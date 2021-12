Guruzeta acaba con un Málaga CF perdido en defensa contra el Amorebieta (1-2)

Adiós a esa imbatibilidad que imperaba en La Rosaleda hasta la jornada 19 y precisamente contra un equipo que hasta ahora no había ganado como visitante. El Málaga CF perdió la solidez, el orden y la velocidad en defensa, y la consecuencia que tuvo, como no podía ser de otra manera, fue una catastrófica primera parte de la línea de atrás de la que se aprovechó Guruzeta con dos goles. El Amorebieta llegó y se jugó al fútbol que los vascos quisieron (1-2).

Segundo partido sin Juande en LaLiga SmartBank y segundo desastre defensivo. Peybernes ya había estado en la foto de aquel gol de Las Palmas que Sekou Gassama remontó, lo estuvo también Burgos y este domingo lo ha vuelto a estar. Y no solo eso, el equipo había encajado como local tres goles en nueve partidos y solo ante los de Íñigo Vélez han sido dos tantos en contra.

Si la fuerza del Málaga como local había estado en ser férreos defensivamente y aprovechar alguna de las ocasiones que se tenía, si ya no se aprovechan esas oportunidades y el equipo comete errores para proteger la portería el resultado está muerto. Además el equipo volvió a pecar con esas solo siete faltas (en la primera parte solo acumulaban dos) y fallaron 113 pases. Con todo ello y un gol en propia puerta que acercaba al conjunto local al empate, la épica no estuvo presente.

Fragilidad defensiva

Parecía que iba a ser un partido muy cómodo para el Málaga CF. Comenzó teniendo el balón el primer disparo con peligro fue de Genaro en el minuto 4. Sekou Gassama estaba aguantando el juego con facilidad de espaldas a la portería, pero en la primera acción en la que la zaga local tuvo que imponerse falló. El Amorebieta robó un balón en el centro y del campo y envió un pase en profundidad para que Guruzeta pillara saliendo a la defensa local y así anotar el primer gol en el minuto 10.

El Málaga no conseguía crear peligro, se protestó un penalti que no fue pitado por fuera de juego previo y los problemas se iban acumulando. La posesión era blanquiazul llegando al 73% y de nada servía porque era Koldo Obierta quien volvía a superar a los centrales, pero su disparo no encontró puerta. Segundo fallo y los visitantes, que no habían ganado lejos del País Vasco, no iban a volver a perdonar. De nuevo, en una jugada calcada, Obierta era quien ganaba a Escassi en un duelo para enviarle un balón a Guruzeta y volver a marcar. Dos fallos, tres goles.

El plan de partido no fue diferente, José Alberto no dio introducción a ningún cambio y los de Íñigo Vélez dieron un pase adelante en la presión llevando su juego en ataque mucho más cercano a la portería de Dani Martín. El técnico asturiano no quiso esperar más y la primera rotación llegó con Kevin que sustituyó a Brandon. El canterano empezó a hacerlo todo bien y el equipo se fue hacia arriba. La felicidad momentánea iba a llegar con un gol de Víctor Gómez que pasó entre las piernas de Peybernes y que anularon por fuera de juego del francés.

Sin embargo, cuando las cosas no salen bien, no salen. Antoñín y Dani Lorenzo entraron al campo para darle al Málaga CF aire fresco. Rápidamente se cortó ese impulso en el minuto 77 cuando desde el VAR llamaron al árbitro para sacar roja a Genaro por una entrada muy peligrosa. José Alberto intentó recurrir a la épica y sacó del campo a Lombán para incluir a Chavarría.

Ya llegando al final el equipo comenzó a mover el balón de un lado a otro, no recurrió tanto a los pases en largo y las conexiones eran más fructíferas. Un centro de Antoñín acabó en los pies de Víctor Gómez que disparó y tras el despeje del portero el balón dio Oier Luengo para entrar y ser gol en propia puerta (1-2). Hubo poco tiempo para más, el milagro no llegó a tiempo y el Amorebieta, que hasta ahora no había ganado como visitante, ha sido el equipo que ha roto la imbatibilidad del Málaga CF como local. Otra oportunidad perdida para entrar en los puestos de play off.

FICHA TÉCNICA

MÁLAGA CF: Dani Martín; Víctor Gómez, Lombán (Chavarría, 84’), Peybernes (Dani Lorenzo, 69’), Cufré; Paulino, Genaro, Escassi, Jairo (Antoñín, 69’); Brandon (Kevin, 55’), Sekou Gassama.

SD AMOREBIETA: Marino; Larra, Óscar Gil; Markel Lozano, Luengo, Seguín (Iker Amorrortu, 70’); Olaetxea (Larru, 90’), Iber Bilbao, Álvaro Peña (Mikel Álvaro, 83’); Obi (Aldalur, 70’), Guruzeta (Etxaburu, 90’).

GOLES (1-2): Guruzeta (10’, 39’), Oier Luengo pp (94’).

ÁRBITROS: Trujillo Suárez. En el VAR Gálvez Rascón. Amonestó con amarilla a Larra (15’), Dani Martín (32’), Sekou Gassama (73’), roja a Genaro (77’).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 19 de LaLiga SmartBank en La Rosaleda ante 18.890 espectadores.

