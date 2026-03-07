Ni la Alhambra, ni el Castillo de Gibralfaro: la mayor fortaleza árabe de España se puede visitar gratis y es una joya

Las claves nuevo Generado con IA La Alcazaba de Almería es la mayor fortaleza árabe conservada del Mediterráneo occidental y una de las más impresionantes de España. Su origen data del siglo X, construida por orden de Abderramán III para proteger Almería y su puerto comercial. El complejo cuenta con más de 43.000 metros cuadrados, tres recintos amurallados y ofrece espectaculares vistas sobre la ciudad y el Mediterráneo. La visita a la Alcazaba es gratuita para ciudadanos de la Unión Europea y ofrece visitas guiadas gratuitas para distintos públicos.

En lo alto de una colina que domina toda la ciudad y con vistas directas al Mediterráneo se levanta una de las joyas históricas más impresionantes de España. Se trata de la Alcazaba de Almería, la mayor fortaleza árabe conservada de todo el Mediterráneo occidental y uno de los conjuntos defensivos más espectaculares del país.

A pesar de su enorme valor histórico y arquitectónico, este monumento sigue siendo relativamente desconocido para muchos viajeros. Y lo mejor de todo: se puede visitar gratis, lo que la convierte en uno de los planes culturales más sorprendentes del sur de España.

La Alcazaba domina el perfil urbano de Almería desde hace más de mil años. Su origen se remonta al siglo X, cuando fue ordenada construir por el califa Abderramán III para proteger la ciudad y su importante puerto comercial.

Con una extensión de más de 43.000 metros cuadrados, el complejo supera incluso en tamaño a muchas otras fortalezas medievales y está declarado Bien de Interés Cultural. Su ubicación estratégica permitía vigilar tanto la costa como el interior, convirtiéndola en una pieza clave del sistema defensivo de Al-Ándalus.

La fortaleza está formada por tres recintos amurallados que se adaptan al relieve del cerro. Cada uno tenía funciones distintas: desde espacios militares y administrativos hasta áreas residenciales y jardines.

El primer recinto funcionaba como una gran zona de refugio para la población en caso de ataque. Aquí se encontraban aljibes, viviendas y almacenes que permitían resistir largos asedios.

El segundo recinto era el corazón palaciego del complejo, donde residían los gobernantes musulmanes. Aunque muchas de las estructuras originales desaparecieron con el paso del tiempo, todavía se conservan patios, jardines y restos arqueológicos que permiten imaginar cómo era la vida en la fortaleza durante la época andalusí.

El tercer recinto tiene una historia distinta: fue construido tras la conquista cristiana por los Reyes Católicos en el siglo XV. En él se levantó un castillo de estilo más militar, adaptado a las nuevas técnicas de guerra.

Más allá de su valor histórico, la Alcazaba ofrece una de las mejores panorámicas de Almería. Desde lo alto de sus murallas se pueden contemplar el casco antiguo, el puerto y el mar, así como el árido paisaje que caracteriza a la provincia.

Este escenario espectacular ha convertido la fortaleza en un lugar muy utilizado por el cine y la televisión. Series y producciones internacionales han elegido este enclave por su aspecto monumental y su aire medieval prácticamente intacto.

Visita gratuita

La Alcazaba está abierta al público, y la entrada es gratuita para ciudadanos de la Unión Europea. Los visitantes de otros países deberán abonar 1,50 euros.

El Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería ofrece visitas guiadas gratuitas todos los sábados a las 09:00h para público general. La edad recomendada es a partir de los 12 años.

Por otro lado, los miércoles y viernes también se ofrecen visitas concertadas gratuitas a escolares (a partir del 4º curso de Primaria), y los domingos a asociaciones culturales o de interés social sin ánimo de lucro, ambas previa reserva en el mismo correo electrónico. El aforo está limitado a 30 personas.