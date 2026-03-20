Guiso de tagarninas.

Guiso de tagarninas. Diputación de Málaga

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Guía de planes para el fin de semana en Málaga: ferias gastronómicas con guisos gratis y mercadillos

Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 20, 21 y 22 de marzo.

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Málaga ofrece este fin de semana mercadillos, festivales, teatro y exposiciones, además de citas gastronómicas y deportivas.

Destacan eventos como el COMICMED, la Carrera Mujeres contra el Cáncer, conciertos en el Teatro del Soho y exposiciones en el Museo Ruso y el Museo Thyssen.

En la provincia habrá mercados gastronómicos en Torre del Mar, rutas de tapas, la Ruta del Ajobacalao en Vélez-Málaga y la fiesta de la Tagarnina en Villanueva del Rosario.

Otros planes incluyen mercadillos en Torremolinos y Fuengirola, torneos deportivos, una ruta ecuestre en Mijas y la Feria Micológica en Algatocín.

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga. Habrá mercadillos, festivales, teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 20, 21 y 22 de marzo.

-COMICMED en Málaga. Del 19 al 21 de marzo, el Polo Nacional de Contenidos Digitales en Tabacalera acoge la segunda edición de este encuentro dedicado al cómic y la novela gráfica vinculados al Mediterráneo, con conversaciones con autores, talleres prácticos y un club de lectura dirigido especialmente al público joven.

-XII Carrera Mujeres contra el Cáncer ‘Ciudad de Málaga’. El domingo 22 de marzo se celebra esta prueba solidaria con un recorrido urbano circular de 4,7 kilómetros por el entorno del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, en una cita deportiva que promueve la participación y la concienciación en la lucha contra el cáncer.

-V Concierto de Cuaresma en el Teatro del Soho CaixaBank. Los días 20 y 21 de marzo, la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho, bajo la dirección de Arturo Díez Boscovich, interpretará un programa con 15 marchas procesionales dedicadas a la Semana de Pasión, entre ellas Cofrade del mayor dolor, de Antonio Banderas, y Stella Nostra y Flor de San Julián, de Miguel Pérez.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto'. El Espacio Joven acogerá hasta febrero de 2027, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, dos propuestas dirigidas al público infantil que invitan a explorar el espacio, la arquitectura y el juego desde una experiencia inmersiva y sensorial.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga estrena la exposición ‘Historias sobre dos Ruedas’. La muestra temporal, centrada en la motocicleta de competición como icono tecnológico, deportivo y estético, estará abierta al público hasta el 31 de marzo.

Actividades en la provincia

-XIV Mercado de Queso Artesano de Cabra Malagueña y Vino de la Axarquía en Torre del Mar.El domingo 22 de marzo, el Paseo Larios acoge una nueva edición de este mercado gastronómico dedicado al queso de cabra malagueña y a los vinos de la Axarquía, con productores locales y degustaciones para los visitantes.

-Ruta del Ajobacalao en Vélez-Málaga. El municipio celebra una nueva edición de esta ruta gastronómica hasta el 5 de abril, dedicada a uno de los platos más tradicionales de la Axarquía, en la que numerosos bares y restaurantes ofrecen su propia versión del ajobacalao, una receta típica elaborada con bacalao, pan, ajo, aceite y pimentón que pone en valor la cocina local.

-Puerto Market en Benalmádena. Dentro de la programación de ‘Rumbo al Puerto’, en el Puerto Deportivo se podrá visitar el Puerto Market tanto sábado como domingo de 12:00 a 19:00 h con diversos expositores de productos artesanales, regalos, decoración y más; y, salvo imprevistos, se mantendrá todos los fines de semana hasta el 26 de abril.

-Día de la Tagarnina en Villanueva del Rosario. El municipio celebra el sábado esta fiesta gastronómica dedicada a la tagarnina, una planta silvestre muy ligada a la cocina tradicional de la zona. La jornada incluye degustaciones del típico guiso de tagarninas, además de actividades como senderismo, actuaciones musicales, actividades infantiles y puestos de productos locales y artesanos.

-XIV Ruta de la Tapa en Torre del Mar. La localidad celebra la decimocuarta edición de esta cita gastronómica, que podrá disfrutarse hasta el 22 de marzo y que contará con la participación de 28 establecimientos.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Torneo de ajedrez en Rincón de la Victoria. El 21 de marzo, el CEIP Gregorio Marañón acoge desde las 10:00 h el IV Circuito Promoción DMDA y el III Torneo Social Lleno de Vida, dos competiciones que reunirán a más de 150 participantes y convertirán al municipio en punto de encuentro del ajedrez provincial.

-Grand Prix Internacional de Gimnasia Rítmica en San Pedro Alcántara (Marbella). Los días 21 y 22 de marzo, el Pabellón Elena Benítez acoge una nueva edición de esta cita deportiva que reunirá a la élite mundial de la gimnasia rítmica.

-Ruta Ecuestre por la playa de La Cala en Mijas. El sábado 21 de marzo se celebra esta jornada organizada por el Ayuntamiento y la Peña Caballista de Mijas, que reunirá a aficionados al mundo del caballo en un recorrido que partirá a las 10:00 h desde la sede de la peña en El Esparragal hasta la playa de La Cala, combinando tradición, convivencia y cultura ecuestre.

-I Feria Micológica ‘MycoLab Genal’ en Algatocín. El 21 de marzo, la Alameda de Andalucía acoge este encuentro divulgativo dedicado al mundo de los hongos, con stands informativos sobre cultivo, regeneración del suelo y nuevas aplicaciones de la micología, además de iniciativas que exploran su potencial para generar oportunidades en el Valle del Genal.