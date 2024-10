Alberto Cantero (Wenea): "El Gobierno debería hacer más campañas informando de los beneficios del coche eléctrico"

EL ESPAÑOL mantiene un encuentro en exclusiva con Alberto Cantero, CEO de Wenea, operador de carga de vehículos eléctricos que siempre se ha caracterizado por la recarga rápida en vías interurbanas. Hablamos con este directivo sobre la evolución de las ventas de coches eléctricos en España, sobre el avance de la infraestructura y sobre el futuro de Wenea. Así ha sido nuestra conversación...

¿Cuántos puntos tiene Wenea en la actualidad?

Actualmente tenemos más de 1.500 puntos de recarga operativos en España, Reino Unido y Portugal. De ellos 900 están en España y el resto en Reino Unido. En España el 80% de nuestros puntos son rápidos y ultrarrápidos.

En Portugal hemos entrado en verano y empezamos a tener puntos operativos a través de acuerdos con empresas que ya teníamos en España, como por ejemplo, los hoteles en NH. Estos datos pertenecen al Plan Estratégico 2024, que lo estamos cerrando ahora.

Punto de recarga de coche eléctrico de Wenea.

¿Cuántos puntos están a la espera de entrar en funcionamiento en España?

En España, un total de 280 puntos están a falta de autorizaciones más otros 300 que están en construcción. Por tanto, nuestra previsión es que estos casi 600 puntos en el primer trimestre de 2025 estén ya operativos y que se sumarían a los más de 900 puntos que hay en España.

¿Cuáles son los siguientes objetivos?

Ya estamos ya inmersos en el Plan Estratégico 2025-2027. Se trata de un plan para desplegar de manera intensa estaciones de carga. Muchas de estas son HPC (carga de alta potencia), con el objetivo de llegar a 2027 con 5.000 puntos de recarga propios en España, Reino Unido y Portugal.

¿Y de estos 5.000 puntos que tiene con Wenea cuántos serán en España?

Unos 2.700 son el objetivo para España.

¿En los puntos nuevos que Wenea está introduciendo… qué potencias ofrecen?

Depende de la ubicación, pero ponemos puntos de hasta 240, 360 o incluso de hasta 400 kW. Wenea ofrece estaciones de recarga ultrarrápida en carreteras interurbanas y con servicios cerca. Esta carga ultrarrápida supone el 95% de nuestro esfuerzo. Pero también ofrecemos carga en destino y carga en lugares de trabajo.

¿Cuál es el proceso desde que se termina la obra de un punto de recarga para ponerlo en marcha?

Tras la construcción, comienza el proceso de la legalización. Generalmente es con la comunidad autónoma correspondiente, se busca conseguir el certificado de instalación eléctrica. Una vez obtenido se pide a la compañía distribuidora de la zona que te conecte. Y la distribuidora inicia el proceso de conectar a la red y dar a la estación de recarga la potencia solicitada.

Punto de carga de Wenea.

¿Se está acelerando la puesta en marcha de los puntos? ¿El número de puntos a la espera ha decrecido?

No, se mantiene constante. En Wenea solemos tener entre 40 y 50 estaciones siempre que están pendientes de conexión con la distribuidora. Es algo a lo que nos hemos acostumbrado, y que los que operamos red decimos que son las reglas de cómo funciona España. Lo asumimos…

¿Cuál es el tiempo medio desde que se empieza a construir una estación de carga en España?

Lo mínimo y teniendo todo a favor (distribuidora, comunidad autónoma, carreteras…) son entre 3 y 5 meses. En el caso contrario, en un proceso completamente complejo (con muchos informes, conexión difícil…) te puedes ir a un plazo de dos años. En Wenea estamos entre 9 y 10 meses de tiempo medio para una estación de recarga y estamos trabajando para acortar estos plazos.

¿Y en Reino Unido y en Portugal… es más fácil o más difícil que en España poner puntos de recarga?

Cada país es un caso diferente. En Reino Unido, por ejemplo, la calidad de la red eléctrica (de la distribución) es peor. Sin embargo, ofrecen más certidumbre. En Reino Unido, la distribuidora trabaja desde el primer momento en darte la capacidad de la red en una fecha concreta transparente.

