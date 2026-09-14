Bernardo de Gálvez ya tiene un enorme mural en la ciudad de Texas que lleva su nombre: Galveston

Vista del mural de Bernardo de Gálvez inaugurado en Galveston. EE

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Las claves Generado con IA Se ha inaugurado un mural de 9 metros de altura y 33 de longitud en Galveston (Texas) dedicado a Bernardo de Gálvez, figura clave en la independencia de Estados Unidos. El mural, realizado por el artista malagueño 'Lalone', incluye lugares emblemáticos de Málaga y está ubicado en una zona turística junto al puerto de Galveston y el Historic Pleasure Pier. La iniciativa busca recordar la figura de Bernardo de Gálvez y fortalecer el hermanamiento entre Málaga y Galveston, además de funcionar como campaña turística para atraer a visitantes estadounidenses. Este mural es el octavo de la campaña turística 'Málaga Loves', que ya ha estado presente en ciudades como Munich, Basilea, Shanghái, Seúl, Miami y Atlanta.

El malagueño Bernardo de Gálvez fue clave en la independencia de Estados Unidos hace ahora justo 250 años. Hay incluso una ciudad con su nombre en Texas llamada Galveston.

Es un personaje histórico que desempeñó importantes cargos como el de gobernador de Luisiana, entre otros.

Es un reto que no caiga en el olvido, ni en Estados Unidos ni en España, y se ha dado un paso más en esta dirección.

El Ayuntamiento de Málaga ha inaugurado un mural en Galveston en el que se indica que Málaga ama Galveston con un gran retrato del militar español.

El mural se encuentra en el McGuire-Dent Recreation Center de Menard Park y a pocos metros están el puerto de Galveston y el Historic Pleasure Pier.

Un momento de la inauguración del mural. EE

Son zonas de gran afluencia turística en una ciudad que recibe 8,9 millones de visitantes al año. El puerto, además, es el octavo del mundo de cruceros con 4 millones de pasajeros al año.

La pintura tiene 9 metros de altura, 33 de longitud e incluye lugares emblemáticos de Málaga como la catedral, la Alcazaba o el teatro romano. Ha sido realizado por el artista malagueño ‘Lalone’.

Cumple un doble objetivo. Por una parte recordar la figura de Bernardo de Gálvez y su hermanamiento con esa ciudad estadounidense y, por otro, que sirva como campaña turística para atraer a estadounidenses.

Ha sido inaugurado por el concejal de Turismo de Málaga, Jacobo Florido, y por el alcalde de Galveston, John Paul Listowski.

Este es el octavo mural dentro de la campaña turística Málaga Loves. Empezaron en 2023 en Munich y en este tiempo se ha continuado en Basilea, Shanghái, Seúl, Miami, Atlanta y Galveston.