Los artistas emergentes de Málaga regresan a los escenarios de la capital con ‘Brisa en tu barrio’

Brisa en tu barrio regresa en julio con 36 bandas y nueve escenarios repartidos por toda la ciudad para volver a animar las zonas emblemáticas de Málaga y dar visibilidad al talento emergente del panorama musical local y regional. Además, durante todo este mes volverá a animar y dinamizar los distritos de la ciudad de Málaga.

Esta iniciativa comenzará el próximo viernes 5 de julio en el Muelle Uno y en el Parque de San Rafael de Cruz de Humilladero. En concreto, ese día actuarán en el Muelle Uno a las 20.30 horas Tonia Rodríguez y Javier Lekker y a las 20.00h Pechá, Sike y Del Reverso se subirán al escenario del Parque San Rafael.

A las tablas del Muelle Uno el sábado 6 de julio se subirán Emilia Pardo y Bazán, Ya Veremos y La Juanromán. En el del Parque San Rafael los protagonistas serán Surf-a-tómica y Nadolibre.

A las 20.30 horas, en Tabacalera el próximo jueves 11 de julio tocarán Moon Orchard y Pablo Fugitivo. En ese mismo escenario y a la misma hora, al día siguiente darán un concierto WE THE LAST y Alarm, Alarm. El viernes 12 de julio en el Muelle Uno (20.30 h) estarán Cristo Machete y The Deniros.

El Auditorio Manolo Doña de Ciudad Jardín se sumará como ubicación de este ciclo con los conciertos de Blam the Lam y AWA a partir de las 20.30 horas el 13 de julio. Media hora antes (20.00 h) en el Muelle Uno tocarán Los Flamingos, Rocío Lapaz y Conde y los Archiduques.

El viernes 19 de julio a las 20.30 horas en el Parque Huelin y en el Parque Norte habrá dos conciertos a la vez. En la primera ubicación estarán Anouck the Band y Disco Glandex y en la segunda Noelia Franco y Rayo Verde.

El sábado 20 de julio en el Auditorio Playa Virginia en El Palo estarán Sweet Q y Marsella a las 20.30 horas y en Plaza Mozart en La Paz tocarán Scandinavia y Victorias a la misma hora.

El viernes 26 de julio a las 12.00 horas en el Auditorio Eduardo Ocón, a pocos metros de donde se celebrará el Brisa Festival, darán un concierto Jere, Jassy Ojeda y Lepanto. En el mismo sitio y también a las 12.00 horas al día siguiente (27 de julio) tocarán Augusto Sonora, Melbourne y ROMO.

Brisa Festival es una iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga y el patrocinio principal de Málaga de Moda, Turismo Costa del Sol, Puerto de Málaga, Cervezas Victoria, Wegow, Mini Automotor y CaixaBank como Partner Estratégico. Además, dispone de los patrocinios de Foreworth, Famadesa, Grupo Cabello, Ubago, Go Rest y Olin, Larios Centro y NH Hotels & Resorts. Colaboran El Corte Inglés, Muelle Uno y Polo de Contenidos Digitales.