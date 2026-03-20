Guía de planes para el fin de semana en Málaga: ferias gastronómicas con guisos gratis y mercadillos

Las claves nuevo Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana mercadillos, festivales, teatro y exposiciones, además de citas gastronómicas y deportivas. Destacan eventos como el COMICMED, la Carrera Mujeres contra el Cáncer, conciertos en el Teatro del Soho y exposiciones en el Museo Ruso y el Museo Thyssen. En la provincia habrá mercados gastronómicos en Torre del Mar, rutas de tapas, la Ruta del Ajobacalao en Vélez-Málaga y la fiesta de la Tagarnina en Villanueva del Rosario. Otros planes incluyen mercadillos en Torremolinos y Fuengirola, torneos deportivos, una ruta ecuestre en Mijas y la Feria Micológica en Algatocín.

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga. Habrá mercadillos, festivales, teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 20, 21 y 22 de marzo.

-COMICMED en Málaga. Del 19 al 21 de marzo, el Polo Nacional de Contenidos Digitales en Tabacalera acoge la segunda edición de este encuentro dedicado al cómic y la novela gráfica vinculados al Mediterráneo, con conversaciones con autores, talleres prácticos y un club de lectura dirigido especialmente al público joven.

-XII Carrera Mujeres contra el Cáncer ‘Ciudad de Málaga’. El domingo 22 de marzo se celebra esta prueba solidaria con un recorrido urbano circular de 4,7 kilómetros por el entorno del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, en una cita deportiva que promueve la participación y la concienciación en la lucha contra el cáncer.

-V Concierto de Cuaresma en el Teatro del Soho CaixaBank. Los días 20 y 21 de marzo, la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho, bajo la dirección de Arturo Díez Boscovich, interpretará un programa con 15 marchas procesionales dedicadas a la Semana de Pasión, entre ellas Cofrade del mayor dolor, de Antonio Banderas, y Stella Nostra y Flor de San Julián, de Miguel Pérez.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto'. El Espacio Joven acogerá hasta febrero de 2027, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, dos propuestas dirigidas al público infantil que invitan a explorar el espacio, la arquitectura y el juego desde una experiencia inmersiva y sensorial.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga estrena la exposición ‘Historias sobre dos Ruedas’. La muestra temporal, centrada en la motocicleta de competición como icono tecnológico, deportivo y estético, estará abierta al público hasta el 31 de marzo.

Actividades en la provincia

-XIV Mercado de Queso Artesano de Cabra Malagueña y Vino de la Axarquía en Torre del Mar.El domingo 22 de marzo, el Paseo Larios acoge una nueva edición de este mercado gastronómico dedicado al queso de cabra malagueña y a los vinos de la Axarquía, con productores locales y degustaciones para los visitantes.