Los delanteros del Málaga CF ya ganan partidos

Corren tiempos de alegría en el Málaga CF. La semana no ha hecho más que traer buenas noticias para un equipo que ya es séptimo y enganchado a esos tan deseados puestos de play off. Y las victorias ante el Tenerife el lunes y Las Palmas este sábado no han hecho solo ascender a este equipo en la tabla, sino que también han confirmado una tendencia tan esperada como positiva para el equipo: los delanteros blanquiazules ya ganan partidos.

Hace un tiempo, no muy lejano, los goles subían al marcador con el nombre de Peybernes, Escassi, Juande o Genaro. Todos ellos con un corte principalmente defensivo. Gracias a estos jugadores vinieron los tres puntos ante el Alcorcón, el Fuenlabrada o el Lugo y lograron el único gol del equipo de José Alberto en las derrotas frente a Sporting, Oviedo o Cartagena. De los 11 primeros goles que marcó el Málaga, 5 fueron de ellos. Sin embargo, las cosas están cambiando.

Roberto fue el delantero que anotó el primer gol de un punta malaguista y lo hizo contra el Ibiza, que sirvió para igualar el encuentro en el 87’. Paulino, sin ser un atacante puro y sí un jugador de banda, marcó dos tantos ante el Girona y uno ante la Real Sociedad B (con el Mirandés en la temporada 20/21 solo hizo uno en 32 partidos que jugó). La referencia más constante en las posiciones de arriba ha sido Brandon, un delantero que se vio negado con la puntería hasta la jornada 9 frente al Valladolid y ahora es el pichichi con 3 goles, dos de ellos de penalti. Pero también hay que marcarlos. Hasta ahí los goleadores que se habían dado hasta el momento.

Cambio de tendencia

Conforme iban avanzando las jornadas, Roberto y Antoñín se intercambiaban en la posición de punta, pero existía un debate en la afición sobre la ineficacia de los delanteros de cara a portería. Tal ha sido el caso que Luis Muñoz o Genaro (7) llevan más disparos a puerta que Antoñín (3) o Sekou (2). No obstante, cuando el balón toca la red las rachas se vuelcan y esa es la etapa que atraviesa el Málaga CF actualmente. El equipo lleva seis jornadas marcando de forma consecutiva y no solo es una buena noticia por sumar goles, sino que los cuatros delanteros más puros de Martiricos han sumado ya gol.

Contra Las Palmas se confirmó esa tendencia y es que, tras varias jornadas, los atacantes empiezan a definir los partidos. Ante los canarios los goles vinieron de la mano de Antoñín y Sekou Gassama, el estreno de ambos jugadores de cara a portería en esta campaña. Y dos tantos de puro delantero: uno cazando un centro raso de Brandon para rematar a portería vacía y un remate de cabeza de la "pantera" en un córner.

Precisamente el conjunto blanquiazul no ha atravesado una buena relación con el gol, no ha existido una buena reciprocidad entre lo que lanza y lo que marca. Anota un tanto de media por encuentro, acumula 196 disparos (el décimo en esta clasificación), solo 61 van a puerta (el 31,1%) y realiza 3,59 tiros a la portería por cada 90 minutos (Las Palmas, que es el primero, lanza 5,29).

Ahora que el Málaga CF se engancha a esos puestos de play off y que estos jugadores comienzan a tener confianza con el gol, ellos mismos deberán dar un paso adelante. No basta con ser el mejor en casa, sino que son vitales los importantes fuera de casa. Esta categoría pone muy cara las victorias y el primer paso es que los delanteros se reencuentren con la portería.

Muchos partidos habían tenido los únicos goles de futbolistas como Peybernes, Juande o Genaro. Hasta ahora. Las cosas están cambiando. Los delanteros del Málaga CF empiezan a ganar los partidos.

