Renault Austral: lo probamos a fondo y esto es lo que más (y lo que menos) nos ha gustado

En MOTOR ECO de EL ESPAÑOL hemos realizado una prueba al nuevo Renault Austral. Se trata de un SUV de nueva generación muy importante para Renault puesto que se fabrica en España, en la planta de Palencia.

Asimismo, cuenta con componentes clave de otras plantas también de España, lo que le convierte en el Renault con más piezas fabricadas en nuestro país. También se trata de un modelo fundamental puesto que servirá de base para otros dos próximos modelos que llegarán en los años siguientes al mercado y que también se fabricarán en España.

Y por si fuera poco, para Renault es también clave porque tiene que convertirse en un superventas y porque aspira a ser el Coche del Año en España en 2023, título que la firma del rombo consiguió con el Renault Arkana.

Por este motivo, como EL ESPAÑOL es jurado de este premio, hemos podido conducir este coche durante las dos últimas semanas, un tiempo más que suficiente para conocer todas las virtudes (y aspectos mejorables) que ofrece el Renault Austral... Comenzamos...

Austral... ¿es el mejor SUV de Renault?

Sí, podemos anticipar que estamos ante el mejor SUV que Renault ha construido hasta la fecha. Hay que reconocer que a Renault le está pasando, en parte, lo que le ocurrió a Peugeot hace ya algunos años. Y no es otra cuestión que el crecimiento de la marca hacia una compañía con mayor calidad y no tan centrada en el volumen.

Hasta hace poco, un coche de Renault podía tener una calificación de notable. Si bien no sobresalía aspectos concretos, sí tenía una razonable puntuación general.. Comprarse un Renault era significado de optar a un coche con precio competitivo y una calidad razonable...

Ahora, en cambio, tanto con el Mégane e-Tech, que hemos probado hace ya algunos meses, como con este nuevo Austral, son dos nuevos Renault que nada tiene que ver con la anterior etapa. Entre otras razones porque son coches que sí destacan por su tecnología y por una mejora en las calidades.

Unas características que se suman también a un diseño más contundente y atractivo. Una vez junto a él, el Renault Austral ofrece un empaque y una presencia muy contundente. Los grupos ópticos, la nueva parrilla, el emblema de mayor tamaño... Todo ello hace parecer que estamos ante un coche de una categoría superior. Una sensación que tiene su continuación en el interior puesto que la calidad también es elevada.

Cuáles son los rivales del Austral

Una vez que tenemos claro que estamos ante un SUV de mayor calidad, vamos a compararlo con sus rivales. Y para ello lo que hacemos es enmarcarlo dentro de un segmento. En concreto dentro de los SUV compactos. Y aquí podemos decir que los principales rivales del Renault Austral son:

De todos ellos el más vendido es el Hyundai Tucson, que si sigue el ritmo que lleva hasta ahora batirá el récord alcanzado el año pasado de 21.000 unidades. Le siguen en el podio el Volkswagen T-Roc y el Kia Sportage.

En este sentido, desde Renault señalan que llevan en poco más de un mes cerca de 2.000 pedidos, si bien todavía las estadísticas de tráfico no lo tienen registrado. No obstante, y en un año completo de ventas, como será 2023, el Renault Austral debería ser uno de los modelos más vendidos de la categoría.

Número ranking Modelo Ventas 2022 (hasta octubre) 1 Hyundai Tucson 18.390 unidades 2 Volkswagen T-Roc 14.059 unidades 3 Kia Sportage 12.124 unidades 4 Peugeot 3008 10.209 unidades 5 Cupra Formentor 10.053 unidades 6 Seat Ateca 8.590 unidades 7 Nissan Qashqai 8.205 unidades 8 Renault Arkana 7.886 unidades 9 Ford Kuga 6.476 unidades 10 Volkswagen Tiguan 5.017 unidades 11 Jeep Compass 3.072 unidades 12 Citroën C5 Aircross 2.688 unidades 13 Mazda CX-5 2.292 unidades 14 Opel Grandland 2.192 unidades

Respecto a todos ellos, no obstante, una gran mayoría no son totalmente comparables ya que no cuentan con un sistema de propulsión híbrido como sí dispone el Austral. En concreto de todos los modelos mencionados anteriormente, solo cuentan con la etiqueta eco por ser híbridos (o microhíbridos):

Nissan Qashqai

Hyundai Tucson

Kia Sportage

Ford Kuga

Honda CR-V

Por tanto, estos serían los verdaderos rivales del Renault Austral.

Cómo de caro o barato es el Austral

Continuando con los precios, vamos a analizar ahora cómo de barato o caro es el nuevo Austral. Y comenzamos analizando la gama que queda de la siguiente manera:

Esta tabla deja claro que las versiones híbridas ligeras empiezan en los 30.900 euros y las variantes híbridas completas suben hasta casi los 40.000 euros. A estas cantidades, más o menor, habría que restar alrededor de 2.000 euros según señala carwow de promociones de la marca.

