Estos CEO del automóvil tienen sueldos de futbolistas; lo que cobran los jefes de Tesla, Stellantis, Ford…

Si pensamos en sueldos millonarios siempre se nos viene a la cabeza los salarios de los futbolistas más famosos. Sin embargo, dentro de la industria del automóvil podemos decir que en líneas generales sus CEO están bien pagados.

Es cierto que no llegan a las cifras astronómicas de los mejores jugadores del mundo, pero también es verdad que sí tienen buenos salarios millonarios con sus respectivos complementos. Uno de los últimos que hemos conocido esta semana ha sido Carlos Tavares, el CEO del Grupo Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, Jeep y Fiat) que ha recibido la aprobación de su salario de 2022.

En concreto, Carlos Tavcares, consejero delegado de Stellantis, percibió durante el año pasado un 22,5% más que en 2021, con una remuneración total de 23,459 millones de euros, según el reporte anual de la compañía. Y lo que nos preguntamos nosotros es…. ¿este salario es mucho o poco? ¿cobran más otros CEO? Pues bien para saberlo…. Repasamos el top 10 de los CEO del automóvil con los salarios más altos… Son los siguientes:

10 | Akio Toyoda | Toyota | Alrededor de 5 millones

Akio Toyoda ha dejado de ser el número uno de Toyota. A principios de año la marca japonesa señalaba que Akio Toyoda era sustituido por Koji Sato. Sin embargo, como Toyoda sí fue dirigente durante el año pasado, podemos recuperar información de su salario. Y en este sentido, según apuntan algunos medios este directivo tuvo un salario el pasado año de algo menos de 5 millones de euros.

9 | Luca De Meo | Grupo Renault | 5 millones

De Luca De Meo no conocemos con total exactitud su salario, pero sí una aproximación. Según recoge el propio grupo en un comunicado, Luca De Meo habría ganado en el último año conocido un fijo de 1,3 millones de euros y un variable y otros conceptos que, según algunos medios, sumaría una cifra total de aproximadamente 5 millones de euros.

8 | Ola Källenius | Mercedes-Benz | Más de 6 millones

Según los informes publicados por Mercedes hace ya más de un año, el CEO de Mercedes, Ola Källenius, superaría los 6,1 millones de euros de 2021. Se trata de una cifra elevada pero muy inferior sobre todo respecto a los dirigentes estadounidenses.

7 | John Elkann | Grupo Stellantis | 6 millones

Asimismo, el presidente de Stellantis, John Elkann, se embolsó el pasado año que los anteriores ejercicios. Si bien en 2020 habría cobrado 7,8 millones, en 2022 la cifra habría bajado hasta los 6 millones según recogen varias publicaciones tras la comunicación de resultados del Grupo Stellantis.

6 | Oliver Zipse | BMW | Menos de 9 millones

Las últimas cifras que teemos del presidente del consejo de administración de BMW, Oliver Zipse, es que recibió una remuneración total por su labor al frente de la compañía de 8,75 millones de euros durante 2021. Nos faltaría todavía conocer el dato de 2022

5 | Oliver Blume | Volkswagen | Menos de 10 millones

De Oliver Blume todavía no tenemos constancia de su sueldo ya que apenas lleva unos meses en el cargo y Volkswagen todavía no ha presentado su informe anual. Sí podemos decir que su antecesor, Herbert Diess, se embolsó cerca de 10 millones en 2021. En este sentido, 2,4 millones era la remuneración fija y el resto son variables y acciones. También es cierto que Diess cobró este sueldo después de varios años al frente del grupo. Por tanto, es más que probable que el salario de Blume no sea excesivamente alto respecto a otros ejecutivos, al ser un hombre de la casa y llevar pocos meses en el cargo.

4 | Jim Farley | Ford | Más de 21 millones de euros

Jim Farley es uno de los ejecutivos que más salario tiene el automóvil. Si bien todavía no tenemos los datos actualizados de 2022, la última cifra conocida en 2021 fue de 22,8 millones de dólares, en torno a los 21,5 millones de euros.

3 | Carlos Tavares | Stellantis | Más de 23 millones de euros

Según ha anunciado el Grupo Stellantis la remuneración de Carlos Tavares, CEO del consorcio, fue en 2022 de 14,9 millones de euros, según anunció la propia compañía. Esta cifra supone un descenso del 17% respecto al año pasado, una disminución que vino sobre todo por las críticas recibidas en Francia por su alto salario. Sin embargo, si bien esta es la cifra oficial en realidad luego el salario de Tavares supera los 23,5 millones el año pasado.

2 | Mary Barra | General Motors | 27 millones de euros

Si bien todavía no hay información actualizada de 2022 del salario de Mary Barra, sí existen registros de 2021, año en el que esta directiva ganó un total de 27 millones de euros. De esta manera, Mary Barra volvió a situarse como la ejecutiva mejor pagada (dejando de lado a Elon Musk) que es el principal accionista de Tesla.

1 | Elon Musk | Tesla | Más de 50.000 millones

Elon Musk es una de las personas más ricas del planeta. Si bien su salario es un gran desconocido. Lo que se sabe hasta el momento es que su esquema de retribución se ha llevado a juicio porque se considera que es excesivo que este directivo pueda cobrar un paquete de 56.000 millones de euros, lo que sería el mayor ingreso salarial a un directivo en la última década.

Sea como fuere, lo cierto es que Elon Musk cuenta con un patrimonio en acciones de Tesla que algunas fuentes apuntan a que ronda los 170.000 millones de euros.

