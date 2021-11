Quién es el Churumbel de Málaga, el 'tiktoker' que arrasa en Internet

Si hay un personaje al que toda Málaga quiere conocer ese es el Churumbel de Málaga. Sus vídeos en TikTok dedicados a los requetones y las requetonas, y disparando con su dedo mientras grita "Boom", lo catapultaron a la fama hace algo menos de un año. Ahora, sus seguidores le paran por la calle para pedirle vídeos para amigos e incluso para charlar con él y conocerle más allá de la pantalla.

Sin embargo, muy poca gente sabe de la vida del Churumbel de Málaga, al que en su círculo cercano conocen como Roberto. El personaje que ha creado para Internet hace que muchas cosas que han ocurrido en su vida pasen a un segundo plano. Su identidad queda resumida a los cientos de perfiles falsos que circulan por la red haciéndose pasar por él.

Pero la realidad es que el Churumbel de Málaga tiene una historia detrás. Una historia complicada e impactante que ha descubierto en una entrevista que ha concedido al youtuber Juanniko Bananna, que interesado en el personaje se recorrió las calles de Málaga con el objetivo de encontrarlo y saber más de él.

Roberto tiene 39 años y, realmente, no sabe cómo definir su contenido en Internet. "Hay cosas que digo que tienen sentido y otras que no, pero realmente todo me sale espontáneo. Yo soy único, por más que intenten hacerse pasar por mí, mi arte y mi sabiduría son únicas y esta cara la tengo yo nada más", confiesa El Churumbel en la entrevista.

Una de las cosas que más ha llamado la atención a los internautas es que el Churumbel de Málaga cuenta con su propio representante, José Sánchez, que le ayuda a gestionar la fama. "Gracias por darme tu apoyo", le dice el influencer.

Su pasado

Se llama el Churumbel de Málaga porque 'churumbel', para los gitanos, significa 'niño chico'. A su padre lo llamaban así, por ser el más pequeño de sus hermanos y ahora él ha tomado el apodo por lo mucho que se parece a su 'papa' y por ser el pequeño de ocho hermanos.

Si hay un sello que le defina en cada vídeo, como él mismo indica en la entrevista, ese es el disparo. Lo hace con sus dedos, señalando a cámara, mientras que él mismo hace con su boca el "efecto especial": ¡Boom! Todo el mundo lo imita, pero realmente nadie conoce el trasfondo que hay detrás de ello para Roberto.

"Lo del disparo en cada vídeo en el fondo tiene un poco de significado con mi vida", dice. Roberto ha tenido una vida difícil. Pasó 17 años en la cárcel por matar a un hombre que estaba encañonando a su padre. Toda la familia estaba delante cuando los hechos ocurrieron, incluso su mujer de aquel entonces.

Él solo tenía 16 años y fueron ocho balazos los que acabaron con este hombre, que también era gitano. "Si yo no hubiera actuado, no estaría vivo nadie de mi familia, ni yo mismo. Lo hice en defensa propia, por eso no tengo ningún trauma. Yo he pagado mi pena. De 22 años que me echaron la pena se quedó en 17", explica.

Sobre la cárcel, Roberto habla de tres rutinas: la del parchís, refiriéndose a los juegos y a las apuestas que solo desembocan en "peleas y problemas". Por otro lado, la de las drogas, donde reconoce no haber pasado más allá del cigarro porque "no es un drogadicto", y la del gimnasio, en la que más ha estado activo durante los diecisiete años en prisión.

"Entré con 50 kilos, muy canijo y salí con 115 en musculación. No me pincho porque me da miedo, para ponerse fuerte hay que entrenar duro y comer mucho. El hecho de pincharme me da miedo, crea enfermedades y en la cama no funcionas", cuenta.

El deporte es una de las pasiones de nuestro protagonista, que adora comer mucho para después darlo todo entrenando en el gimnasio y practicando 'muay-thay', el boxeo tailandés. Ahora anda probando el MMA, pero no le convence del todo. "El que toca mi tibia se hace daño, eso te lo digo yo", insiste.

De prisión salió con 35 años. Pasó de ser de un niño a un hombre en la cárcel. Más bien en las cárceles, en plural, porque pasó por prisiones de toda España: Málaga, Morón de la Frontera, Córdoba, Jaén, Cádiz, Burgos y Galicia, entre otras. Salió en libertad en la provincia de Jaén.

"Yo tenía un niño con una mujer. La única mujer de la que yo me he enamorado. Cuando entré a la cárcel la llamé, como es normal, y ella me dijo: "Púdrete en la cárcel que ya no te quiero", y me colgó. Como es evidente, eso duele después de siete años con ella", explica el Churumbel acerca de sus relaciones amorosas. "Una mujer que te deja tirado en una cárcel no te quiere, ya te lo ha demostrado", prosigue.

Tiene tres hijos con tres mujeres distintas. Ahora tienen 19, 8 y 9 años y reconoce que tiene muy buena relación con ellos, aunque no pudo criar al de 19 por todos los años que pasó en la cárcel. "Pese a todo, ya lo conozco y me llevo muy bien con él. Aunque eso sí, los tres conviven con sus madres", añade.

Primer video

Respecto a su primer vídeo en la red social de moda, TikTok, lo hizo junto a una "chavalilla", que le grabó algunos vídeos. La gente que los veía comentaba diciendo que "tenía mucho arte" y "era muy salado". Tras la ruptura con esta mujer, decidió abrirse un perfil por su propia cuenta en vistas de su éxito.

"Empecé a subir vídeos que me gustaban en lugares bonitos como calle Larios, la playa u hoteles. Tengo algunos vídeos en mi barrio, que es conflictivo, pero prefiero en sitios bonitos, la verdad", dice.

Así, comenzaron a subirle los seguidores y con el tiempo pasó a ser consciente de que podía a empezar a tomarse TikTok como un trabajo gracias a la monetización. Ahora supera los 100.000 seguidores.

"Mi representante fue el que me buscó en mi gimnasio. Con él hice un vídeo para la discoteca Palladium de Torremolinos por 500 euros. Así empezó todo", explica. Sin embargo, el tema de la fama, a veces le sobrepasa y le agobia porque él no se considera famoso. "Han llegado a venir a mi casa porque soy famoso. Yo les digo que no soy Antonio Banderas, no soy famoso", comenta.

Este gitano "requetón", como él mismo se define, por su físico, reconoce que se ha propuesto llegar a la televisión y que, en ese momento sí podrá considerarse una persona famosa. "Yo quiero ser un estilo a Rafa Mora, él fue a Mujeres y Hombres y Viceversa y discutiendo con uno y con otro se hizo famoso porque da audiencia. Esa es mi meta. Yo tengo mucha sabiduría y sé que si voy a un programa me hago famoso el primer día. No sé si voy a llegar, no veo a nadie de TikTok en televisión, pero mi meta es esa", zanja.

Sigue los temas que te interesan