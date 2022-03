Inés Vega, la ingeniera malagueña detrás del mejor sabor de helado en España

Inés Vega (Málaga, 1983) fue una estudiante ejemplar desde niña. A la hora de encaminar su futuro laboral, esta amante de la ciencia decidió estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones. Sin embargo, no era ni de lejos lo que esperaba. Quebradas sus expectativas, aquella joven de familia hostelera conoció a un grupo de heladeros en la ciudad y decidió dedicarse al apasionante oficio tras una visita a sus obradores.

Tres lustros después, la ingeniera está detrás del mejor sabor de helado en España. Vega ha ganado cinco de los seis premios en el Campeonato de Heladería Artesana 2022, incluido el de mejor sabor según el jurado y el público. El manjar llevaba helado de chocolate con mantequilla tostada acompañado de una ganache de chocolate al brandy, un veteado de naranja y azahar, y crocante de pistacho.

"Tengo familiares maternos y paternos dedicados al mundo de la hostelería. La repostería siempre me ha llamado la atención desde pequeña. Unos tíos míos tenían una heladería pared con pared con mi casa. Me he criado jugando allí", recuerda durante una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga. Vega fue aprendiendo poco a poco y estudió de la mano de un reconocido maestro heladero italiano.

Helados de autor

La repostera abrió su primera heladería en Málaga con 20 años. Desde entonces no ha parado de trabajar para chefs y restaurantes. "El primero me encargó un helado de mostaza a la pimienta verde para un tartar de salmón. Lo tienes que crear de un día para otro. Esos retos me encantan porque te hace salir de la carta hecha para la heladería. Te pegas la temporada haciendo los mismos sabores todos los días y cuando te llama un cocinero y te pide algo distinto es divertido", relata.

Su obrador y base de operaciones está en la Axarquía, cerca de Vélez-Málaga. "Me instalé allí hace cuatro años, pero lo dirijo desde hace más de tres lustros. El mismo tiempo que llevo elaborando helados", cuenta muy orgullosa. La agencia malagueña de marketing El Cuartel está trabajando ahora en el lanzamiento de su marca de helado, su imagen y la página web, cuyos resultados podrán verse próximamente.

La maestra heladera trabaja con productos de la zona para elaborar muchas de sus creaciones. Entre ellos hay cítricos ecológicos de Málaga como el limón, el yuzu, la naranja y la mandarina (cuando llega la temporada), cultivados con mucho cariño por la veterana empresa Megaverde, o la chirimoya de Motril. "Este año vamos a tener helado de aguacate porque el obrador está rodeado de ellos", desvela.

Marconata

Uno de sus principales proyectos la une a Granada desde hace dos años. Su cuñado, Javier Sújar, le propuso abrir la heladería Marconata en la ciudad de la Alhambra. "Es un enamorado de los helados. Siempre me había dicho que le gustaría que estuvieron allí los nuestros. Justo cuando alquilamos el local en un barrio que nos encantaba comenzó la pandemia. Aplazamos la apertura casi un año", rememora.

El negocio lleva temporada y media abierto en un coqueto espacio muy cerca de la estación de autobuses. La acogida, dice, ha sido "muy buena". Allí los interesados podrán pedir el helado de chocolate con mantequilla tostada, ganador del Campeonato de España de Heladería Artesana 2022. También podrán probar el de chocolate azteca con un toque picante de guindilla fusionado con cayena; o el de chocolate de Venezuela con naranja (ambos tienen mucho éxito).

El último helado que le han pedido a la malagueña es muy original: uno de madera de whisky americano Jack Daniel's. "Fue muy divertido. Otro sabor nuevo que me han pedido es el de helado de leche quemada. Lo tendremos para la carta de Marconata. Está muy rico y es muy diferente. Eso sí, los helados salados suponen un mayor reto", señala.

La ingeniera además de haber hecho cursos de heladería y pastelería, mantiene contacto con técnicos italianos de heladería. Incluso ha trabajado para la mayor empresa de helados del país de la pizza. "Nos apoyamos y nos ayudamos mutuamente. Tengo un amigo técnico italiano que trabaja en el departamento de innovación y de desarrollo de una multinacional italiana. Colaboré con él en algunas ocasiones", subraya.

Para la repostera, ha sido "una sorpresa" ganar cinco de los seis premios del prestigioso campeonato organizado por la Asociación Nacional de Heladeros de España. "Ha sido un aprendizaje brutal y una experiencia gratificante. Nunca me había apuntado a ninguna competición de esa índole. Me llevo el haber conocido a grandes profesionales", recalca.

Vega fue reconocida en la categoría de mejor cubeta, mejor sabor elegido por el público, mejor sabor por el jurado, mejor copa helada, mejor mesa buffet y en la de mistery box. "Esta última prueba era muy parecida a la de MasterChef. Tienes una caja sorpresa con varios ingredientes y debes elegir tres para elaborar un helado, y formular la receta. Es una prueba donde se ve el buen hacer de un heladero. Yo fue la única que escogí queso. Hice un helado de queso en aceite de oliva y romero", relata.

La malagueña trabaja muchísimas horas al día para llegar a ese nivel de excelencia en su profesión. Cuando tiene unos días se escapa con sus dos hijos a Disneyland París, cuya temática le ha inspirado incluso uno de sus helados ganadores en el campeonato nacional. Mientras tanto continúa su labor como maestra heladera y deja volar su imaginación para crear riquísimos sabores de autor.

