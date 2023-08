De Málaga, al cielo: el plan para conocer los secretos del universo en una pantalla esférica 360º

Noticias relacionadas Planetarios portátiles para llevar el espacio por toda España: el proyecto arranca en Málaga

Si eres amante de la astronomía y la ciencia, este es tu plan. Si no lo eres, posiblemente también porque tiene todos los ingredientes para no dejar indiferente a nadie. Después de pasar por otras ciudades de la geografía Española, Planetarium Go! aterriza de nuevo en Málaga para acercar a los ciudadanos al universo de la forma más divertida.

Este planetario de grandes dimensiones estará entre el 18 de agosto y el 8 de octubre en el Muelle Uno de la capital con su cine con pantalla esférica 360º y un cartel de películas para todos los públicos sobre astronomía y ciencia.

Los más pequeños (y mayores) podrá descubrir los secretos de la Luna, Venus o Marte con 'Explorando el Sistema Solar y El Mundo Anillo', disfrutar de las historias de 'La niña que sabía caminar al revés', 'Caperucita Roja y el telescopio de la abuela' o 'La aventura sideral de Aladín' o aprender los fundamentos básicos de la astronomía con el documental 'De la Tierra al universo'. Estas sesiones tienen una duración de una media hora y las entradas para acceder a las mismas, un precio de cinco euros.

Planetarium Go! también ofrecerá durante estos días una sesión especial en la que descubrir el cielo a través del Stellarium, un simulador del cielo nocturno en el interior del planetario para aprender a reconocer las constelaciones, los planetas y los objetos y fenómenos astronómicos que se suelen vislumbrar por estas fechas. Esta actividad tiene una duración de 50 minutos y un precio de siete euros.

