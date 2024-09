¿Por qué Francia y Portugal ganan a España en el coche eléctrico? Estas son las cinco diferencias principales

El próximo 9 de septiembre se celebra el día mundial del vehículo eléctrico. Por este motivo en EL ESPAÑOL hemos querido recopilar por qué países vecinos como Francia o Portugal tienen mayor penetración del coche eléctrico. Repasamos las cinco principales razones.

1 | Se venden más coches eléctricos

Tanto en Francia como en Portugal se venden más coches eléctricos que en España. Además, también el crecimiento ha sido mayor en los últimos años y la cuota de penetración también es más elevada.

En países como Francia llevan entre los meses de enero y julio un total de 175.500 coches eléctricos matriculados. Se trata de un volumen muy importante que, además, supone un crecimiento del 13,3%. Por su parte también en Portugal el crecimiento de los coches eléctricos es superior al que tenemos en España. En el país vecino el crecimiento es del 14% con un total de 22.500 unidades. Y en España el crecimiento es menor, de alrededor del 6% con 29.000 unidades.

Siguiendo con la penetración del coche eléctrico, en Francia o Portugal también es mayor. En concreto en Francia es de casi el 17% y en Portugal es del 17% mientras que en España es solo del 4,7%.

Un coche eléctrico en un punto de recarga.

2 | Situación de los puntos de recarga

Según datos facilitados por Powerdot, empresa con más de 8.000 puntos operativos en 1.700 ubicaciones en Europa, Francia, además, ha aumentado más rápidamente su infraestructura de recarga. En concreto, ha pasado de 101.681 puntos en junio de 2023 a 138.887 en junio de 2024, lo que representa un incremento del 37%. Por su parte, Portugal cuenta con más de 10.600 puntos de recarga, cuando el año pasado solo tenía 7.300. Esto supone un incremento del 45,2%.

Y después está España que incrementó sus puntos de recarga de 25.106 en junio de 2023 a 34.105 en junio de 2024, un aumento del 35%. España, por tanto, incrementa de forma más lenta los puntos de recarga que Portugal o Francia.

Coche eléctrico recargando. iStock

3 | Cuentan con más incentivos al coche eléctrico

Francia es uno de los países que más y mejores ayudas tiene al coche eléctrico. Buena muestra de ello es el programa de leasing social que por una cantidad ajustada (entre 50 y 200 euros mensuales, dependiendo del coche) puede utilizar un coche eléctrico.

El periodo es de al menos tres años siempre y cuando su trabajo esté al menos a 15 kilómetros de donde vive y los ingresos anuales de los solicitantes no sean muy elevados. Además, también tienen unas ayudas directas de 4.000 euros en el momento de la compra.

Por su parte Portugal tiene una vinculación muy fuerte con las ventas a empresas. De hecho, el mercado del particular es muy pequeño. Por tanto, lo que hace Portugal es facilitar la adopción del vehículo eléctrico por parte de las empresas. En este sentido, este país cuenta, además de con la exención del impuesto de matriculación, también hay una deducción del IVA, el hecho de que los vehículos de empresa no están sujetos al impuesto de sociedades; así como otras medidas.

Monedas y billetes de euros.

4 | Por el nivel adquisitivo

Los coches eléctricos tienen un precio más elevado que el de los coches de combustión si no aplicamos las ayudas. De ahí que en países con mayor renta sea más extensa su demanda. No es el caso de Portugal que tiene una renta más baja que España, pero sí el de Francia, donde el PIB per cápita de 2023 fue de 41.330 euros, mientras que el de España fue de 30.320 euros. De ahí que los franceses y los países del norte de Europa tengan más fácil el acceso al vehículo eléctrico.

Señalización de ZBE.

5 | Mayor conciencia medioambiental

Francia ha implantado una serie de restricciones progresivas para limitar la circulación de vehículos de combustión y reducir la contaminación del aire en sus ciudades.

Estas medidas forman parte de un plan más amplio para promover la movilidad eléctrica y alcanzar los objetivos climáticos del país. Recordamos en este sentido que la ciudad de París votó hace algunos meses incrementar las tasas de aparcamiento a los SUV para reducir así las emisiones en las ciudades.

En España, por ejemplo, medidas como la instauración de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son muy polémicas. De los más de 150 municipios que tienen más de 50.000 habitantes, solo alrededor de 30, es decir, el 20%, ha instalado una Zona de Bajas Emisiones. Por ejemplo, ciudades tan importantes como Valencia, Málaga o Santander, sus ZBE todavía están en trámite.