Málaga capital entrega sus premios turísticos y presenta la nueva campaña 'Málaga de verdad'

Las claves

Las claves Generado con IA La V Gala Premios Turismo Ciudad de Málaga reconoció iniciativas en inversión, sostenibilidad, accesibilidad y promoción turística. El hotel ME de Meliá, Malagueta Tour, Fundación El Pimpi, la Semana Santa de Málaga, Hotel Ilunion y la RED INSTO, entre los galardonados. Se presentó la campaña 'Málaga de verdad', que propone rutas para descubrir la autenticidad y diversidad de la ciudad. Málaga celebra su designación como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026 y su renovación como Destino Turístico Inteligente.

Málaga capital ya es una referencia como destino turístico a escala nacional e internacional y así se ha podido comprobar este lunes en la celebración de la V Gala Premios Turismo Ciudad de Málaga organizada por el Ayuntamiento en Sohrling.

Estos premios se conceden cada dos años y están impulsados por el Foro de Turismo Ciudad de Málaga con el objetivo de reconocer las principales iniciativas desarrolladas en ámbitos estratégicos para la ciudad como la inversión turística, la iniciativa empresarial, la sostenibilidad, la promoción turística exterior, la accesibilidad, la responsabilidad corporativa y la trayectoria profesional.

El primero de los reconocimientos entregados ha sido el Premio a la Inversión Turística de Málaga, que distingue inversiones destinadas a impulsar el desarrollo turístico de la ciudad, transformar espacios y generar nuevas oportunidades económicas en segmentos de alto valor. En esta edición, el galardón ha recaído en Meliá, por el nuevo hotel ME de Meliá, que ha sido recogido por Carmen Juárez, subdirectora del hotel ME de Meliá.

El Premio a la Iniciativa Empresarial Turística en Málaga ha sido para la Malagueta Tour con una propuesta que contribuye a enriquecer la oferta cultural, comercial y de ocio de la ciudad, al tiempo que refuerza la posición de Málaga como modelo turístico de referencia. El galardón lo ha recogido Pedro Gracia, director de Toroshopping.

La gala ha continuado con el Premio a la Iniciativa de Responsabilidad Corporativa, destinado a reconocer acciones empresariales comprometidas con la comunidad local, la generación de empleo, el apoyo a la economía malagueña y la promoción de buenas prácticas. El premio en esta ocasión ha sido para la Fundación El Pimpi, recogido por Luis Merino, presidente de la entidad.

El Premio a la Promoción Turística Exterior distingue aquellas iniciativas que proyectan la imagen de Málaga en mercados nacionales e internacionales, destacando por su creatividad, impacto y capacidad para atraer nuevos visitantes. En esta edición, el galardón ha recaído en la Semana Santa de Málaga, siendo recibido por José Carlos Garín, presidente de la Agrupación de Cofradías.

Un momento de la gala.

Posteriormente, el Hotel Ilunion ha sido reconocido con el Premio a la Accesibilidad Turística, por su contribución a la eliminación de barreras y a la igualdad de oportunidades en el acceso a espacios, servicios y recursos turísticos. José Ángel Preciados, consejero delegado de Ilunion Hotels, ha sido el encargado de recibir el galardón.

Por su parte, Dirk Glaesser, director de Turismo Sostenible y Resiliente de ONU Turismo, ha recogido el Premio a la Sostenibilidad Turística en Málaga con el que se ha distinguido a la RED INSTO, por su contribución a un modelo turístico más respetuoso, eficiente y comprometido con la protección de los recursos naturales, los ecosistemas, las comunidades locales y el patrimonio cultural. Dentro del ámbito de la Red de Observatorios Sostenibles de ONU Turismo, cabe destacar el impulso del Ayuntamiento de Málaga, con el apoyo de la Universidad de Málaga, del Observatorio del Turismo Sostenible en Málaga (STO).

Finalmente, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho entrega del último de los galardones, el Premio Antonio Garrido Moraga a la Trayectoria, con el que se ha distinguido, en esta edición, a Pedro Luis Gómez Carmona, en reconocimiento a su trayectoria vinculada a la promoción, el relato y la proyección de Málaga como destino turístico y cultural.

Asimismo, en el evento se ha realizado una mención especial a la escultora malagueña Machú Harras, autora de los trofeos que se han entregado a los premiados, así como a la reciente designación de la ciudad de Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026, y la renovación de su distintivo como Destino Turístico Inteligente al superar el 80% de los requisitos exigidos por la Red DTI, logro que supone la consolidación de Málaga como único Destino Turístico Inteligente pleno de Andalucía.

Un momento de la intervención de Francisco de la Torre.

La gala ha servido también como marco para la presentación de la campaña ‘Málaga de verdad’ (‘Málaga for real’) enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, una iniciativa que reivindica la autenticidad, la diversidad y la vida cotidiana de la ciudad, y que propone una mirada más amplia al destino, más allá de los recorridos tradicionales, a través de nuevas rutas vinculadas a los barrios, la naturaleza, la cultura, la historia, la innovación y la identidad malagueña.

La campaña, creada por la agencia NARITA, refuerza el orgullo de pertenencia de los malagueños y propone a quienes visitan la ciudad una experiencia más real, cercana y auténtica, conectada con la vida de sus barrios, sus símbolos compartidos, sus paisajes cotidianos y su diversidad territorial.

La campaña propone 7 rutas que ofrecen distintas maneras de descubrir Málaga y que ponen en valor el conjunto del municipio, sus distritos y sus diferentes identidades. Estas rutas recorren la Málaga señorial y portuaria, la zona creativa del Soho, los barrios marineros de Pedregalejo y El Palo, el patrimonio industrial y la innovación, la naturaleza y los miradores, los barrios históricos, y la Málaga rural y vitivinícola vinculada a los lagares.