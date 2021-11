Estos son los nuevos radares que vigilarán que no pases de 30 km/h en Málaga Este

La presión que el Ayuntamiento de Málaga va a ejercer sobre los conductores que circulan por las principales arterias de la ciudad crece. Con el objetivo de hacer cumplir los límites de velocidad permitido en determinadas calles, principalmente en aquellas en las que el máximo es de 30 kilómetros por hora (medida que entró en vigor a principios del pasado mes de mayo), el Consistorio ha iniciado la instalación de una red de radares fijos.

Dos de estos dispositivos, por lo que ha podido comprobar EL ESPAÑOL de Málaga, quedan localizados a la altura de la antigua discoteca Bobby Logan y junto al Hotel Elcano. Edificios ambos situados en la Avenida Juan Sebastián Elcano. Esta es una de las vías urbanas en la que la entrada en vigor de la normativa estatal ha provocado una reducción del máximo de velocidad autorizada. De 50 a 30. También se ha hecho eco de esta instalación Social Drive, la red social de conductores.

Por el momento se desconoce la fecha exacta de entrada en funcionamiento de estos dispositivos. No obstante, no parece que vaya a ser algo inmediato. No sólo por el tiempo que se necesita para completar su colocación, sino porque se trata de aparatos que requieren de un periodo de pruebas previo para que queden perfectamente ajustados.

Málaga 💥 NUEVOS RADARES FIJOS



Dos nuevos radares fijos separados por 1km en la Avenida Juan Sebastián Elcano pic.twitter.com/6csi1yRwnM — SocialDrive (@SocialDrive_es) November 18, 2021

A estos dispositivos, la Policía Local suma otros cinemómetros portátiles. De hecho, estos días el ente municipal ha cerrado la adquisición de dos aparatos a la empresa Tradesegur por 27.729 euros. Herramientas mucho más versátiles y que permiten a los efectivos policiales instalarlos de manera más o menos camuflados.

Y no es la única. Desde hace ya seis meses, los 30 kilómetros imperan en un total de 3.603 calles de la ciudad (casi el 73% del total), con una longitud de 724 kilómetros. Todos estos ejes tienen la particularidad de que disponen o de un solo carril o de dos pero con uno por sentido. De manera precisa, según los datos aportados por el Consistorio, hay 1.656 vías de un carril (241 kilómetros) y 1.947 calles de dos carriles (483 kilómetros).

El desglose de las calles afectadas confirma que es en el distrito Málaga Este donde más se deja sentir. En concreto, los 30 kilómetros por hora pasan a ser la nueva referencia en 315 vías y casi 94 kilómetros. A éste le sigue Churriana, con 250 calles y 77,6 kilómetros; Puerto de la Torre, con 248 vías y 69,2 kilómetros; Carretera de Cádiz, con 221 calles y 44 kilómetros; Cruz de Humilladero, 195 vías y 48,5 kilómetros; Campanillas, con 191 calles y 40,6 kilómetros; Bailén Miraflores, con 138 calles y 23,8 kilómetros; Ciudad Jardín, con 137 calles y 25 kilómetros; Centro, con 112 calles y 24 kilómetros, y Palma Palmilla, con 68 calles y 13,9 kilómetros.

La modificación del reglamento, además, trae consigo otras alteraciones. En este caso, será obligatorio respetar el máximo de 20 kilómetros por hora en las vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera. Por otro lado, los 50 km/h se mantendrán en el resto de vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

