'Brisa en tu barrio' arranca con Tonia Rodríguez, Sike y Emilia Pardo en La Malagueta y el Parque San Rafael

El ciclo de conciertos que con más fuerza apuesta por los nuevos talentos locales ya está en marcha. El pasado viernes 5 de julio, Tonia Rodríguez y Javier Lekker, en Muelle Uno, y Pechá, Sike y Del Reverso, en el Parque San Rafael, dieron el pistoletazo de salida a este ciclo de conciertos gratuitos. A ellos se les sumo, el sábado 6 de julio, Emilia Pardo y Bazán, Ya Veremos y La Juanromá, de nuevo en Muelle Uno, y Surf-a-tómica y Nadolibre, también en el Parque San Rafael.

Los conciertos del viernes en Muelle Uno y Cruz de Humilladero estuvieron protagonizados por un público fiel y entregado a la buena música en directo. La hermosa voz de Tonia Rodríguez, con su pop-jazz, y Javier Lekker, con sus influencias synthpop, deleitaron a lo que decidieron ver atardecer escuchando música de calidad desde el Puerto de Málaga, mientras que el refrescante pop de Pechá y el pop-rock de Sike y Del Reverso pusieron por su parte patas arriba el Parque de San Rafael.

El sábado, Emilia Pardo y Bazán, Ya Veremos y La Juanromá ofrecieron en Muelle Uno un despliegue de talento, alegría y buena música en el escenario dispuesto junto al Centre Pompidou Málaga. El público disfrutó, bailó y saltó con los temas de estas tres bandas que apuntan muy alto en el panorama musical. Mientras, Surf-a-tómica y Nadolibre, animaron y convencieron con sus potentes temas a los que se acercaron al Parque San Rafael en una espléndida tarde-noche de verano.

Uno de los primeros conciertos de 'Brisa en tu barrio'.

Así, Brisa en tu barrio ha regresado con enorme éxito, y durante todo el mes de julio seguirá llevando la música en directo a todos los rincones de la ciudad. Del pop al punk, del indie al folk, o del rock a la electrónica. Brisa en tu barrio ofrecerá música para casi todos los gustos en zonas populares de nuestra ciudad.

El ciclo de conciertos continúa el próximo fin de semana, y hasta final de mes, con el siguiente programa:

Jueves 11 de Julio

Tabacalera (20:30h): Moon Orchard y Pablo Fugitivo

Viernes 12 de Julio

Tabacalera (20:30h): WE THE LAST y Alarm, Alarm

Muelle Uno – Malagueta (20:30h): Cristo Machete y The Deniros

Sábado 13 de Julio

Auditorio Manolo Doña – Ciudad Jardín (20:30h): Blam the Lam y AWA

Muelle Uno – Malagueta (20:00h): Los Flamingos, Rocío Lapaz y Conde y los Archiduques

Viernes 19 de Julio

Parque Huelin (20:30h): Anouck the Band y Disco Glandex

Parque Norte – Bailén / Miraflores (20:30h): Noelia Franco y Rayo Verde

Sábado 20 de Julio

Auditorio Playa Virginia – El Palo (20:30h): Sweet Q y Marsella

Plaza Mozart – La Paz (20:30h): Scandinavia y Victorias

Viernes 26 de Julio

Auditorio Eduardo Ocón (12:00h): Jere, Jassy Ojeda y Lepanto

Sábado 27 de Julio

Auditorio Eduardo Ocón (12:00h): Augusto Sonora, Melbourne y ROMO

Otro de los conciertos del 'Brisa en tu barrio'.

Desde su nacimiento, Brisa en tu barrio tiene como objetivo promover el talento emergente mediante una serie de conciertos gratuitos para dar así dinamismo a los barrios de Málaga y visibilidad a todos esos nuevos músicos del panorama local y autonómico, principalmente.

Brisa Festival es una iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga.