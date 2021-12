El Churumbel, los radares o el triunfo de Jony: lo más leído de EL ESPAÑOL de Málaga en noviembre

El otoño avanza y ya se puede otear la Navidad, que empieza a estar presente en Málaga a través de las decoraciones e iluminaciones. Noviembre ha sido un nuevo mes de alta intensidad informativa para la redacción de EL ESPAÑOL de Málaga. Hemos tenido que contar muchas desgracias, pero también algunas historias genuinamente positivas. No hemos dejado de trabajar para contarte toda la actualidad local que sigues, las mejores historias en primicia y los enfoques más novedosos. Estos son los diez textos más leídos en la edición local de este periódico, acompañadas de sus dos primeros párrafos originales:

10. Pizarra pagará el funeral de "la sonrisa más bonita del mundo": Adrián murió en un accidente en Halloween (12/11)

"La sonrisa más bonita del mundo", como la definía su madre, viajaba en un Seat Toledo gris por la carretera A-357 de Pizarra (Málaga). Iba camino de su casa después de pasar un rato con amigos la noche de Halloween. De frente, una furgoneta blanca circulaba por el carril contiguo. Instantes después, ambos vehículos acabarían impactando y la sonrisa de Adrián se iba a borrar para siempre.

El día nueve de agosto este joven cumplió 22 años, de los que los últimos cuatro los ha pasado a caballo entre Pizarra y Álora, donde estaba empadronado. Nacido en Rumanía, recaló en Málaga y se hizo cargo de la situación familiar a una edad muy temprana: convivía con sus dos hermanos menores, David, de 11 años; y Rebeca, de 9. Su familia carece de grandes recursos y Ana, su madre, había decidido emigrar recientemente a Alemania para encontrar una estabilidad económica y mandarles dinero.

Teleférico Benalmádena

9. Cosas que hacer en Málaga que los malagueños nunca hacemos y que deberíamos (14/11)

El refranero español tiene numerosos dichos. No todos son buenos y en realidad casi la mitad no tienen ni sentido, pero hay uno que sí acierta en contadas ocasiones: en casa del herrero, cuchillo de palo. Un aforismo que se puede emplear para los malagueños y su relación con la provincia. Y es que quizás porque los tenemos muy cercanos, en demasiadas ocasiones no aprovechamos los rincones tan especiales que descubrimos en Málaga ni los numerosos eventos, actividades y saraos que día tras día se suceden en el interior de nuestras fronteras.

No hacemos estas cosas próximas porque los humanos somos como somos y las damos por sentadas. Lo vamos dejando correr con el soniquete repetido una y otra vez de «ya iremos. ¡Si hay más días que longanizas!» y luego pasa lo que pasa y nos morimos o, peor, nos cierran el Tívoli y no podemos rememorar nuestra Primera Comunión en el lugar en el que la celebramos, tal y como habíamos pensado hacer desde hace ya décadas.

E.E

8. Hallan el cuerpo sin vida de José Victor, el desaparecido en Alhaurín este jueves (29/10)

Este viernes llegaba otro aviso de desaparición en la provincia de Málaga por parte de la Asociación SOSdesaparecidos. Se trataba de José Victor Martín Sabio, un joven de 29 años al que se le perdió la pista este jueves en Alhaurín de la Torre.

Este mediodía la Policía Nacional ha confirmado que su cuerpo sin vida ha sido hallado este viernes en un inmueble de la capital. De momento no se observan indicios de criminalidad y se encuentran esperando el resultado de la autopsia.

Cedida

7. Alerta en la vuelta a las discotecas: primer posible caso en Málaga de la "vacuna" somnífera (4/11)

El ocio nocturno de Málaga va recuperando su actividad y las pistas de baile vuelven a latir y a estar repletas de gente tras la pandemia. Han sido meses complicados en los que parecía que nunca iba a aparecer el momento de volver a disfrutar de la música en una discoteca como lo conocíamos. Pero ya ha llegado.

Sin embargo, esta nueva normalidad y reapertura de locales de ocio a los que asiste la gente para divertirse se ha convertido en un escenario ideal para aquellos individuos que intentan drogar a sus víctimas para luego agredirlas sexualmente. Además del ya conocido modus operandi de introducir la droga en la bebida, se ha detectado una nueva técnica para lograr el mismo objetivo.

E.E

6. Quién es el Churumbel de Málaga, el 'tiktoker' que arrasa en Internet (24/11)

Si hay un personaje al que toda Málaga quiere conocer ese es el Churumbel de Málaga. Sus vídeos en TikTok dedicados a los requetones y las requetonas, y disparando con su dedo mientras grita "Boom", lo catapultaron a la fama hace algo menos de un año. Ahora, sus seguidores le paran por la calle para pedirle vídeos para amigos e incluso para charlar con él y conocerle más allá de la pantalla.

