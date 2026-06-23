La carretera más bonita de Almería: 24 kilómetros de curvas, paisajes volcánicos y pueblos únicos

Las claves

Las claves Generado con IA La carretera AL-3115 une San José con el Faro de Cabo de Gata y atraviesa el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, reconocido por su paisaje volcánico único. Un estudio internacional de Avis en 2015 la situó entre las 25 mejores carreteras del mundo para conducir, en el puesto número 11. El recorrido ofrece vistas al mar Mediterráneo y al interior volcánico, pasando por enclaves como el mirador del Arrecife de las Sirenas y las salinas de Cabo de Gata, hábitat de flamencos y otras aves. El trayecto finaliza en el Faro de Cabo de Gata, en el punto más meridional de la península ibérica continental, en una zona declarada Reserva de la Biosfera y escenario de películas famosas.

La carretera AL-3115, que conecta la localidad de San José con el Faro de Cabo de Gata, atraviesa el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, el primer espacio protegido de carácter marítimo-terrestre de Andalucía, declarado en 1987.

Un estudio internacional de la compañía Avis en 2015 la situó entre las 25 mejores carreteras del mundo para conducir, en el puesto número 11.

El parque por el que circula la vía se asienta sobre el conjunto volcánico mejor conservado de la Península Ibérica, formado entre hace 7 y 15 millones de años a partir de erupciones submarinas.

Los materiales resultantes, principalmente andesitas y riolitas, dan a los acantilados de la zona tonos que van del ocre al violeta y han generado formaciones como antiguas chimeneas volcánicas hoy sumergidas frente a la costa.

El recorrido sale de San José, uno de los núcleos turísticos del parque, y avanza por un trazado estrecho y sinuoso que combina tramos de fuerte pendiente con curvas cerradas, en un paisaje semidesértico donde apenas crecen matorrales adaptados a la aridez, como el esparto o el palmito. La carretera discurre en paralelo a la costa, alternando vistas al mar Mediterráneo con vistas al interior volcánico del parque.

Uno de los puntos de parada habituales es el mirador del Arrecife de las Sirenas, situado sobre un conjunto de antiguos conductos volcánicos que hoy forman un arrecife frente a la orilla, considerado uno de los enclaves de buceo y snorkel más valorados de la costa almeriense por la transparencia de sus aguas y la variedad de su fondo marino.

Tras dejar atrás el núcleo de Cabo de Gata, la vía atraviesa las salinas del mismo nombre, una extensión de balsas de agua salada en explotación desde época romana y declaradas zona de especial protección para las aves, donde se concentran colonias de flamenco rosa, además de otras especies acuáticas migratorias.

El trayecto termina en el Faro de Cabo de Gata, construido en 1863 sobre un acantilado situado en el punto más meridional de la península ibérica continental.

El conjunto del Cabo de Gata-Níjar fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2001 y, posteriormente, Geoparque Mundial, en reconocimiento a su valor geológico.

La zona ha sido además escenario de varias producciones cinematográficas y televisivas, entre ellas algunos exteriores de "Indiana Jones y la última cruzada" y "Lawrence de Arabia", rodados en los paisajes desérticos de la provincia de Almería.

El acceso a algunas calas y playas cercanas a la carretera, como la de los Genoveses o la de los Muertos, se realiza por caminos sin asfaltar no aptos para todo tipo de vehículos.