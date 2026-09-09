No, no es un tiroteo ni una explosión: las detonaciones que suenan en la antigua cárcel de Málaga son de un rodaje

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Las claves Generado con IA La antigua Prisión Provincial de Málaga acoge un rodaje cinematográfico que se extenderá hasta el 26 de septiembre, con escenas de acción y detonaciones controladas. El rodaje implica a unas 350 personas y utiliza efectos especiales, humo denso y vuelos de dron, afectando especialmente al vecindario por el sonido y las restricciones de tráfico. Las detonaciones y el humo se producirán principalmente los días 9, 10 y 19 de septiembre, con avisos previos a los residentes para evitar sobresaltos. Habrá cortes de tráfico y reservas de aparcamiento en varias calles cercanas, con asistencia policial y medidas de seguridad autorizadas por las autoridades.

La antigua Prisión Provincial de Málaga estará convertida durante casi tres semanas en un plató de cine. Málaga Film Office, la oficina municipal de rodajes del Ayuntamiento adscrita a Málaga Procultura, ha informado de un rodaje cinematográfico en el recinto que se prolongará hasta el 26 de septiembre y que incluye escenas de acción, efectos especiales y detonaciones controladas.

La producción reúne a un equipo de unas 350 personas y contempla el rodaje de secuencias de ficción y acción. Entre los recursos previstos figuran el uso de efectos especiales, detonaciones y humo denso, además de vuelos con dron durante los ensayos y las jornadas de grabación.

El elemento con mayor incidencia para el vecindario serán esos efectos con detonaciones y humo. Están previstos inicialmente para los días 9 y 10 de septiembre, hacia las 17.00 horas y en el marco de los ensayos, y para el sábado 19, jornada en la que se rodarán las principales escenas que incorporan estos efectos. La hora de la detonación del día del rodaje se comunicará más adelante y la grabación de estas secuencias se alargará hasta el 21 de septiembre.

Los trabajos ya han alterado el tráfico y el estacionamiento en el entorno. Desde las 07.00 horas del lunes 7 y hasta las 23.00 horas del viernes 25 de septiembre hay reservas de aparcamiento y restricciones de circulación en la calle Valderaduey, en el lateral sur de Fernández Fermina, en el tramo entre Virgen del Pilar y Valderaduey, y en el lateral oeste de Virgen del Pilar, entre Ortega y Gasset y Fernández Fermina.

La calle Valderaduey permanecerá cortada al tráfico. En Fernández Fermina se producirán cortes intermitentes durante los momentos de rodaje y está autorizada la ocupación parcial de un carril para instalar dos grúas, con asistencia policial y personal de apoyo identificado.

Málaga Film Office ha subrayado que las actuaciones cuentan con las autorizaciones correspondientes y con las medidas de seguridad previstas para este tipo de efectos especiales. Los organismos y cuerpos de seguridad implicados han sido informados y se mantiene la coordinación necesaria para el desarrollo de la grabación.

La producción ha establecido un sistema de aviso previo a los residentes de las zonas más afectadas antes de los momentos de mayor intensidad sonora, con el objetivo de evitar sobresaltos. Como medida adicional, se emitirá una señal sonora de tres tonos inmediatamente antes de las detonaciones. Los días de ensayo y de rodaje, el vecindario recibirá además un aviso acústico.

Una vez concluido el rodaje comenzará el desmontaje de los equipos. La recuperación de las zonas de estacionamiento está prevista a partir del 26 de septiembre. Los trabajos de limpieza y restitución del espacio podrían prolongarse hasta el 10 de octubre.

Los vecinos y comerciantes de las zonas directamente afectadas han debido recibir una carta informativa mediante buzoneo con las fechas del rodaje, las afecciones previstas y los momentos en los que podrán producirse los sonidos de mayor intensidad. Málaga Film Office ha agradecido de antemano la colaboración del entorno y ha recordado que este tipo de producciones contribuyen a la actividad económica y a la proyección de Málaga como ciudad vinculada a la industria audiovisual.