Planes para el fin de semana en Málaga: eventos gratuitos en toda la provincia

Málaga capital y la provincia se llenan de planes este fin de semana. Los eventos sociales y culturales se suman a fiestas y actividades en los municipios y diferentes propuestas gratuitas, junto a la final de la Eurocopa 2024 en pantalla gigante. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 12, 13 y 14 de julio.

-Festival Brisa en tu barrio. Brisa en tu barrio regresa en julio con 36 bandas y nueve escenarios repartidos por toda la ciudad. Este viernes 12 de julio será el turno de WE THE LAST y Alarm, Alarm (Tabacalera 20:30h) y Cristo Machete y The Deniros (Muelle Uno – Malagueta 20:30h). El sábado Blam the Lam y AWA actuarán en el Auditorio Manolo Doña – Ciudad Jardín (20:30h) y Los Flamingos, Rocío Lapaz y Conde y los Archiduques en Muelle Uno-Malagueta, a la misma hora.

-Pantalla gigante para ver la final España-Inglaterra de la Eurocopa 2024 en Málaga capital. El auditorio municipal Cortijo de Torres será el escenario de esta retransmisión el domingo 14. El acceso al recinto será gratuito, previa adquisición de la entrada en este enlace. El espacio cuenta con capacidad para 12.000 personas.

-Ciclo de conciertos 'Julio Musical'. Los escenarios históricos de la plaza de armas del Castillo de Gibralfaro y el patio de surtidores de la Alcazaba de Málaga vuelven a acoger esta cita entre los días 11 y 21 de julio. Las entradas ya se encuentran disponibles en la página web a un precio de 15 euros, y como otros años, el Ayuntamiento de Málaga pone en marcha un servicio de transporte gratuito para facilitar el desplazamiento mediante un sistema de autobuses lanzadera.

-Ciclo de conciertos Música en el Patio, en el Museo Carmen Thyssen. Se celebra la quinta edición del ciclo, a las 21.30 horas y las entradas al concierto tienen un precio variable por función y zona de asiento, oscilando entre los 14 y los 30 euros. Este fin de semana es el turno de Alba Armengou.

-Feria de Campanillas. Campanillas en honor a la Virgen del Carmen comienza este viernes, 12 de julio, y se prolongará hasta el 17 de julio con actividades para todos los públicos en el recinto ferial situado en los aledaños de la calle José Calderón.

-Vivero Musical de Málaga (ViMMA) arranca en La Térmica. Hasta el 15 de julio se celebra en las instalaciones del centro de cultura contemporánea de la Diputación Provincial con un total de 24 músicos llegados desde diferentes puntos del país. También se ha programado otro recital académico en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga para el sábado 13 de julio.

-V Festival Internacional de Piano. Incluye clases magistrales, un concurso internacional, un ciclo de conciertos y la actuación de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Tendrá lugar entre hasta el 21 de julio en el Conservatorio Profesional de Música ‘Manuel Carra’, aunque la clausura del festival será en el Teatro Manuel España de Mijas. La asistencia a las actividades y conciertos es gratuita hasta completar aforo.

-Joel Meyerowitz en Museo Picasso Málaga. Albergará hasta el 15 de diciembre 'Joel Meyerowitz. Europa 1966-1967', una gran exposición de obra temprana del prestigioso fotógrafo neoyorquino que reúne 200 fotografías que realizó durante su viaje por Europa, muchas de las cuales no se han expuesto con anterioridad.

-Tocando nuestra canción, en el Teatro del Soho Caixabank. Antonio Banderas dirige este espectáculo protagonizado por los actores Miquel Fernández y María Adamuz sobre el exitoso musical de Broadway de 1979. Duración de 135 minutos aproximadamente con 15 minutos de descanso. El horario es de martes a viernes a las20:00h, sábados a las 17:00h y 21:00h y domingos a las 19:30h.

-Exposición Revello de Toro y la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Es una de las actividades conmemorativas del 175 aniversario de la institución académica. La muestra temporal, que se podrá disfrutar hasta el 28 de julio en el museo malagueño, reúne los retratos de los presidentes que han estado al frente del organismo desde su fundación en 1849. Abierto de 10.00 a 20.00 horas de martes a sábados.

