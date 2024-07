La verdad sobre los implantes mamarios: desmintiendo mitos de la mano del Dr. Juan Martínez Gutiérrez

Los implantes mamarios han ganado mucha popularidad en las últimas décadas entre las mujeres que desean mejorar su apariencia física o reconstruir sus senos tras una mastectomía. Sin embargo, existen una gran cantidad de mitos e información no contrastada circulando por internet que puede llevar a tomar decisiones u opiniones equivocadas. A lo largo de este artículo veremos y analizaremos los mitos más frecuentes de los implantes mamarios de la mano de uno de los mejores cirujanos de nuestro país y experto de este campo, el Dr. Juan Martínez Gutiérrez.

Mitos sobre los implantes mamarios

Como decíamos los mitos que existen sobre esta operación son innumerables. Hemos recopilado algunos de los más escuchados para verlos de la mano de un especialista y poder distinguir el mito de la realidad para poder tener un conocimiento veraz sobre el tema.

¿Hay que cambiar los implantes cada 10-15 años?

Este es sin duda uno de los mitos más escuchados, y aunque es cierto que una vez nos sometemos a esta operación debemos realizar ecografías mamarias anuales o bienales para realizar un seguimiento y monitorear el estado de las prótesis, no será necesario la sustitución de estas prótesis si no se dan complicaciones, afirma el doctor.

Los implantes mamarios causan cáncer de mama

El cáncer de mama nunca ha estado relacionado con los implantes mamarios. Esta falsa creencia se viene arrastrando desde hace muchos años cuando se utilizaban unos implantes macrotexturizados que tenían un riesgo muy bajo de desarrollar un tipo de linfoma anaplásico de células grandes (BIA-ALCL), y, aunque desde la clínica del Dr. Martínez Gutiérrez nunca se han utilizado este tipo de implantes, estos fueron retirados del mercado hace varios años y ahora no existe ninguna evidencia científica que los relacione con la aparición del cáncer de mama.

¿Existen riesgos al viajar en avión tras una operación de implantes mamarios?

Muchas mujeres se hacen la pregunta de si es seguro viajar en avión trás someterse a una cirugía de implantes mamarios. La respuesta es un rotundo Sí. “Los implantes mamarios están diseñados para soportar las variaciones de presión atmosférica que se dan durante el vuelo”, explica el Dr. Martínez Gutiérrez. “Viajar en avión es totalmente seguro y las pacientes pueden estar tranquilas una vez pasen los primeros días del postoperatorio”, resalta.

Las mujeres con implantes mamarios no pueden amamantar

Otro mito muy escuchado por las redes e internet es que las mujeres que poseen implantes mamarios no pueden amamantar a sus bebés. La realidad aquí es muy diferente. “La capacidad para amamantar dependerá siempre del tipo de cirugía y técnica que se utilice”, asegura el Dr. Martínez Gutiérrez, desmintiendo el mito y achacando a la falta de información que existe con las nuevas técnicas.

Los implantes mamarios son solo para mujeres jóvenes

Contrario a lo que muchos piensan, lo cierto es que los implantes mamarios no tienen ningún tipo de límite de edad siempre y cuando la salud y estado de la persona lo permita. “Cualquier mujer de cualquier edad puede optar por esta cirugía, ya sea para realizar un aumento de volumen, mejorar su forma o para realizar una reconstrucción después de una mastectomía”, afirma.

Los implantes mamarios siempre se ven falsos

La medicina ha avanzado mucho gracias a los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. El Dr. Martínez Gutierrez comenta que lo mejor para obtener un resultado natural y bonito es seguir las recomendaciones de los especialistas, pues la apariencia final dependerá de factores como el tipo de implante, el tamaño deseado y la anatomía que tenga la paciente.

Los implantes mamarios interfieren con las mamografías

Este mito tiene una parte de verdad, pués los implantes pueden llegar a dificultar una buena visualización en una mamografía, pero lo cierto es que existen técnicas alternativas totalmente eficaces como pueden ser la ecografía mamaria o la resonancia magnética para poder realizar una evaluación tanto del estado del tejido mamario como de las prótesis.

Los implantes mamarios causan enfermedades autoinmunes

Recientemente, se ha viralizado mucho contenido por las redes con el término “enfermedad asociada a implante” (BII por sus siglas en inglés: Breast Implant Illness). Pero lo cierto es que no hay ninguna evidencia científica que demuestre una relación entre los implantes mamarios y las enfermedades autoinmunes. “Es crucial basarse en la ciencia y no en especulaciones”, enfatiza con seriedad el Dr. Martínez Gutiérrez.

Tras una cirugía de implantes mamarios no es posible realizar ejercicio o levantar pesas

Otro popular mito es que una vez nos sometamos a esta cirugía, no podremos volver a realizar ejercicio o levantar pesas. “Generalmente, después de un periodo de recuperación, la mayoría de mujeres pueden retomar sus rutinas de ejercicio normal sin afectar a sus implantes” aclara el doctor, poniendo de ejemplo a la atleta australiana Jana Pittman, quien decidió someterse a un aumento de pecho trás dar a luz y consiguió ganar los 400 metros valla en el campeonato mundial de atletismo de Osaka en 2007.

Los implantes mamarios causan envejecimiento prematuro de las mamas

El Dr. Martínez Gutiérrez explica lo siguiente: “La apariencia de los implantes se puede ver afectada por el envejecimiento natural del cuerpo o por distintos factores como pueden ser cambios considerables de peso o el embarazo, pero nunca será causado por los implantes en sí”.

La experiencia y profesionalidad del Dr. Juan Martínez Gutiérrez

Nuestro experto en cirugía mamaría, el Dr. Juan Martínez Gutiérrez, es un cirujano plástico de renombre, con una dilatada experiencia en la realización de esta cirugía. Fue graduado con honores y cuenta con una amplia formación en las técnicas más avanzadas. El Doctor no solo destaca por sus excelentes resultados y su habilidad técnica, sino que pone mucho esfuerzo en dar un enfoque humanizado a sus pacientes comprendiendo las necesidades y deseos que puedan tener para poder brindarles un tratamiento totalmente personalizado.

El Dr. Juan Martínez Gutiérrez, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga desde 2002, se especializó por oposición vía MIR en Oftalmología en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, centrando su formación en la Cirugía Oculoplástica ybi Órta Craneofacial. Posteriormente, obtuvo una segunda especialización por oposición en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética en el Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga, donde amplió sus conocimientos en Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía de la Mama, Cirugía Reconstructiva y Microcirugía, Cirugía de Quemados y Cirugía de la Mano

El Dr. Martínez Gutiérrez comenta:“Es crucial que las pacientes reciban información veraz y actualizada al someterse a este tipo de cirugía, mi objetivo es garantizar siempre que cada mujer tome una decisión informada y segura”.

En palabras de una de sus pacientes: “El Dr. Martínez Gutiérrez no solo me proporcionó resultados increíbles, sino que también me hizo sentir segura y bien informada durante todo el proceso".

En conclusión podemos decir que la decisión de someterse a este tipo de cirugías debe siempre tomarse tras haber recibido información verídica y confiable. Por eso parece tan importante haber desmentido algunos de los mitos más escuchados en la actualidad sobre este proceso. La experiencia y profesionalidad que ofrece el Dr. Juan Martínez Gutiérrez garantizarán los buenos resultados en un entorno seguro y personalizado para sus pacientes