Probamos el Toyota Yaris Cross: ¿es el mejor frente a sus rivales? Nosotros lo elegimos por su sistema híbrido y precio

Hace unos meses en EL ESPAÑOL tuvimos la primera toma de contacto con el nuevo Toyota Yaris Cross de 130 CV. Este SUV del segmento B -tamaño pequeño- es una importante fuente de ingresos para la firma nipona, ya que es su segundo coche más vendido en nuestro mercado. En el acumulado del año, las matriculaciones han alcanzado las 15.510 unidades, solo por detrás del Toyota Corolla.

Si analizamos las ventas en Europa, en el primer semestre de 2024 el coche japonés ha ocupado el noveno puesto con 99.694 unidades, lo que le hace ser el B-SUV con mayor éxito del Viejo Continente. ¿Cuál es su secreto? ¿por qué los compradores apuestan por él? Nosotros lo tenemos claro, pero lo explicaremos más adelante.

Este Toyota Yaris Cross, además de estrenar nueva mecánica híbrida, ha mejorado otra serie de aspectos como el confort en marcha, el sistema multimedia y la seguridad a bordo. Para conocer todo esto más a fondo, hemos tenido la oportunidad de tener una unidad de pruebas, la cual, por cierto, está configurada con el acabado GR Sport (el deportivo) y nos ha encantado.

Toyota Yaris Cross. Itziar Echave-Sustaeta

No cabe duda de que el B-SUV compite en una categoría muy reñida, ya que la oferta de modelos es muy extensa. En este sentido, podemos mencionar al Renault Captur, Ford Puma, Peugeot 2008, Nissan Juke o Hyundai Kona, entre otros. También podríamos citar al Seat Arona o MG ZS, pero el primero no cuenta con hibridación y el segundo, que acaba de anunciar una nueva variante electrificada, todavía no está a la venta.

Motor de 130 CV

Aunque la gama del Toyota Yaris Cross sigue incluyendo el propulsor de 116 CV (120H), estará destinado principalmente a flotas y empresas con el acabado de entrada Active Plus. El nuevo motor se asocia al conocido sistema híbrido de 1.5 litros, con la diferencia de que el motor-generador eléctrico es más potente. De esta manera, pasa de los 80 a los 84 CV y de 141 a 185 Nm de par.

Toyota Yaris Cross. Itziar Echave-Sustaeta

Gracias a esto, el el SUV urbano puede alcanzar un 12% más de potencia total en comparación con la mecánica de 116 CV. En línea con esto, ahora es algo más rápido, realizando el 0 a 100 km/h en 10,7 segundos, si bien con el otro motor lo consigue en 11,2 segundos.

Por otro lado, uno de los puntos más destacados de este modelo (y de los coches de Toyota en general) es su consumo, que de manera combinada consigue 4,8 l/100 km. Si repasamos las cifras de sus competidores (microhíbridos o híbridos), la tabla queda así:

Modelo Consumo Toyota Yaris Cross 4,8 l/100 km Peugeot 2008 4,9 l/100 km Nissan Juke 5,1 l/100 km Ford Puma 5,4 l/100 km Renault Captur 5,8 l/100 km

Como se puede apreciar, el Toyota Yaris Cross tiene el consumo más bajo de su categoría. Esto se debe al aumento de la potencia eléctrica, con la que el modelo nipón puede moverse en modo cero emisiones a velocidades más altas.

En consecuencia, el motor térmico trabaja menos, reduciendo así el consumo de combustible. Asimismo, la batería ayuda a que el bloque térmico pueda funcionar a revoluciones más bajas al arrancar y al acelerar.

Precios

En cuanto a los precios del Toyota Yaris Cross, estos arrancan en 26.450 euros con la versión Active Plus 120H, mientras que la variante 130H parte de los 27.450 euros. Así queda el resto de la gama:

Toyota Yaris Cross PVP Active Plus 120H 26.450 € Style 130H 27.450 € GR Sport 130H 28.450 € GR Sport Plus 130H 30.150 € Premiere Edition 130H 31.650 €

Y si analizamos las tarifas respecto a sus rivales, los precios son los siguientes:

Modelo PVP Renault Captur techno TCe 140 CV mild hybrid 25.598 € Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost mHEV 125 CV 27.345 € Peugeot 2008 Active Hybrid 136 CV e-DCS6 27.440 € Toyota Yaris Cross Híbrido 130 CV Style 27.450 € Nissan Juke Hybrid 143 CV Acenta 30.750 € Hyundai Kona Maxx Híbrido 1.6 GDi 129 CV 33.040 €

Aunque el pequeño todocamino se encuentra en un término medio, es importante matizar algunos aspectos. El Renault Captur, el Ford Puma o el Peugeot 2008, que tienen un precio parecido o inferior, integran mecánicas microhíbridas, mientras que el Toyota Yaris Cross puede presumir de un motor híbrido convencional.