Por tanto, ahora lo que haremos será compararlo con otros competidores con tecnologías similares. Y primero comenzamos con las versiones con hibridación ligera, donde se puede ver que el Kia Sportage es el más barato y después ya viene el Renault Austral:

Coche Tecnología Potencia Etiqueta Precio Ofertas Kia Sportage Híbrido ligero 150 CV Eco 34.775 € 28.062 € Renault Austral Híbrido ligero 140 CV Eco 30.900 € 29.075 € Hyundai Tucson Híbrido ligero 150 CV Eco 34.025 € 29.603 € Nissan Qashqai Híbrido ligero 140 CV Eco 32.450 € 29.750 €

Y después continuar con las versiones híbridas, donde se puede ver que el Austral no es de los más baratos que existen:

Coche Tecnología Potencia Etiqueta Precio Ofertas Ford Kuga Híbrido 190 CV Eco 36.559 € 30.559 € Kia Sportage Híbrido 230 CV Eco 39.825 € 32.428 € Hyundai Tucson Híbrido 230 CV Eco 38.425 € 33.673 € Renault Austral Híbrido 200 CV Eco 39.600 € 37.475 € Nissan Qashqai Híbrido 190 CV Eco 40.450 € 37.701 €

Y si lo que hacemos ahora es comparar el Renault Austral con el resto de modelos tenemos que el Renault Austral está en un punto intermedio en lo que a precios se refiere:

Por tanto, y en resumen podemos decir que el Renault Austral ya no tiene los precios más económicos de la categoría pero, en cambio, siguen siendo competitivos.

Dimensiones del Renault Austral

Ya tenemos claro que el Renault Austral está en precio. Ahora vamos a comprobar cómo es su tamaño y cómo es de espacioso. Y aquí comenzamos por sus dimensiones. El Renault Austral mide 4,51 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,62 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 2,67 metros.

Con estas medidas tal y como podemos comprobar el Renault Austral es uno de los modelos más grandes de la categoría. Y también se puede apreciar que el Renault Austral comparte plataforma y casi dimensiones con el Nissan Qashqai.

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Ford Kuga 4.53 1.83 1.70 2.71 Renault Austral 4.51 1.83 1.62 2.66 Citroën C5 Aircross 4.50 1.84 1.65 2.73 VW Tiguan 4.48 1.83 1.65 2.67 Hyundai Tucson 4.48 1.85 1.64 2.68 Kia Sportage 4.48 1.85 1.63 2.68 Peugeot 3008 4.44 1.84 1.62 2.67 Nissan Qashqai 4.42 1.83 1.62 2.66 Skoda Karoq 4.38 1.84 1.60 2.63 Seat Ateca 4.37 1.84 1.61 2.63 Toyota CHR 4.36 1.79 1.55 2.64

Continuando con la capacidad del maletero, vemos que el Renault Austral puede tener hasta 500 litros (430 litros en la versión híbrida).

Destacar en este sentido que la segunda fila de asientos se puede desplazar hasta 16 centímetros para aumentar o disminuir la capacidad del maletero o del habitáculo. A continuación, repasamos cómo queda el Renault Austral respecto a la competencia en lo que a maletero se refiere.

Volkswagen Tiguan | 615 litros

Citroën C5 Aircross | 580 litros

Honda CR-V | 561 litros

SsangYong Korando | 551 litros

Skoda Karoq | 521 litros

Peugeot 3008 | 520 litros

Opel Grandland | 514 litros

Hyundai Tucson | 513 litros

Seat Ateca | 510 litros

Mazda CX-5 | 506 litros

Renault Austral | 500 litros

Ford Kuga | 456 litros

Dacia Duster | 445 litros

Kia Sportage | 439 litros

Kia XCeed | 426 litros

Kia Niro | 421 litros

Nissan Qashqai | 401 litros

Mitsubishi Eclipse Cross | 378 litros

Toyota C-HR | 377 litros

Kia Niro | 324 litros

Volkswagen T-Roc | 392 litros

Medidas interiores

Una vez dentro del coche aprovechamos para tomar las medidas de la unidad probada que contaba con techo panorámico. Y contamos con una anchura de 142 centímetros y una altura de 100 centímetros. Si lo que hacemos es compararlo con sus rivales, vemos que no es de los más anchos de la categoría, aunque sí tiene una buena altura al techo.

C5 Aircross Tiguan 3008 Sportage Ateca Qashqai Austral Anchura delante 145 145 145 145 143 144 142 Altura delante 105 100 100 98 102 101 100

En cuanto a las plazas traseras, la anchura es de 136 centímetros y la altura es de 92 centímetros. Una vez más se trata de una anchura y una altura algo más contenidas que sus rivales:

Tiguan 3008 C5 Aircross Sportage Ateca Qashqai Austral Anchura trasera 143 141 141 140 138 139 136 Altura trasera 92 99 97 92 97 94 92

Motores del Renault Austral

Continuando con los motores, el Renault Austral solo se comercializa en versión electrificada de gasolina. Y esta electrificación puede ser inicial (ligera) con un microhíbrido en el que nunca el motor eléctrico mueve el vehículo por sí solo o bien con una hibridación plena, con la que sí puede desplazarse en eléctrico.

