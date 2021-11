Juande, baja sensible en la zaga del Málaga CF

El Málaga CF ha sufrido un contratiempo en las últimas horas más importante de lo que parece. Si bien ya era baja Ramón este fin de semana por una luxación en el codo que le obligó a abandonar el terreno de juego ante Las Palmas, ahora es Juande la novedad en la enfermería de Martiricos de cara al Burgos, además de los lesionados de larga duración. El club ha comunicado este jueves que el central no ha podido entrenarse con normalidad por una lesión en el sóleo derecho.

Esta ausencia es más preocupante de lo que puede parecer en un principio. No solo por los recambios con los que tiene que sustituir José Alberto al canterano contra el Burgos, sino por lo fundamental que estaba siendo en este principio de temporada. Juande era hasta ahora el jugador blanquiazul que había vestido más minutos la camiseta (1440) por delante de su compañero de zaga Peybernes, Paulino o Brandon.

Tan solo no había estado en el campo esta campaña contra el Huesca. El malagueño se había impuesto en sus partidos y formaba una gran pareja con el francés dando muestra de solidez en el campo y siendo muy incisivo en los cortes sobre los atacantes rivales. Ahora deja un vacío que previsiblemente ocupará Lombán, ya que fue el central que lo alternó ante los aragoneses. No obstante, podría ser baja también para el partido de Copa del Rey de la próxima semana e incluso contra el Amorebieta el domingo 5 de diciembre.

Sin embargo, el Málaga CF ya sabe que no son buenas noticias que Juande sea baja y es que en las dos últimas temporadas el equipo solo ha conseguido una victoria en los siete partidos que no ha podido disputar el jugador como titular. La ausencia del central solo se tradujo en tres puntos en la vista a Montilivi de la campaña anterior gracias a un gol de Alberto Escassi.

En el resto de partidos la ausencia de Juande, ya sea por ser suplente o por lesión, ha supuesto un problema para el club y podría volver a serlo este fin de semana ante el Burgos. El año pasado fue baja por una lesión en el hombro que le mantuvo retirado del terreno de juego algunos encuentros, tres concretamente contra el Logroñés (0-0) , el Almería (3-1 como visitantes) y el Cartagena (1-2 como locales). En la suma de todos ellos encajó cuatro goles y el balance fue de un empate y dos derrotas.

El panorama no es muy diferente si se hace referencia a los partidos en los que Juande ha saltado al campo desde el banquillo, pero sí que en alguno de ellos se consiguió el triunfo. Ni en el partido ante el Oviedo que se jugó en La Rosaleda (1-1) ni ante el Albacete (1-1) fue una oportunidad para conseguirlo. Es más, los goles en contra tuvieron lugar cuando Juande no estaba en el campo. Su aparición sirvió para dar relevo a un delantero y conservar el marcador. Sin embargo, la victoria sí la obtuvo el Málaga CF en Montilivi sin Juande en el once titular.

La historia está para cambiarla, aunque los antecedentes de este equipo sin Juande no son excesivamente alentadores. Este sábado habrá una nueva oportunidad para cambiar la dinámica del rendimiento como visitante y también de resultados sin el joven malagueño. El equipo sufrirá sin uno de sus pilares y los demás tendrán que arrimar el hombre para traer los tres puntos a casa.

