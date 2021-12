'El Rumba' obtiene una silla de ruedas nueva por su apoyo inagotable hacia el Málaga C.F

Francisco Millet, más conocido por todos los internautas aficionados del Málaga C.F como Francis 'El Rumba', va a estrenar una silla de ruedas nueva patrocinada por La Canasta gracias a los malaguistas César Ramírez y Juande Villena, para que así "pueda seguir repartiendo alegría blanquiazul".

'El Rumba' se hizo popular en Twitter gracias a sus composiciones musicales, que servían de unión para toda la afición del Málaga C. F. A principios de temporada anunció en su perfil la imposibilidad de asistir a los partidos a La Rosaleda por no poder sufragar el coste del abono de esta temporada, ya que no es ajeno a los momentos económicos complicados que vive la sociedad, viéndose obligado en su momento a desprenderse de su silla de ruedas eléctrica.

Sin embargo, gracias a la unión de los malaguistas fue posible que consiguiera ese abono sufragado por los aficionados a través de una recogida de fondos en Twitter, y que el propio club le regalara la segunda equipación oficial del primer equipo que lleva a gala en los partidos.

Pero todo no queda ahí, admirados por la filosofía de vida de 'El Rumba' y considerarlo una de las banderas de la afición, dos malaguistas como el doctor César Ramírez y el diputado provincial Juande Villena han servido de palanca para que disponga de una nueva silla de ruedas eléctrica.

Todo surge de forma espontánea cuando ambos se enteran de las necesidades de Francis el Rumba, una silla de ruedas que facilite su movilidad y entre otros destinos le lleve al templo de sus sueños, el estadio de La Rosaleda. Villena y Ramírez se ponen manos a la obra para adquirirla de forma privada, y llega a los oídos de la empresa malagueña y también malaguista La Canasta, gracias a la intermediación de Rosa Villena, conocida en el ámbito social y solidario por su gran labor con quienes más lo necesitan, que decide sufragar parte del coste del vehículo.

Gracias @Juande_Villena

Gracías @LucasRM79 Gracias @RosaVillena2 y gracías a esas personas en privacidad por hacer la persona más felíz del mundo. Y ahí va mi dedicatoría y como mejor sé hacerlo cantando.

"SIEMPRE EN MI PECHO PEGADO". Y gracias a tod@s mis grandiosas amistades. pic.twitter.com/4P1JQw7lmZ — EL_RUMBA_💙Oficial. (@francisrumbamor) November 30, 2021

La entrega de este acto solidario y malaguista se realizó, como no podía ser de otra forma, en el escenario más apropiado para la ocasión, en La Rosaleda junto a miembros del club como padrinos del mismo.

