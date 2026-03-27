Guía de planes para el fin de semana en Málaga: festivales gastronómicos, mercadillos y exposiciones

Las claves nuevo Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana mercadillos, festivales gastronómicos, teatro y exposiciones, destacando el Mercado de Primavera en Muelle Uno y el ciclo flamenco en el Teatro del Soho. Varios museos presentan exposiciones especiales: la muestra sobre Anna Pávlova en la Colección del Museo Ruso, obras de Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen y el aniversario del Centre Pompidou con acceso gratuito. La provincia acoge eventos gastronómicos como The Champions Burger en Marbella y la Ruta del Ajobacalao en Vélez-Málaga, además de mercadillos en Benalmádena, Torremolinos y Fuengirola. Otros planes incluyen la escenificación de 'La Pasión' en Casarabonela, la elaboración de una torrija gigante en Cuevas de San Marcos y la exposición de motocicletas en el Museo del Automóvil y la Moda.

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga, en los días previos al Domingo de Ramos y la Semana Santa, habrá mercadillos, festivales, teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 27, 28 y 29 de marzo.

-Mercado de Primavera en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge una nueva edición de este mercado estacional con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía. El evento continúa la programación de mercadillos temáticos del enclave, tras el Mercado de Invierno celebrado hasta mediados de marzo, con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-Manuel Lombo en el Ciclo Flamenco del Teatro del Soho. Este viernes a las 20:00 horas, el artista presenta su espectáculo Piano y Voz, una propuesta íntima que forma parte del ciclo flamenco del Teatro del Soho CaixaBank, con entradas desde 30 euros.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-11º aniversario del Centre Pompidou Málaga. El 28 de marzo, el museo celebra una jornada de puertas abiertas con acceso gratuito a las exposiciones AM CB. Annette Messager y Christian Boltanski y To Open Eyes. Miradas de artista, además de visitas ‘flash’ guiadas durante todo el día y actividades en el Espacio Joven.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga estrena la exposición ‘Historias sobre dos Ruedas’. La muestra temporal, centrada en la motocicleta de competición como icono tecnológico, deportivo y estético, estará abierta al público hasta el 31 de marzo.

Actividades en la provincia

-The Champions Burger ‘All Star’ en San Pedro Alcántara (Marbella). Del 25 de marzo al 5 de abril, la finca de La Caridad acoge este evento gastronómico dedicado a las hamburguesas gourmet, con la participación de destacadas hamburgueserías nacionales y propuestas locales en una cita para los amantes de este popular plato.