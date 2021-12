El Málaga CF busca oxígeno en la Copa del Rey

Dicen que las emociones son como una montaña rusa. Quizás sea ese el estado en el que se encuentra el Málaga CF ahora mismo: se ha pasado de la euforia con las victorias ante el Tenerife y Las Palmas a tener que pedir perdón a los aficionados por la imagen ofrecida en Burgos. Sin embargo, esta semana no hay tiempo para lamentarse al tener partido intersemanal contra el Peña Sport (19.30 horas, Footers) en la primera ronda de la Copa del Rey.

El torneo no llega en un buen momento moral y es por ello por lo que el equipo tratará de buscar oxígeno en su encuentro en el estadio de San Francisco. No solo lo hará por la necesidad de reencontrarse con la victoria, lo cual es una obligación si el club quiere avanzar en la competición, sino también por darle la oportunidad a los no habituales y descargar a los titulares de un posible exceso de minutos.

La Copa es el trofeo de las rotaciones y el técnico blanquiazul ya ha desvelado algunas pistas. La primera novedad será la ausencia de Brandon en la convocatoria, en la que tampoco estarán ni Chavarría ni el resto de los lesionados. El delantero titular ha participado hasta el momento en los 18 partidos de LaLiga SmartBank que ha disputado el equipo. Sobre ello, según informó José Alberto en la rueda de prensa previa, el '9' ha recibido algunos golpes estas últimas semanas. Por lo que este jueves descansará.

Además de los ya habituales canteranos como son Kevin, Ismael Gutiérrez y Roberto, viajarán con el equipo Dani Lorenzo, Moussa y Haitam, que podrían tener minutos o bien de inicio o como recambio según avance el partido. Sobre lo que no hay debate, aparentemente, es sobre el inquilino de la portería. No solo rotarán los jugadores de campo, sino que también Dani Barrio contará con una oportunidad para ser el cancerbero en esta ocasión, por lo pronto.

Ya lo dijo José Alberto: "Los que menos minutos están teniendo deben demostrar que estamos equivocados, con el rendimiento de mañana, y hay jugadores que mañana se pueden ganar estar el domingo". Así que hay muchas cosas en juego a parte de la victoria. Toca reencontrarse con la imagen que verdaderamente el Málaga CF quiere demostrar, habrá que hacerlo fuera y con los menos habituales.

El rival

El Peña Sport tampoco llega en su mejor momento de forma al partido. Actualmente ocupa la antepenúltima posición del Grupo 2 de la Segunda RFEF con 1 victoria, 6 empates y 6 derrotas. Pero nada de eso importa cuando llega el torneo de la ilusión y el de las oportunidades ante los grandes, la Copa del Rey.

No obstante, José Alberto no se fía y advierte: "Todo el mundo en la categoría los conoce. Es un equipo humilde, pero que cumple y compite. Es su partido del año. Hay marcadores ajustados en todos los partidos en que se han jugado en escenarios locales". Y hace bien. La UD Almería, líder de Segunda División, ganó su parto de copa en la tanda de penaltis ante el Águilas FC, equipo del Grupo 5 de la Segunda RFEF.

POSIBLE ONCE TITULAR DEL MÁLAGA CF: Dani Barrio; Iván Calero, Lombán, Moussa, Brian Cufré; Jairo, Genaro, Ismael Gutiérrez, Hicham; Antoñín, Sekou Gassama.

