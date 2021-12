La Copa del Rey despierta al Jairo que quiere el Málaga CF

Extraer lecturas de un partido en el que la victoria era obligada por la diferencia entre los equipos y el sistema de competición es complicado, pero el Málaga CF puede sacar algunas. Una de ellas el resultado, la primera victoria (0-3) fuera de casa. La segunda vino de la mano de Dani Lorenzo. Su entrada dio un vuelco al juego en ataque y fue mucho más alegre. Sin embargo, la mejor noticia tiene un claro nombre: Jairo Sampeiro.

José Alberto ya había anunciado en rueda de prensa que el equipo iba a rotar y que iba a ser una gran oportunidad para aquellos jugadores no tan asiduos en el terreno de juego. El técnico asturiano diseñó en el once titular hasta siete cambios con respecto al partido en Burgos y uno de ellos fue el '10' malaguista, que hasta ahora no había salido de inicio en ningún encuentro. Su rendimiento estaba entredicho y en Navarra, por lo pronto, cumplió.

Jairo fue el gran protagonista del primer partido de Copa y estuvo implicado en los tres tantos malaguistas. La primera aparición llegó con un centro desde la izquierda que remató Paulino. En la segunda ocasión volvió a incidir por esa misma banda y forzó un penalti claro que anotó Lombán. Y finalmente, esta vez por el costado derecho, un gran control orientado por la línea de fondo le permitió irse en velocidad para dejarle el balón a Roberto y que este subiera al marcador el tercer gol.

Los datos del atacante no han estado de su mano en su estancia en La Rosaleda. Esta campaña ha jugado ocho partidos de los dieciocho que se han disputado y ha jugado 162 minutos. Esta operación daría una media de 20 minutos por encuentro, pero ante el Alcorcón, el Huesca y la Real Sociedad B entró en el descuento. Es decir, solo ha estado más tiempo en el campo que Iván Calero (96), Haitam (87), Ismael Gutiérrez (56) y Chavarría (45).

José Alberto no ha contado con él hasta el momento y la productividad del jugador no ha sido un motivo por el que debiera estar en la cancha. En esos 162 minutos ha dado una asistencia (a Luis Muñoz contra el Ibiza en la jornada 2), solo ha hecho un disparo a puerta y ha completado un total de 47 pases. Lo que muestra que cuando entra al campo es un jugador que apenas interviene en el juego del equipo.

Temporada 20/21

Sus datos en la actual campaña no están siendo buenos, pero en la 20/21 tampoco lo fueron. Jairo jugó con Pellicer 33 partidos en LaLiga SmartBank y los 3 de la Copa del Rey, muchos de ellos como titular, y en un gran porcentaje fue sustituido. Tal es el caso que con el Málaga CF solo ha disputado tres encuentros completos: contra la Peña Sport, ante el Cartagena el 27 de marzo de 2021 y frente al Granada el 17 de enero de ese mismo año.

Su gol contra el Albacete y sus cuatros asistencias le hicieron promediar 49 minutos de media por encuentro en la Segunda División. Su fichaje, llegó libre tras su paso por Alemania, hizo esperar mucho más de lo que el jugador cántabro ha ofrecido hasta el momento. Es más, este jueves fue titular por primera vez desde aquel partido contra el Castellón el 30 de mayo.

El nombre de Jairo es uno de los que suena con más fuerza para salir en el mercado de invierno. El Málaga CF afronta un complejo mes de enero con varias posiciones del campo a reconstruir y el jugador podría ser una de las piezas a utilizar como cambio. No ha contado con la confianza de José Alberto, pero si el jugador completara un gran mes de diciembre todo podría cambiar. Por el momento llega el Amorebieta este domingo. Veremos si Jairo disputa algunos minutos y cuál es su rendimiento.