La versión con motor híbrido ligero tiene 1,3 litros y 140 CV y también existe una variante con 160 CV. La menos potente solo incorpora el cambio manual, mientras que la segunda cuenta con el automático o el manual.

Junto a ellas también se ofrecerá un poco más tarde, en 2023, una versión híbrida con 160 CV (que llega en 2023) y con 200 CV, que ya está a la venta. Incorpora un motor de 1,2 litros de gasolina con 130 CV. A ello se suma un motor eléctrico, una batería de iones de litio de 2 kWh y una caja automática.

De todas ellas, en EL ESPAÑOL hemos podido conducir las dos versiones, la de hibridación ligera y la híbrida. Y si tuviéramos que elegir una concreta, optaríamos por la híbrida. Entra otras cosas porque a nuestro juicio la versión con hibridación ligera no aporta grandes ventajas. El coche no puede ir en eléctrico y el consumo tampoco se ve reducido: unos 7 litros en condiciones normales.

Por el contrario, la variante híbrida, sí puede circular en eléctrico, ofrece más potencia y el consumo baja hasta 1,5 litros cada 100 kilómetros, un aspecto que principalmente se observa en conducción urbana. Por ejemplo, en una conducción similar con la versión híbrida el consumo suele rondar los 6 litros. Asimismo, nos parece que está más ajustada la sincronización con la caja de cambios en la versión híbrida que en la híbrida ligera.

En marcha

Durante estos días que hemos probado el Renault Austral, tenemos que reconocer que es un coche que nos ha dejado muy buen sabor de boca. Y pensamos, además, que tendrá un gran éxito comercial; ya que destaca en la gran mayoría de aspectos en los que compite.

Por ejemplo, nos ha gustado mucho todo lo relacionado con el confort de marcha. Es un coche muy cómodo, que está bien aislado, confortable, con unos asientos ergonómicos y que invita a viajar centenares de kilómetros sin cansancio.

Y también hay que destacar que cuenta con una calidad de acabados muy buena. Nos ha sorprendido en este sentido, ya que Renault no solía destacar en este apartado hasta la fecha.

Y cierra la lista de virtudes dos elementos que son también clave para nosotros. El primero es la dirección. La versión probada contaba con el sistema 4Control Advanced, que lo que permite es un mayor giro y maniobrabilidad. Y lo cierto es que hay que reconocer que el Austral gira muy bien, permitiendo así una gran conducción dinámica y también una gran maniobrabilidad en ciudad.

Y por último, también destacamos el sistema operativo de Google, que nos ha resultado muy llamativo. Es cierto que echamos de menos más aplicaciones, pero entendemos que es algo muy nuevo y que se irá ampliando con el tiempo. Pero sí podemos utilizar aplicaciones de tráfico, de podcast o incluso de audiolibros.

Equipamiento

En relación con el equipamiento, la versión probada era la más alta Techno esprit, que cuenta de serie con:

Llantas de aleación de 20 pulgadas

Barras en el techo

Alerta y prevención de cambio de carril

Cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas

Sensor de lluvia

Regulador-limitador de velocidad

Faros delanteros de led

Reconocimiento de señales de tráfico

Detector de fatiga

Control de presión de los neumáticos

Climatizador automático bizona

Acceso al vehículo y arranque sin llave

Faros de led adaptativos

Ayuda al aparcamiento trasero y delantero

Cámara de visión trasera

Pantalla central de 12 pulgadas con navegación y servicios de Google

Conexión inalámbrica con el smartphone

Banqueta trasera deslizante 1/3 - 2/3

Luces traseras con led y efecto 3D

Apertura del maletero eléctrico con manos libres

Volante calefactable

Asientos delanteros calefactables

Asiento conductor eléctrico con masaje

Asiento pasajero con regulación eléctrica

Control de velocidad inteligente

Cámara de visión 360 grados

¿Aspectos mejorables? Pues aquí en este sentido, pensamos que habría algún que otro elemento mejorable. Por ejemplo, para la dirección se necesita cierta adaptación. Al incluir en la versión probada el eje trasero direccional, gira más de lo que teníamos pensado, lo que hace que tengamos que hacer correcciones. Y también nos parece, al menos en la versión híbrida ligera que la caja de cambios pega algún que otro 'tirón' en situaciones como el aparcamiento.

¿Es mejor o peor que sus competidores? Bueno pues aquí la respuesta no es fácil, entre otras razones porque el nivel de la categoría es muy alto. Si lo que hacemos es compararlo con los últimos modelos en llegar como el Hyundai Tucson o el Kia Sportage, vemos que el Renault Austral está más avanzado y obtiene mejor nota en apartados como la tecnología o el sistema operativo de Google. Sin embargo, otros aspectos como una mayor oferta mecánica o una mejor pisada en lo que a comportamiento se refiere, a nuestro juicio los coreanos están un escalón por encima.

¿Es un coche recomendable? Sí, desde aquí recomendamos la compra. Es un nuevo Renault, otra era en la compañía, que supera con creces la imagen que teníamos de la marca. Además, es un coche 'made in Spain' y el hecho de que cuente con el sistema operativo de Google y una pantalla vertical de 12 pulgadas es un aspecto clave para decantarnos por este modelo.