-Exposiciones de la Colección del Museo Ruso de Málaga. Se pueden visitar las muestras 'Más allá de su tiempo. La aventura de un coleccionista’; ‘Jose Manuel Ballester: Ausentes'; y ‘Naomi Lautier. El comienzo’.

-Museo Carmen Thyssen. Ofrece actualmente la exposición temporal Modernidad latente, que reivindica el papel de la figuración como una vía de modernidad resiliente y duradera tras la Guerra Civil.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. El domingo se celebra la actividad 1, 2, 3… ¡Arrancamos!, que permite al visitante disfrutar de los vehículos clásicos y de su historia a las 12.30 horas.

-Exposiciones en Pompidou Málaga. El espacio museístico ofrece diferentes muestras: ‘Place-Ness. Habitar un lugar’, ‘Cruz-Diez: el color en movimiento’; ‘Fósiles futuros: explorando ámbitos virtuales’; ‘Interferencias intersticiales’; y en el espacio taller ‘Inside Matisse’.

-Muestra de la Cofradía del Amor por su centenario, en el Mupam. Quien tenga ojos para ver, que vea es la exposición que organiza la Cofradía del Amor y Nuestra Señora de La Caridad con motivo de su centenario. Está compuesta por 17 piezas artísticas de técnicas diferentes, que han sido creadas por 13 artistas, doce españoles y un artista mexicano que han planteado su proyecto de arte expresamente para la exposición y que se podrá ver en este espacio hasta el 25 de agosto. Habrá visitas guiadas gratuitas de martes a jueves a las 19:00 horas, y domingos a partir de las 13:00 horas.

Provincia

-Festival Ojeando. Ojén ultima los detalles para acoger la XIX edición del festival Ojeando, que se celebrará los días 12 y 13 en las calles de la localidad con invitados de la talla de La Plazuela, Queralt Lahoz, Los Ciervos y Killmiya. El municipio apuesta por la unión de grupos consolidados y emergentes en un total de cinco espacios, que convivirán con los ojenetos durante el fin se semana.

-Cine de verano en Vélez-Málaga. La Villa de Cine amenizrá las noches de verano al aire libre el 5 de julio a partir de las 22.00 horas. Entre las películas que se proyectarán están 'Abominable', 'Campeones', 'Willow', 'Showman' y 'Nacido campeón'.

-Exposición Xavier, El cazador furtivo de las estrellas, en Antequera. El Centro Cultural Fundación Unicaja de Antequera inaugura la nueva exposición del artista, que reúne una serie compuesta por casi medio centenar de obras, entre pinturas, dibujos, grabados, cerámicas y una escultura, que reflejan el universo poético del creador franco-español, sobrino nieto de Pablo Picasso. Puede visitarse hasta el próximo 27 de septiembre de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

-Antequera Light Festival. Tendrá lugar los días 14 y 15 de julio de 2024 en Antequera. Bajo el lema 'Enciende tus sentidos', la música será la gran protagonista de la próxima edición del Antequera Light Festival (ALF). Este año, el festival contará con siete espectáculos de luz y un escenario ambientado con velas.

-Feria en Rincón de la Victoria. El municipio celebrará del 12 al 16 de julio su feria en honor a la Virgen del Carmen con una amplia y variada programación de espectáculos gratuitos y para todo tipo de público. La caseta municipal de la plaza Pepe El Boticario acogerá animación teatralizada infantil con tres espectáculos diferentes los días 13, 15 y 16 de julio a partir de las 12:00 horas.

-XLI Festival de Cante Flamenco San Pedro Alcántara. El Centro de Artes Escénicas (CAE) La Alcoholera será escenario el sábado 13 de julio de esta cita con la participación de grandes figuras del arte andaluz. El consagrado evento comenzará a las 22.00 horas y contará con la presencia de los cantaores Rancapino Chico, Ezequiel Benítez, La Repompilla de Málaga y El Perrito de Paterna y con el bailaor Rafa Ramírez.

-Noche en Blanco, en Ronda. Será este viernes 12 de julio. El evento incluirá música, teatro, talleres, danza o pintura en diferentes puntos de la ciudad, además de varias muestras y entrada libre a museos y monumentos de 20.00 horas a 00.00 horas.

-La Monda Fest. El municipio de Monda celebrará el próximo 13 de julio la quinta edición de ‘La Monda Fest’, "un festival ecléctico, pegado a los sonidos de la tierra, mestizo y auténtico".