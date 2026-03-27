Mercado de Primavera en Muelle Uno.

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Guía de planes para el fin de semana en Málaga: festivales gastronómicos, mercadillos y exposiciones

Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 27, 28 y 29 de marzo.

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Málaga ofrece este fin de semana mercadillos, festivales gastronómicos, teatro y exposiciones, destacando el Mercado de Primavera en Muelle Uno y el ciclo flamenco en el Teatro del Soho.

Varios museos presentan exposiciones especiales: la muestra sobre Anna Pávlova en la Colección del Museo Ruso, obras de Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen y el aniversario del Centre Pompidou con acceso gratuito.

La provincia acoge eventos gastronómicos como The Champions Burger en Marbella y la Ruta del Ajobacalao en Vélez-Málaga, además de mercadillos en Benalmádena, Torremolinos y Fuengirola.

Otros planes incluyen la escenificación de 'La Pasión' en Casarabonela, la elaboración de una torrija gigante en Cuevas de San Marcos y la exposición de motocicletas en el Museo del Automóvil y la Moda.

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga, en los días previos al Domingo de Ramos y la Semana Santa, habrá mercadillos, festivales, teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 27, 28 y 29 de marzo.

-Mercado de Primavera en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge una nueva edición de este mercado estacional con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía. El evento continúa la programación de mercadillos temáticos del enclave, tras el Mercado de Invierno celebrado hasta mediados de marzo, con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-Manuel Lombo en el Ciclo Flamenco del Teatro del Soho. Este viernes a las 20:00 horas, el artista presenta su espectáculo Piano y Voz, una propuesta íntima que forma parte del ciclo flamenco del Teatro del Soho CaixaBank, con entradas desde 30 euros.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-11º aniversario del Centre Pompidou Málaga. El 28 de marzo, el museo celebra una jornada de puertas abiertas con acceso gratuito a las exposiciones AM CB. Annette Messager y Christian Boltanski y To Open Eyes. Miradas de artista, además de visitas ‘flash’ guiadas durante todo el día y actividades en el Espacio Joven.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga estrena la exposición ‘Historias sobre dos Ruedas’. La muestra temporal, centrada en la motocicleta de competición como icono tecnológico, deportivo y estético, estará abierta al público hasta el 31 de marzo.

Actividades en la provincia

-The Champions Burger ‘All Star’ en San Pedro Alcántara (Marbella). Del 25 de marzo al 5 de abril, la finca de La Caridad acoge este evento gastronómico dedicado a las hamburguesas gourmet, con la participación de destacadas hamburgueserías nacionales y propuestas locales en una cita para los amantes de este popular plato.

-Ruta del Ajobacalao en Vélez-Málaga. El municipio celebra una nueva edición de esta ruta gastronómica hasta el 5 de abril, dedicada a uno de los platos más tradicionales de la Axarquía, en la que numerosos bares y restaurantes ofrecen su propia versión del ajobacalao, una receta típica elaborada con bacalao, pan, ajo, aceite y pimentón que pone en valor la cocina local.

-Puerto Market en Benalmádena. Dentro de la programación de ‘Rumbo al Puerto’, en el Puerto Deportivo se podrá visitar el Puerto Market tanto sábado como domingo de 12:00 a 19:00 h con diversos expositores de productos artesanales, regalos, decoración y más; y, salvo imprevistos, se mantendrá todos los fines de semana hasta el 26 de abril.

-Representación de ‘La Pasión’ en Casarabonela. El 29, 30 y 31 de marzo, coincidiendo con Domingo de Ramos, Lunes y Martes Santo, la iglesia de Santiago Apóstol acoge esta escenificación con más de cuatro décadas de tradición, que se representará a partir de las 20:00 horas y se ha consolidado como una cita cultural imprescindible en el municipio.

-Torrija gigante en Cuevas de San Marcos. El 27 de marzo, el municipio intentará elaborar una torrija de 15 metros de largo, superando el reto del pasado año, en una iniciativa organizada por la panadería Galancho que repartirá más de 400 porciones de este dulce típico de Cuaresma.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.