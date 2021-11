El Burgos, próximo rival del Málaga CF, un equipo casi inaccesible en El Plantío

Este sábado se enfrentan dos equipos con narrativas muy parecidas: hacen de su estadio un fortín y de las visitas una auténtica travesía en el desierto. Aunque quien corre con ese problema este fin de semana es el Málaga CF, un equipo capaz de ser el mejor en casa y casi el peor visitante. Las rachas están para romperlas y esta es una gran oportunidad. Sin embargo, tendrán que lograrlo ante el segundo conjunto que menos goles encaja como local, el Burgos, y no será tarea fácil.

Desde Martiricos saben que sería un sueño (imposible) que la clasificación estuviera regida por el desempeño de los equipos en casa. Ellos mismos son los que menos tantos reciben en su estadio. Pero es que en El Plantío también estarían de acuerdo con que se produjese. En lugar de ocupar esa decimoséptima posición que le hace estar dos puntos por encima del descenso, estaría en la décima plaza con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

No obstante, su fortaleza va más allá de los resultados. El Burgos ha encajado cuatro goles en los ocho partidos que ha disputado como local, es decir, es el segundo equipo que menos tantos recibe cuando juega en su estadio. Por delante solo tiene a los blanquiazules en esta clasificación. Eibar, Lugo, Huesca y Zaragoza sí que fueron capaces de marcar en la portería que ahora defiende José Antonio Caro, pero no fue el caso de Valladolid, Las Palmas, Mirandés y Ponferradina.

No solo eso. Al igual que le ocurre al Málaga CF, es un equipo totalmente distinto según jueguen como local o visitante. Cuando tiene que viajar a otro campo, el rendimiento es peor: son un equipo con un ataque que sufre (solo 2.33 tiros a puerta), la defensa es menos sólida (recibe 5.33 disparos a puerta) y el cancerbero suele ser la figura clave del partido (4 paradas de media, aunque han recibido 14 goles lejos de su fortín).

Cuando juega en su propio estadio, es un equipo completamente diferente: su ataque es más directo y tienen una mayor eficiencia con respecto a la relación entre los tiros globales y los que van a puerta (3.88 de media), el guardameta sigue siendo igual de decisivo aunque el trabajo es menor (2.38 de paradas) y la defensa se hace grande para que los equipos disparen menos y el portero tenga menos problemas (los rivales solo ejecutan 2.75 disparos a puerta).

Además, no es un equipo que trate de tener el control del partido. Es sabedor de que las pocas ocasiones que tiene las debe aprovechar y así lo hace con Pablo Valcarce como principal abanderado con cuatro goles. Son fuertes en defensa, reducen las ocasiones rivales al mínimo y cierran la defensa por el centro para imponer a sus centrales cuando llegan los balones aéreos.

Una narrativa, dos corrientes

A pesar de que ambos equipos comparten una narrativa parecida en su faceta como local, el Málaga CF este sábado es visitante y las sensaciones cuando lo hace no son buenas. Por lo pronto, sus encuentros fuera de La Rosaleda se han traducido en cinco derrotas y tres empates. Además, si bien la plantilla no está afortunada de cara al gol, la situación atrás es aún más preocupante, pues 16 de los 19 tantos en contra se producen lejos de su afición.

Sin embargo, no hay mejor momento para romper la racha que este fin de semana. El club es séptimo a solo seis puntos de la segunda plaza. Los puestos de play off están ahí y para acceder a ellos no basta con ganar solo en casa. Este fin de semana habrá una oportunidad para revertir la situación que vive el club como visitante. Pero para conseguirlo el equipo tendrá que superar a un club que concede muy poco como local. El Burgos, una roca cuando juega en El Plantío.