Aquí en España, el sistema es más opaco y no sabemos cuándo nos van a conceder el punto de conexión. Esto permite planificarse mejor, hay más eficiencia operativa que se traduce en una mayor eficiencia económica.

Recarga con Wenea en uno de los trayectos.

¿Los puntos de recarga que existen actualmente son suficientes para el parque de vehículos?

Los puntos de recarga actuales atienden al parque de coche eléctrico hoy. Pero también hay que reconocer que son insuficientes si queremos que el vehículo eléctrico crezca. Además, el cliente no tiene sensación de que los puntos de recarga estén muy presentes…

Alberto Cantero, CEO de Wenea. Cesar Pons Hevia

¿Qué otras mejoras se echan en falta?

Se echan en falta campañas de difusión del vehículo eléctrico. Sí se hacen en otros aspectos como la siniestralidad, sin embargo, del vehículo eléctrico no se comunica sus virtudes. Se echa de menos que el Gobierno haga más campañas informativas sobre los beneficios del vehículo eléctrico. Sería importante para quitar y desmentir falsos mitos.

¿Cómo se puede dar a conocer el coche eléctrico?

Lo más importante del coche eléctrico es probarlo; desde el momento en el que lo pruebas, te cambia la mentalidad. Por ejemplo, en las ciudades se puede conocer el coche eléctrico mediante el coche compartido o incluso en un taxi o en una vtc.

¿Cuándo llegará una mayor demanda del eléctrico, un repunte que cambie las ventas?

Estamos convencidos de que ese repunte llegará. No tenemos una fecha exacta, pero sí estamos convencidos. No obstante, en Wenea no vamos a cambiar el despliegue de la infraestructura. Apostamos por el vehículo eléctrico al 100%, incluso si las ventas -como es el caso de España- van algo ralentizadas.

¿Y cómo se puede no modificar los planes sin las ventas no crecen y la rentabilidad de los puntos es complicada?

Pues porque en Wenea sabemos que esto es una carrera a largo plazo y el retorno en infraestructura no se tiene de forma inmediata. Además, hay que saber que tienes que tener cierta capilaridad y asumir un liderazgo en este mercado. Eso sí, hay que reconocer que cuantos más puntos haya, más vehículos eléctricos se venderán y más rentabilidad tendrán los puntos de recarga y más repercutirá en los accionistas.

¿Y cómo se puede luchar contra grandes del sector?

Pues, siendo muy rápidos y disruptivos. Un buen ejemplo es lo que comenzamos en 2018 montando una primera red que después adquirió TotalEnergies. Y este movimiento que fue rentable es lo que nos ha permitido entrar en la siguiente fase de Wenea. Un segundo capítulo con una red más vanguardista. Por ello tenemos intención de ser independientes en un mercado en el que se necesita mucha capacidad inversora. En este sentido, el Grupo Diggia, al que pertenece Wenea, siempre nos ha mostrado su apoyo y nos ha acompañado todo este tiempo.

¿Wenea quiere competir más por precio o por experiencia de carga buena?

Nosotros siempre optamos por tener una experiencia de carga buena. Y la evolución del precio dependerá de muchos factores, ya que todo dependerá del número de vehículos que haya, de la tecnología… Nosotros vamos a ser tan competitivos como lo pueden ser otros operadores, porque además, tenemos otra empresa del grupo que promueve, construye y opera parques fotovoltaicos. Y también somos cero emisiones porque toda la energía que compramos es de origen renovable.

¿Cómo evolucionará Wenea?

Nos queda mucho por evolucionar. Nuestra intención es apostar por el cliente. Y quiero fidelizar al cliente, que venga el cliente a mi red de recarga por mis servicios, al igual que un cliente utiliza un operador de telefonía móvil. De ahí que podamos evolucionar por la parte digital.

Y ahí Wenea está apostando mucho por el enfoque digital y la innovación; por desarrollar las plataformas y por integrar más aspectos de la vida del usuario y su consumo no solo en su vehículo, sino en su vehículo y en su hogar. E incluso puede que los operadores en algún momento tengamos que pagar al usuario por su energía.