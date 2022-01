Maychoco, el chocolate 'bean to bear' hecho en la Axarquía ideal para regalar en San Valentín

Mayte Sánchez es las manos y el corazón de Maychoco, el obrador artesano veleño que creó en noviembre de 2019, justo antes de la llegada de la Covid a nuestras vidas. Concretamente en Benajarafe, Sánchez trabaja el cacao a través de diferentes fases de preparación y transformación siguiendo la filosofía 'Bean to bar', es decir, del grano a la tableta pasando por un proceso totalmente artesanal.

Son sus manos las que limpian las semillas y las selecciona, tuestan los granos, atemperan las semillas y las convierte en chocolate de la mejor calidad y que ya ha sido premiado en varias ocasiones. "Queremos que el cliente entienda que es un chocolate lleno de aroma, ese es nuestro objetivo", añade Mayte.

La creadora de Maychoco asegura que el sistema 'Bean to bar' está entrando poco a poco en España desde hace "tres o cuatro años". En otros países está algo más desarrollado. "En nuestro país somos algo más de una decena", explica. De hecho, la propia Sánchez es una de las fundadoras de la Asociación Española para el Fomento del Chocolate Artesano 'bean to bar' de Pequeños Tostadores de Cacao, creada en 2019 con el objetivo de promover y divulgar la cultura del cacao.

"Es un proceso largo y totalmente artesano en el que se cuida al máximo la materia prima. Yo siempre trabajo con productos 'kilómetro 0'. Si en la Axarquía hay buen mango, pues yo trabajo con ese mango ya sea el de Trops o el de Almayate. Si uso aceite de oliva o frutos secos, siempre busco donde encontrarlos cerca de donde estoy", cuenta Sánchez que apuesta también por huertos locales para conseguir las fresas o nísperos que usa.

Además de preocuparse por el medioambiente y el producto, se preocupa por las personas. Por ello, todo el cacao que se utiliza en Maychoco, según su creadora, lo recolectan familias a las que se respetan y que tienen unas condiciones laborales dignas.

Un chocolate premiado

Su chocolate, además de tener las buenas palabras de quienes lo prueban, tiene premio. En 2020, con menos de un año, la marca ganó los International Chocolate Awards, un sueño para su creadora. "Ganamos con el mango bañado en chocolate, que lo deshidrato en tiras y lo baño en chocolate negro del 70% de cacao. Obtuvimos la medalla de bronce en la competición italiana/mediterránea y la de oro en la mundial, donde están todos los clasificados de cada región. Además, nos dieron una mención especial por usar producto local", dice orgullosa la creadora de Maychoco.

En el jurado, especialistas en cacao. Catadores y periodistas que, a ciegas, van probando cada uno de los productos de los participantes. "Para mí fue una pasada obtener estos premios solo unos meses después de abrir la empresa. Después de mucho tiempo formándome, abro Maychoco en noviembre de 2019 y eso ocurre antes del verano de 2020, tras el confinamiento. Fue muy fuerte y una gran recompensa", recuerda.

En la edición de 2021-2022, que se realizó también de manera online por la situación epidemiológica, y en la que los clasificados tuvieron que enviar sus muestras al jurado para que la competición fuera igual de justa que las anteriores a la pandemia, recibió la medalla de bronce con 'Mango bañado en chocolate blanco 39% con lavanda', con su mención especial por usar producto local y, además, se llevó la plata con el 'Mango bañado en chocolate 70% Perú' con su también respectiva mención por uso del producto local. Podrá optar al oro mundial en tan solo unos meses. "Trabajaremos para ello. Me hace mucha ilusión", confiesa.

El duro mercado

Según la creadora, aún son muchos clientes los que cuando ven una tableta a cinco euros lo ven como "algo muy caro", sin valorar el trabajo tan delicado que tiene detrás. "Lo comparan con algo industrial donde la mano de obra, probablemente, no haya sido justa y donde el cacao no se trata bien ni en el origen ni en la manera de procesarlo", explica.

"Comer mal es muy barato y comer bien no es caro", dice Sánchez sobre los precios del mercado. Señala que el consumidor se fija en el precio bajo, pero sin mirar la etiqueta. Sin valorar qué ingredientes lleva y qué beneficios tienen estos para su salud. "Si yo pudiera llevar a la gente a todas las partes del proceso, no les parecería caro. De hecho, cuando lo prueban, dicen: "Esto es algo más, no es una onza de chocolate cualquiera". Ahí está la diferencia", añade.

Además, con su chocolate, según la creadora de la marca, los clientes acaban ahorrando. Explica que, al final, las tabletas de chocolate industriales tienen una serie de componentes que generan adicción, un exceso de azúcar que hace que después de una onza vaya otra. La tableta dura menos y, encima, tiene muchísimos azúcares. "Yo trabajo con aromas. Cuando una onza te deja el aroma en la boca, no necesitas más", concreta.

Mayte disfruta hablando del proceso de elaboración y de todos y cada uno de sus productos, esos que con tanto mimo cuida día tras día. Por ello, ahora está haciendo catas, está certificada con el nivel 2 de catadora de chocolate en el International Institute of Chocolate and Cacao Tasting.

A través de este proyecto, la malagueña les cuenta a los interesados algunos aspectos como la llegada del cacao en Europa, cómo son los procesos y cuál es el significado real del ‘Bean to bar’.

De cara al futuro Mayte quiere seguir creciendo con Maychoco y, sobre todo, aprendiendo desde la ciudad que la vio nacer, Málaga. "Seguiré probando, seguiré innovando y seguiré inventado. Al final esto es lo que más feliz me hace", reconoce.

Día de San Valentín

En el Día de los Enamorados nunca es mala idea algo de chocolate. Bombones, tabletas... Negro, blanco... La cuestión es que ninguno falla. Pero Maychoco aún le pone más originalidad al asunto y ha creado algunos packs ideales para regalar el próximo 14 de febrero. Os avisamos con tiempo para que no os pille el toro.

La primera opción puede ser una cata online. De hecho, como curiosidad, una de ellas se llama 'El Confinamiento de Cupido', pero esta va precisamente dedicada a los solteros que quieran disfrutar de este día. Puedes adquirirla en su web y en ella podrás degustar una tableta de chocolate 'With o without you', una segunda tableta llamada 'Se acabó' y una tercera a la que han llamado 'Sobreviviré'. Además, para poner el broche final, también tendrás una caja de bombones llamada 'Canción de amor caducada'. Las catas duran 90 minutos aproximadamente. ¿Quién dijo que el Día de los Enamorados era solo para dos?

Sin embargo, Maychoco también piensa en los clásicos, en los que disfrutan teniendo un detalle con su pareja. Para ello, ha creado un pack San Valentín que muy pronto saldrá a la venta. En él, una caja con mango bañado en chocolate blanco con lavanda y limón, un surtido de bombones y tres minitabletas: Chocolate 70% Piura con mango y flor de sal, leche con almendras fritas con sal y chocolate blanco con fresa. ¡Un regalazo!

