasta 500 litros. Sin embargo, la versión que aquí probamos al ser híbrida y necesitar más espacio para el sistema de propulsión y la batería el maletero baja hasta los 430 litros.

Destacar en este sentido que la segunda fila de asientos se puede desplazar hasta 16 centímetros para aumentar o disminuir la capacidad del maletero o del habitáculo. A continuación, repasamos cómo queda el Renault Austral respecto a la competencia en lo que a maletero se refiere (en este apartado el Tucson y Sportage superan claramente al Austral).

Hyundai Tucson | 616 litros

Kia Sportage | 587 litros

Nissan Qashqai | 480 litros

Renault Austral | 430 litros

Ford Kuga | 411 litros

Toyota C-HR | 358 litros

Medidas interiores del Renault Austral

Siguiendo con las medidas interiores del Austral con techo panorámico vemos que en las plazas delanteras existe una anchura de 142 centímetros y una altura de 100 centímetros. Si lo que hacemos es compararlo con sus rivales, vemos que no es de los más anchos de la categoría, aunque sí tiene una buena altura al techo.

Sportage Tucson Qashqai Austral Kuga Anchura delante 145 144 144 142 143 Altura delante 98 100 101 100 98

En cuanto a las plazas traseras, la anchura es de 136 centímetros y la altura es de 92 centímetros. Una vez más se trata de una anchura y una altura algo más contenidas que sus rivales:

Tucson Sportage Qashqai Austral Kuga Anchura trasera 140 140 139 136 137 Altura trasera 93 92 94 92 95

Motor híbrido del Renault Austral

Si bien en otras ocasiones hemos analizado las versiones microhíbridas o híbridas ligeras con 140 CV y 160 CV; en esta ocasión toca analizar la versión híbrida pura de 200 CV.

Esta variante incorpora un motor de 1,2 litros de gasolina con 130 CV. A ello se suma un motor eléctrico, una batería de iones de litio de 2 kWh y una caja automática. Se trata de un sistema de propulsión que en líneas generales se puede caracterizar por ser suave y silencioso y eficiente.

Y decimos que es suave y silencioso sobre todo cuando puede circular en modo eléctrico puro si la batería está cargada, ya que esta será la encargada de impulsar las ruedas. En el caso de que se demande más potencia entonces, el sistema actuará de forma conjunta entre el motor mecánico y el motor eléctrico. Si lo que hacemos es entrar en una fase de deceleración el vehículo cargará la batería.

Sin embargo, a nosotros la versión que más curiosa nos ha parecido es la que Renault denomina e-drive. Se trata de que cuando la batería baja de carga es el motor eléctrico el que impulsa las ruedas y el motor de combustión es el encargado de recargar la batería. Esta función es curiosa ya que genera un ruido adicional en el vehículo y algunas vibraciones.

En marcha

Tras alrededor de una semana de pruebas con el vehículo tenemos que reconocer que es un coche que nos ha parecido sobresaliente. Por ejemplo, hay aspectos donde es mejorable, como las vibraciones y el ruido adicional que genera el motor de combustión cargando la batería en el modo e-drive. Y también es mejorable en habitabilidad y capacidad del maletero, sobre todo si se compara con algunos rivales coreanos que son líderes en esta materia.

Sin embargo, en todo lo demás el Austral alcanza el sobresaliente. Es un coche muy cómodo, confortable, el sistema 4Control con cuatro ruedas directrices es espectacular a la hora de girar en espacios reducidos y también nos llama mucho la atención los acabados y el sistema operativo de la pantalla central basado en Google.

Con él, el coche pasa a ser otro dispositivo más del hogar ya que si te conectas con tu usuario de Google puedes seguir interactuando con el vehículo de la misma manera que con el móvil. Es cierto, eso sí, que echamos de menos más aplicaciones, pero entendemos que es algo muy nuevo y que se irá ampliando con el tiempo. Pero sí podemos utilizar aplicaciones de tráfico, de podcast o incluso de audiolibros.

En cuanto al consumo, en conducción tranquila ronda los 6 litros cada 100 kilómetros, una cifra más eficiente que la mayoría de sus rivales.

Equipamiento

Si bien la versión probada era la más alta de gama, desde aquí pensamos que un acabado número 2 (techno) o el número 3 (techno esprit Alpine) son sobresalientes. En el caso de optar por la versión más equipada puede incorporar:

Llantas de aleación de 20 pulgadas

Barras en el techo

Alerta y prevención de cambio de carril

Cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas

Sensor de lluvia

Regulador-limitador de velocidad

Faros delanteros de led

Reconocimiento de señales de tráfico

Detector de fatiga

Control de presión de los neumáticos

Climatizador automático bizona

Acceso al vehículo y arranque sin llave

Faros de led adaptativos

Ayuda al aparcamiento trasero y delantero

Cámara de visión trasera

Pantalla central de 12 pulgadas con navegación y servicios de Google

Conexión inalámbrica con el smartphone

Banqueta trasera deslizante 1/3 - 2/3

Luces traseras con led y efecto 3D

Apertura del maletero eléctrico con manos libres

Volante calefactable

Asientos delanteros calefactables

Asiento conductor eléctrico con masaje

Asiento pasajero con regulación eléctrica

Control de velocidad inteligente

Cámara de visión 360 grados

¿Aspectos mejorables?

Los ya mencionados. En el modo híbrido de recarga de la batería, el motor genera vibraciones y un ruido algo más elevado. A cambio es muy fino en modo eléctrico y su consumo (ronda los 6 litros) es más eficiente que en sus rivales. También es mejorable la capacidad de maletero y quizás sus competidores son algo más amplios.

Por otro lado, el sistema de cuatro ruedas directrices es muy interesante, si bien con la dirección se necesita cierta adaptación. Al incluir en la versión probada el eje trasero direccional, gira más de lo que teníamos pensado, lo que hace que tengamos que hacer correcciones.

¿Es mejor o peor que sus competidores? Bueno pues aquí la respuesta no es fácil, entre otras razones porque el nivel de la categoría es muy alto. Si lo que hacemos es compararlo con los últimos modelos en llegar como el Hyundai Tucson o el Kia Sportage, vemos que el Renault Austral está más avanzado y obtiene mejor nota en apartados como la tecnología o el sistema operativo de Google. Sin embargo, otros aspectos como una mayor oferta mecánica, sobre todo con versiones híbridas enchufables, a nuestro juicio los coreanos están un escalón por encima.

¿Es un coche recomendable? Sí, desde aquí recomendamos la compra. Es un nuevo Renault, otra era en la compañía, que supera con creces la imagen que teníamos de la marca. Además, es un coche 'made in Spain' y el hecho de que cuente con el sistema operativo de Google y una pantalla vertical de 12 pulgadas es un aspecto clave para decantarnos por este modelo.

