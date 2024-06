Así están creciendo (y mucho) los puntos de carga de coche eléctrico: Iberdrola, Endesa y Repsol lideran el ranking

Los puntos de recarga están experimentando un gran crecimiento en España. Según los últimos datos del mes de mayo de Anfac, la asociación de fabricantes españoles, en España existen cerca de 32.400 puntos de recarga de acceso público.

Esta cifra supone un crecimiento del 60% respecto al año anterior, período en el que esta asociación registraba algo más de 20.000 puntos.

En cuanto al parque de coches eléctricos, también está creciendo, pero lo hace a un ritmo inferior que el de los puntos de recarga.

Imagen de un punto de recarga.

Según los datos de matriculaciones de la DGT, mientras que en la primavera de 2023 había registrados, aproximadamente, cerca de 120.000 coches eléctricos; en el mismo período de 2024 esta cifra ha crecido hasta los 180.000 coches. Esto supone, por tanto, un incremento del 50%, respecto al mismo período del año anterior, un porcentaje mayor que el de los puntos de recarga.

Estas cifras, por tanto, confirman que los puntos de recarga están aumentando en España a mayor ritmo que el mercado de los coches eléctricos. En concreto, el crecimiento de los puntos es un 10% mayor que el mercado de los vehículos de cero emisiones, según estas estimaciones.

Un argumento que es compartido por algunos directivos de los operadores de recarga, como Javier Martínez Ríos, director eMobility de EDP en España, quién señalaba hace unos días a EL ESPAÑOL que la apertura de puntos de recarga crece a mayor ritmo que las ventas de coches eléctricos.

Otros organismos como Aedive son un poco más cautos con el crecimiento de los puntos y señalan que en todo el 2023, la subida fue del 40% pasando de 21.500 puntos en 2022 a 30.350 puntos en 2023.

Una asociación, Aedive, que deja bien claro que la red de recarga no está saturada en su utilización, que es del 6,3%, es decir, algo más de 1,5 horas sobre un día de 24 horas. Una situación que, por otra parte, preocupa a los operadores ya que hace que los puntos de recarga no sean rentables hoy. De hecho, hasta un 10% de uso, según señalan desde EDP a EL ESPAÑOL, no se gana dinero con la infraestructura de recarga en España.

Primer trimestre de 2023 Primer trimestre de 2024 Variación Parque coches eléctricos 120.000 180.000 +50% Número de puntos de recarga 20.200 32.400 +60%

Punto de recarga de Repsol.

Qué operadores de carga han crecido más

Una vez que conocemos que el coche eléctrico y los puntos de recarga están creciendo entre un 40% y un 50%, toca analizar cómo están creciendo los principales operadores. Y aquí, en el ranking tenemos a Iberdrola que en el último año ha pasado de tener 5.000 puntos de recarga a cerca de 7.000, lo que supone una subida del 40%.

En concreto, era en septiembre de 2023 cuando anunciaba Iberdrola que había alcanzado los 5.000 puntos de recarga y ahora a finales de mayo ha sido cuando ha comunicado que ha llegado a los 7.000 puntos. Esto significa que en ocho meses ha puesto en marcha 2.000 puntos de recarga (más de 10 puntos por cada día laborable).

Endesa, por su parte, en 2023 disponía de 4.800 puntos de recarga y en 2024 según la última actualización, esta compañía ha subido hasta los 5.600, un 17% más.

También es muy reseñable la situación de Repsol, que ha sido uno de los operadores que más ha incrementado la red en los últimos meses. En concreto, esta compañía ha pasado de 550 puntos en 2023 a 1.300 puntos en 2024, lo que significa un crecimiento del 136%. Y cierra el listado Tesla y Zunder con subidas del 27% y del 170% respectivamente.

Puntos de recarga 2024 (junio) Puntos de recarga en 2023 Variación Iberdrola 7.000 5.000 +40% Endesa 5.600 4.800 +17% Repsol 1.300 550 +136% Zunder 650 240 +170% Tesla 635 500 +27%

Puntos de recarga de Iberdrola.

7.000 puntos de Iberdrola

Dentro de la clasificación, la primera posición es para Iberdrola, que ya cuenta con 7.000 puntos operativos en España, de los que 2.000 puntos son de recarga rápida.

A esta infraestructura se suman cerca de 2.000 puntos más en construcción y más de 3.000 adicionales a la espera de diferentes trámites administrativos, y que estarán disponibles en los próximos meses.

Mención especial, en este sentido, merece la ‘joint venture’ Iberdrola BP Pulse, puesto que ya cuenta con 454 puntos de recarga operativos, de los que 364, es decir, el 85%, son ultrarrápidos con potencias de entre 150 kW y más de 350 kW. Iberdrola BP Pulse, además, ha comunicado recientemente que está desarrollando en España 50 estaciones de recarga ultrarrápida.

Punto de recarga de Endesa.

Endesa lanza una nueva oferta familiar

Endesa cuenta con 5.600 puntos operativos de recarga pública. Y para fomentar la movilidad eléctrica acaba de lanzar una oferta dirigida especialmente a la recarga privada. En este sentido, Endesa ofrece un cargador Waybox, la instalación con el certificado de Instalación Eléctrica (CIE) y balanceo de potencia por 1.799 euros.

Además, junto a esta oferta lanza también una tarifa especial para la carga doméstica que permite que el consumo de los primeros 125 kWh de cada mes tengan no tengan coste alguno siempre que se cargue entre la una de la mañana y las siete de la mañana.

Estación de carga de Repsol.

Gran crecimiento de Repsol

Por su parte, Repsol cuenta con cerca de 2.000 puntos de recarga públicos instalados en España, de los cuales más de 1.330 están operativos, la mayoría situados en estaciones de servicio.

Además, al igual que el resto de los puntos de recarga de Repsol disponen de un servicio de asistencia, resolución de incidencias en remoto y atención telefónica las 24 horas, todos los días de la semana.

Punto de carga de Iberdrola.

Clasificación general de puntos de recarga

Una vez que conocemos cuáles han sido los operadores que más han crecido en los últimos meses y sus principales novedades es el momento de ver cómo queda la clasificación total por el número de puntos de recargas.

Una tabla en la que se puede contabilizar que España supera con creces los 23.000 puntos solo con estos principales operadores, un total de 15 compañías que cuentan con más del 70% de cuota de mercado. Estos son los puntos que tiene cada compañía según la información recopilada por EL ESPAÑOL.