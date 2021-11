El Málaga CF sigue a un punto del play off

Quizás no haya nada que celebrar en el entorno del Málaga CF tras la debacle en Burgos por el juego, por el marcador y principalmente por la imagen. Una nueva derrota como visitante y los fallos que se produjeron han dejado huella en la plantilla. Era una gran oportunidad tras las victorias cosechadas ante rivales que están por encima en la clasificación como fueron los equipos canarios. Sin embargo, no todas son malas noticias: el play off sigue estando a un punto.

La UD Las Palmas, que ocupa ese último lugar que daría la oportunidad de jugar por el ascenso, se mantiene con 27 puntos. Este fin de semana tuvo una ocasión de aumentar la distancia con el Málaga y no la supo aprovechar (4-1 ante el Leganés). El conjunto de Pepe Mel suma un balance de cuatro partidos consecutivos sin ganar. En las próximas jornadas le esperan equipos como Eibar, Tenerife o Almería.

Otro de los rivales que no ha logrado los tres puntos ha sido el Oviedo que se asienta con 25 puntos en el octavo puesto. El equipo de Ziganda no superó el empate contra el Mirandés y, aunque su partido fue el viernes, también ha sido uno de los resultados que ha beneficiado a los blanquiazules, ya que se mantienen en la misma posición y no le superan. Aún le queda el Valladolid y abrirá el año recibiendo a la Ponferradina y visitando al Eibar.

El Tenerife ha sido quien ha sabido aprovechar su partido para dar un gran salto en la clasificación. Su victoria ante la Real Sociedad B le hace estar en la segunda plaza y sumar 33 puntos. Otro de los equipos que ha salido beneficiado esta jornada en la parte alta de la tabla es el Valladolid, quien también ha ganado los tres puntos ante el Cartagena. El conjunto murciano no ha podido recortar distancia con los de La Rosaleda y seguirá otra jornada por detrás.

Sin embargo, los malaguistas no pueden quitarle el ojo al encuentro de este lunes entre Eibar y Girona. El tercero y el décimo clasificado juegan un partido cuyo resultado podría influir en la posición del club de Martiricos. Si los de Garitano vencen o empatan, la distancia con el equipo de La Rosaleda sería de siete o nueve puntos y estarían luchando más por el liderato que por las últimas posiciones de ese ansiado play off.

El caso que realmente interesa es el del Girona. Si el partido acaba con el marcador igualado, el conjunto de Míchel Sánchez pasaría a tener 25 puntos. El cambio se produciría si el encuentro acaba con victoria de los rojiblancos porque superarían al Málaga CF en la clasificación y empatarían con la UD Las Palmas.

El equipo de José Alberto cerrará el año contra Amorebieta, Eibar y Leganés, mientras que iniciará el 2022 visitando al Alcorcón y recibiendo al Sporting. Un calendario quizás más respetuoso que el que tienen los rivales más directos. A esas alturas ya habrá empezado la segunda vuelta de LaLiga SmartBank y cada punto en esta competición habrá que sudarlo si se quiere seguir mirando hacia arriba.

