El Málaga CF vuelve al epicentro de los tres puntos

El Málaga CF vuelve a contar este fin de semana con una nueva oportunidad de entrar al play off. Pero tendrá que esperar para saber el resultado de la UD Las Palmas que es el último partido del día. Aunque para ello deberá resolver primero su encuentro ante el Amorebieta (16.00 horas, Movistar LaLiga) para continuar con la racha de cuatro victorias consecutivas como local y dejar atrás la imagen ofrecida en Burgos.

La victoria en la Copa contra la Peña Sport, obligatoria por las diferencias y a la vez satisfactoria por la imagen que dieron los menos habituales que salieron al terreno de juego, ha servido para que el equipo vuelva a la senda del triunfo. La próxima eliminatoria será el 14 de diciembre contra el Rayo Majadahonda en Madrid, pero el objetivo vuelve a ser la Liga y conseguir el quinto triunfo seguido en La Rosaleda.

A pesar de que José Alberto dijera en la rueda de prensa previa al torneo copero que algunos se disputaban estar el domingo, las bajas y el descanso limita los movimientos que pueda haber en el once titular. Juande sigue sin poder estar en la zaga, por lo que lo más lógico sería que Lombán y Peybernes jueguen (ambos estuvieron en Navarra 45 minutos cada uno) y que vuelvan a los laterales Javi Jiménez y Víctor Gómez.

El Málaga CF volverá a sufrir en el centro del campo. El técnico asturiano tampoco podrá contar con Jozabed, Ramón y Luis Muñoz. Genaro y Escassi continuarán controlando la manija del juego y Paulino, goleador en Navarra, ocupará también su banda derecha. La duda quedará en el franco izquierdo. Jairo fue el encargado de ocupar el lugar, pero jugó todo el partido y el descanso de Kevin hace indicar que será el canterano el titular, si la mejora de su tobillo se lo permite.

Otro de los que volverá al once será Brandon, que no estuvo convocado en Copa para no forzar por los golpes que ha sobrellevado en los últimos partidos. Sin embargo, la duda llega con el ocupante de la punta. Sekou Gassama no gozó de mucho protagonismo en Burgos y Roberto, con el premio del gol, jugó los 90 minutos en Copa. Chavarría volverá a la convocatoria, pero lo más probable es que aún no vuelva al terreno de juego.

Sea como fuere, visto el rendimiento como visitante, el Málaga CF está obligado a conseguir los tres puntos en La Rosaleda. Será el penúltimo partido que juegue como local en 2021 y cerrar el año enganchado a los puestos de play off solo pasa por engrosar el número de victorias.

El rival

Si bien era el Burgos el que se benefició el pasado sábado de los problemas que tenía su rival como visitante, el Málaga CF será este domingo quien busque afianzar esa crisis que también sufre el Amorebieta lejos de su estadio. El equipo de Íñigo Vélez acumula un negativo balance de cuatro empates y cinco derrotas, y no termina de ajustarse a LaLiga SmartBank, ya que hay que recordar que debuta en la categoría.

El hecho de que el Amorebieta juegue con cinco defensas no se ve correspondido en el número de goles encajados. En las 18 jornadas disputadas hasta el momento ha recibido 15 tantos cuando ha sido local y 13 cuando es visitante. A estos problemas para proteger la portería se suman los que tiene en ataque el conjunto vasco cuando se marcha del País Vasco: es uno de los equipos que menos goles marca (5).

POSIBLE ONCE TITULAR DEL MÁLAGA CF: Dani Martín; Víctor Gómez, Lombán, Peybernes, Javi Jiménez; Paulino, Genaro, Escassi, Kevin; Brandon, Sekou.

Sigue los temas que te interesan