Y a pesar de que ambas opciones cuentan con la etiqueta eco de la DGT, el sistema de Toyota puede recorrer mayores distancias en modo eléctrico y, por tanto, consumir menos. Por su parte, el Nissan Juke y el Hyundai Kona también disponen de propulsores híbridos, pero su coste es mayor. Por ende, el Toyota Yaris Cross gana en este apartado.

Otra cuestión importante es la garantía de los componentes híbridos que ofrece el fabricante, que asciende a 5 años o 100.000 kilómetros, lo que antes suceda. Esta incluye: la batería híbrida, módulo de control de la batería híbrida, inversor con conversor y la transmisión híbrida. Además, si cada año se realiza el mantenimiento en la red oficial de talleres de Toyota, la garantía se puede extender hasta los 15 años, una duración insuperable por cualquier otra firma.

Toyota Yaris Cross. Itziar Echave-Sustaeta

Esta serie de beneficios son los que hacen que la firma nipona tenga tanto éxito. Comprar uno de sus coches es sinónimo de no pisar el taller, ya que la fiabilidad de sus mecánicas es muy alta. Esto ligado a un producto de bajos consumos y siempre con la etiqueta eco (o cero si es híbrido enchufable o eléctrico), hacen que sea la marca más vendida a nivel mundial.

Acabados y equipamiento

Otra de las novedades del Toyota Yaris Cross es la gama de acabados, compuesta por el Active Plus, Style, GR Sport y Premiere Edition. La primera opción es la única que incluye el motor de 116 CV e incluye una pantalla multimedia de 10,5 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cristales traseros oscurecidos, toma de USB-C y tapicería de tela negra.

Toyota Yaris Cross. Itziar Echave-Sustaeta

El acabado Style añade sensores de aparcamiento delanteros y traseros con frenado automático, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, cargador de smartphone inalámbrico y llantas de 18 pulgadas, entre otros. Un nivel por encima, el Premiere Edition, se ofrece con una nueva y exclusiva pintura denominada como Urban Khaki (verde) bitono, así como con unas llantas únicas de 18 pulgadas.

En lo más alto de la gama se encuentra el GR Sport, con llantas de 18 pulgadas en color gris oscuro, asientos deportivos personalizados con costuras rojas e insignias GR y GR Sport tanto en el interior como en el exterior del vehículo. A esto se suman unas suspensiones más duras para conseguir una conducción más deportiva.

Toyota Yaris Cross. Itziar Echave-Sustaeta

Además del GR Sport, el Toyota Yaris Cross también se puede configurar con el pack GR Sport Plus. Este incluye acceso con la llave inteligente digital, Head-Up Display de 10 pulgadas y portón automático con apertura de manos libres.

Experiencia al volante

El Toyota Yaris Cross nos recuerda a un Toyota RAV4 comprimido, por sus proporciones cuadradas y robustas. Además, el acabado GR Sport le brinda una apariencia bastante deportiva, gracias a la parrilla con el patrón de panal de abeja, las insignias o las llantas exclusivas de este equipamiento.

Toyota Yaris Cross. Itziar Echave-Sustaeta

Una vez dentro, el cuadro de mandos nos indica una autonomía de casi 570 kilómetros, un rango que se puede optimizar si realizamos una conducción económica. Como todos los modelos de la marca, integra un cambio automático de tipo CVT (transmisión variable continua), que aunque es algo ruidoso si se pisa a fondo el acelerador, es de las mejores opciones para conseguir consumos reducidos.

Es importante destacar que se ha conseguido mejorar el aislamiento del habitáculo interior respecto a sonidos como el del motor o la resistencia aerodinámica. A nivel dinámico, disponemos de tres modos de conducción: Eco, Normal y Power, con los que se regula (aunque muy sutilmente) la respuesta de la velocidad.

Toyota Yaris Cross. Itziar Echave-Sustaeta

Con 130 CV su aceleración es muy progresiva, aunque no lenta. El pequeño SUV es perfecto para la ciudad donde se puede mover con gran agilidad, sobre todo los primeros metros que los realiza en modo eléctrico. Cuando soltamos el acelerador, el propio sistema retiene ligeramente el vehículo para recargar la batería, la cual alimenta al motor eléctrico.

Además, en la consola central podemos activar mediante un botón el EV Mode para poder circular (cuando el sistema lo permita) de manera cero emisiones y que el motor térmico no consuma combustible.

Durante nuestra experiencia, el Toyota Yaris Cross ha tenido un gasto de combustible de unos 5,5 l/100 km, si bien el homologado por el fabricante es de 4,8 l/100 km. No obstante, es una cifra bastante buena.