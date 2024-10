España ya es el sexto país de Europa con más puntos de recarga de coche eléctrico: se instalan más de 1.000 al mes

Buenas noticias para nuestro país. La infraestructura de recarga de acceso público para el coche eléctrico ya alcanza los 37.136 puntos, según los datos proporcionados por AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica) procedentes del conjunto de operadores de recarga.

Por ello, España se posiciona como el como el sexto país en despliegue de puntos de recarga pública de la Unión Europea. "Situándonos en los puestos de cabeza en este tipo de infraestructuras y derribando el mito de que no tenemos puntos de recarga pública suficientes, algo que acompaña al crecimiento registrado del parque de vehículos eléctricos en el mes de septiembre", afirma Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE.

El volumen mencionado se traduce en un crecimiento del 35,4% respecto al mismo ejercicio del año anterior. De esta manera, en el tercer trimestre de 2024 se han instalado y puesto en marcha 3.031 puntos de recarga de acceso público, con una media de 1.010 equipos al mes, lo que supone el mayor dato interanual de toda la serie histórica.

En el último año se han activado de 9.716 puntos de recarga, siendo también el mayor número hasta la fecha. En términos de potencia, el 69 % de los puntos es igual o mayor de 22 kW, mientras que los cargadores de alta potencia (más de 22 kW) ya suponen el 35 % del total.

Los puntos de recarga que han experimentado un mayor crecimiento en el tercer trimestre han sido los que tienen una potencia de entre 50 y 250 kW, (con un 126 % de subida interanual), así como los que están por encima de 250 kW (un 48 % de incremento interanual). Estos son los que permiten cargar más rápido un vehículo eléctrico.

Por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía son los lugares con el número más alto de puntos de recarga. De manera concreta, representan el 19,6%, 13% y el 12,4% del total, respectivamente. Tras ellas, continúan el ranking Valencia, Castilla y Leñon y el País Vasco, con el 9,5%, 8,9% y el 4,9%, respectivamente.

José López-Tafall, director general de ANFAC ha señalado que "ya contamos con cerca de 40.000 puntos de recarga, una cifra suficiente para el actual parque electrificado y poder viajar entre cualquier punto de nuestro territorio. Pero lo cierto es que los millones de euros que están invirtiendo los fabricantes y los operadores de carga no es visible porque, por ejemplo, no tenemos señales en la carretera que nos indiquen dónde están las electrolineras".

Puntos no operativos

En la otra cara de la moneda se encuentran los puntos de recarga no operativos. La infraestructura en España podría ser mayor si estuvieran activos los 10.333 puntos que actualmente se encuentran instalados pero que no están funcionando, es decir, más del 21% de no están dando servicio.

Con esto, la red ascendería hasta los 48.209 puntos en todo el territorio nacional y, sin embargo, nuestro país todavía se encuentra lejos del objetivo fijado por la Comisión Europea para finales de año, el cual establece 63.500 puntos de recarga.

Mercado insuficiente

En relación con el mercado, en España se han vendido un total de 80.232 vehículos electrificados al finalizar el tercer trimestre de 2024, según los datos extraídos del último Barómetro de la Electromovilidad de ANFAC. Esto supone menos del 30% del cumplimiento del objetivo anual establecido en 280.000 unidades.

En comparación con Europa, España mantiene su posición por la cola, por delante de Hungría (20,5), Italia (19) y República Checa (16,5). De hecho, la lenta evolución del mercado electrificado ha provocado que el indicador en Europa haya caído 1,6 puntos respecto al trimestre anterior.

Esto ha sido provocado, en gran parte, por los fuertes retrocesos que se han registrado Alemania, con una disminución de 5,6 puntos debido a la eliminación de las ayudas a la compra de vehículos eléctricos. Francia mantiene una evolución positiva respecto al año anterior, aunque en este caso retrocede en su comparativa en 1,2 puntos respecto al trimestre anterior. Portugal, en cambio, ha crecido 0,6 puntos, al igual que Reino Unido 1 punto.

Por regiones en España, 11 comunidades autónomas han experimentado un descenso en sus indicadores de vehículos electrificados, con caídas destacadas en Asturias (-1,5 puntos), La Rioja (1,1 puntos) y Madrid (-1 punto). Solo Canarias ha registrado un crecimiento notable con un aumento de 0,8 puntos.