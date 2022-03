SD Amorebieta-Málaga CF: ganar es una obligación

Ha llegado la hora de la verdad. No hay ningún margen de error. El Málaga CF podría dar este fin de semana un golpe fundamental, pero no decisivo, en su huida particular de la zona de descenso. Es casi el partido más importante de lo que ha transcurrido de temporada y se han acabado las oportunidades para fallar. La SD Amorebieta y el equipo blanquiazul se ven las caras esta tarde (18.15 horas, Movistar LaLiga) en un duelo directo por garantizar o seguir luchando por la permanencia.

La entidad de Martiricos es actualmente decimoctava, es decir, el último equipo que, de acabar así la clasificación, se mantendría en LaLiga SmartBank. Por lo que marca el límite con sus 33 puntos. Su rival se sitúa con 26. De ahí, la vital importancia de sacar un buen resultado con un triunfo para comenzar la 'era González' con victoria después de seis partidos y de marcar una diferencia con el rival de 10 puntos. Aun así, habría que atender al resultado de la Real Sociedad B para ver en cuánto se establece finalmente.

El técnico vitoriano no lo va a tener fácil. El engranaje de piezas sigue sin estar completo y en cada jornada tiene que ir introduciendo algunas nuevas por obligación. La principal baja tendrá lugar en el centro del campo con la ausencia de Escassi tras recibir amarilla contra el Cartagena y tener que cumplir el ciclo de tarjetas. Alternativas al paleño no hay demasiadas, ninguna natural por lo pronto sin Genaro. Así que el equipo podría afrontar un cambio de sistema o situar a un central en esa posición.

Lo que está claro es que el partido viene acompañado de algunas buenas noticias. Paulino volverá a la convocatoria tras entrenar con normalidad este sábado y otra de las grandes piezas que va a recuperar el entrenador será la de Juande, y más con la tentativa de jugar con tres centrales. Sin embargo, las buenas nuevas vienen acompañadas de otras no tan buenas. Jairo e Hicham, los dos con minutos en el último partido, serán baja por distintas lesiones. Mientras que Ismael Gutiérrez tampoco estará disponible.

"Tenemos que jugar como si no hubiera un mañana". Así de importante es el partido, según se refleja en las palabras de Natxo González en la rueda de prensa previa al encuentro. El Málaga CF prácticamente se la juega en esta jornada 30. Las oportunidades se van consumiendo y el objetivo, por ahora, siguen siendo esos 50 puntos. La salvación se va a disputar en estos duelos frente a rivales directos y el Amorebieta es uno de ellos. Una victoria da para respirar, por fin, o si no… mejor ni pensarlo.

El rival

La SD Amorebieta es casi el equipo de LaLiga SmartBank que más necesita la victoria en estos momentos para salir de la zona de descenso. Ha ganado uno de los últimos cinco encuentros y viene de recibir una goleada a manos del Valladolid (5-1). Todo ello, además los precedentes, han provocado que la Real Sociedad B les haya adelantado en la clasificación. De ahí, que si pierden y los de Xabi Alonso ganan, se descuelgan aún más en la tabla.

Se trata de uno de esos tres equipos que ha recibido más goles que el Málaga CF (46 frente a 43). No obstante, es de los que más tantos ha marcado de los equipos de abajo. Además, tampoco es el mejor local: es el tercer peor de la categoría en su propio estadio. Tan solo ha ganado 3 partidos de los 14 que ha jugado en el Urritxe.

El conjunto local ya le jugó una mala pasada a los blanquiazules en la primera vuelta. El Málaga CF fue buscando la quinta victoria consecutiva en La Rosaleda y acabó confirmando una crisis que aún se mantiene. Guruzeta sacó de quicio a la línea defensiva y marcó dos goles para ganar el partido. Por lo que los malagueños podrían haber aprendido la lección para no volver a caer en esos errores y conseguir la primera victoria con Natxo González.

POSIBLE ONCE TITULAR DEL MÁLAGA CF: Dani Barrio; Juande, Peybernes, Lombán; Víctor Gómez, Ramón, Jozabed, Javi Jiménez; Aleix Febas, Brandon, Álvaro Vadillo.

