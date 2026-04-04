El pueblo medieval que puedes recorrer a pie: está considerado uno de los más bonitos de España

Las claves nuevo Generado con IA Lucainena de las Torres, en la sierra Alhamilla (Almería), está considerado uno de los pueblos más bonitos de España desde 2013. Este pueblo destaca por su cuidado casco histórico, calles adornadas con flores y monumentos como la iglesia de Nuestra Señora de Montesión y los antiguos lavaderos públicos. Lucainena tiene una relevante historia minera, con hornos de calcinación restaurados y una vía verde de cinco kilómetros sobre el antiguo trazado del ferrocarril minero. La gastronomía local incluye platos típicos como los gurullos, el guiso de perdiz y la olla de trigo.

La provincia de Almería es conocida por su desértico paisaje, la región más árida de Europa. Sus pintorescos pueblos se entrelazan con playas vírgenes, aldeas de pescadores y acantilados.

Son muchos los rincones que visitar en Almería, con el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar como emblema. Su joya natural se mezcla con sus pueblos de interior, algunos de ellos desconocidos pero que esconden paisajes únicos.

Es el caso del pequeño pueblo de Lucainena de las Torres, en pleno corazón de la sierra Alhamilla. Está considerado uno de los más bonitos de España desde 2013, y destaca su estampa blanca, con calles decoradas y muchas flores.

"Nada más entrar en el pueblo llama la atención, sin duda alguna, el exquisito cuidado con el que se mantienen sus calles y fachadas de las casas así como la delicadeza con el que sus vecinos adornan sus viviendas con flores. Lucainena de las Torres es sin duda una joya a descubrir", detalla la guía de los 'pueblos más bonitos de España'.

Con apenas 600 habitantes, este pueblo destaca por su casco histórico, con antiguos lavaderos públicos y la iglesia Nuestra Señora de Montesión, destruida y saqueada por el pirata Omar-Al Askenn y, más tarde, reconstruida en el siglo XVII.

Lucainena tiene una rica historia vinculada a la minería. Durante el siglo XIX y principios del XX, fue un importante centro minero debido a sus yacimientos de hierro. En esa época, el mineral extraído se transportaba mediante un ferrocarril minero hasta el puerto de Agua Amarga.

Historia minera

Uno de los principales atractivos turísticos del municipio son los hornos de calcinación. Estas estructuras servían para procesar el mineral de hierro antes de transportarlo, y ahora se pueden visitar restaurados.

Hornos de Lucainena.

Además, aprovechando el antiguo trazado del ferrocarril minero, se ha creado una vía verde que recorre un paisaje espectacular a lo largo de cinco kilómetros. Es ideal para el senderismo y el ciclismo, permitiendo disfrutar de las vistas de sierra Alhamilla.

Gastronomía

Entre la gastronomía típica de Lucainena se encuentran los gurullos, una pasta artesanal hecha de harina, agua y una pizca de azafrán, que le da un toque característico de color y sabor.

Para elaborarlos, primero se mezcla la harina con agua hasta obtener una masa firme. La masa se divide en pequeños trozos, que luego se moldean con las manos, formando pequeños granos alargados.

Este proceso, completamente manual, asegura que cada gurullo tenga la consistencia y la forma perfecta para cocer de manera uniforme. Otros sabores tradicionales son el guiso de perdiz y la olla de trigo.