Sin embargo, muy poca gente sabe de la vida del Churumbel de Málaga, al que en su círculo cercano conocen como Roberto. El personaje que ha creado para Internet hace que muchas cosas que han ocurrido en su vida pasen a un segundo plano. Su identidad queda resumida a los cientos de perfiles falsos que circulan por la red haciéndose pasar por él.

5. Estos son los nuevos radares que vigilarán que no pases de 30 km/h en Málaga Este (18/11)

La presión que el Ayuntamiento de Málaga va a ejercer sobre los conductores que circulan por las principales arterias de la ciudad crece. Con el objetivo de hacer cumplir los límites de velocidad permitido en determinadas calles, principalmente en aquellas en las que el máximo es de 30 kilómetros por hora (medida que entró en vigor a principios del pasado mes de mayo), el Consistorio ha iniciado la instalación de una red de radares fijos.

Dos de estos dispositivos, por lo que ha podido comprobar EL ESPAÑOL de Málaga, quedan localizados a la altura de la antigua discoteca Bobby Logan y junto al Hotel Elcano. Edificios ambos situados en la Avenida Juan Sebastián Elcano. Esta es una de las vías urbanas en la que la entrada en vigor de la normativa estatal ha provocado una reducción del máximo de velocidad autorizada. De 50 a 30. También se ha hecho eco de esta instalación Social Drive, la red social de conductores.

4. Berna González Harbour: "No hemos aprendido nada de casos como los de Julen, Alcàsser y Wanninkhof" (7/11)

Berna González Harbour (Santander, 1965) no le puso nombre a su vocación, la de periodista, hasta que su madre le regaló un manual de profesiones. Pensó en ser azafata de vuelo, filóloga, comercial y hasta mecanógrafa. Al toparse con la letra P, leyó un apartado donde hablaban de un oficio que aunaba sus grandes pasiones: la escritura, los viajes, la literatura, la historia y la filosofía.

Aquella niña lleva ya más de 30 años en este oficio. La periodista de El País ha trabajado como reportera en zonas en conflicto; ha sido corresponsal en Moscú; y ha ejercido como subdirectora en las secciones de Internacional, Sociedad, Web y el suplemento cultural de Babelia. "Fue una corazonada", asegura a EL ESPAÑOL de Málaga cuando le preguntamos por su profesión, ahora en crisis.

3. Muere el niño de 12 años ingresado en el Materno Infantil de Málaga con lesiones por ahorcamiento (22/11)

El niño de tan sólo 12 años ingresado con lesiones por ahorcamiento y signos de asfixia en el Materno Infantil de Málaga ha muerto este lunes, ha confirmado el hospital a EL ESPAÑOL de Málaga. El menor, que llevaba en el complejo hospitalario desde el pasado jueves, se encontraba en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La Policía Nacional no ha observado ningún indicio de criminalidad en el traumatismo, ha podido saber este medio. Según las pesquisas practicadas hasta el momento en relación con el menor hallado con signos de ahorcamiento en su vivienda, los agentes descartan la participación de terceras personas en los hechos.

2. Habrá El Tintero para rato: el propietario llega a un acuerdo y evita 'in extremis' la subasta (26/11)

No hubo subasta. Los derechos de traspaso del mítico restaurante El Tintero, en la barriada malagueña de El Palo, siguen en posesión de su propietario después de alcanzar un acuerdo con la Seguridad Social para saldar la deuda que el establecimiento había contraído.

Así se lo ha explicado a este periódico Eduardo de la Torre Caparrós, más conocido como Nono, propietario del merendero, que ha recalcado que ya está "todo arreglado", aunque tampoco ha querido concretar los detalles concretos de dicho acuerdo.

Twitter @viviendoeNLacalle

1. De vivir en la calle a tener un hogar en cuestión de semanas gracias a Twitch: la historia de Jony (23/11)

Se llama Jony, tiene 41 años y nació en Málaga. No recuerda el barrio donde nació ni mucho menos la calle donde vivió cuando tan solo era un niño. Tampoco tiene acento andaluz, no le dio tiempo a cogerlo antes de marcharse a la capital. Ahora se siente más madrileño que malagueño, los años hablan por sí solos y se conoce las calles de Madrid mejor que su propia mano.

Ha pasado los últimos siete años de su vida en la calle. En 2015 perdió su trabajo como camarero y, desde entonces, se ha pateado las calles de la ciudad cada día. Comenzó esa etapa de su vida tras haber jugado con las drogas y la delincuencia más de lo que debiera, pero un día dio un puñetazo sobre la mesa y decidió que daría un nuevo rumbo a su vida.