David Leo: "Invitaría a Winston Churchill a una moraga en el Peñón del Cuervo; tenía buen saque"

¿Cuál es tu primer recuerdo de verano en Málaga?

Seguramente cuando aprendí a nadar en una alberca de Alhaurín el Grande. Qué agobio. Parecía el bebé de la portada de Nevermind.

¿Y tu primer concierto?

Las chicharras rabiando en las tardes de verano, a unos metros de la susodicha alberca.

¿Recuerdas algún amor de moraga? ¿Qué le dirías ahora?

Lo recuerdo con apatía y misterio. Le preguntaría si sigue mezclando el tinto de verano con Jäger.

¿A qué político, a qué famoso y a qué deportista invitarías a una moraga en el Peñón del Cuervo?

Político a Winston Churchill, que tenía buen saque. Famoso a Mick Jagger, que no mezcla nada con Jäger. Deportista a George Best, que dijo aquello de "gasté la mitad de mi fortuna en mujeres, alcohol y coches. La otra mitad la dilapidé".

¿Cómo es la moraga perfecta? ¿Sardinas, pinchitos o sólo de copas?

Sardinas. Soy muy amante del fósforo.

¿Cuál es la peor resaca veraniega que recuerdas?

Una en la que, por razones que no vienen al caso, había una polaca en casa. Yo estaba tumbado en el sofá, ella me vio a las dos de la tarde, salió de casa, volvió a las ocho y sentenció en inglés: "No has cambiado de posición".

¿Qué plan no puede faltar en tus veranos?

Desayunar conchas finas.

¿Cuál ha sido tu feria más recordada? ¿Y esa en la que tienes más lagunas?

Misteriosamente son la misma: la de 2010.

La ola del Melillero… ¿Cuántas toallas te ha mojado?

Entre una y ninguna. De día soy muy cuidadoso.

¿Cuál fue tu primer trabajo de verano? Ya sabes, ese al que te metes para ganarte unas pelas y poder salir con tus amigos…

Presentarme a concursos de poesía.

¿Cuál es tu heladería favorita malagueña?

No como mucho azúcar, pero recuerdo una de Huelin donde di una chupada y estaba bien. Ole esa memoria.

¿Porra, gazpacho o ajoblanco?

Gazpacho como en una sonda, para cualquier hora del día, y porra cuando me vengo muy arriba. Ajoblanco no puedo porque soy alérgico a las almendras.

¿Cuál es ese chiringuito que no falta en tus planes de verano?

Soy muy aficionado al Cachalote. Siempre que voy me ponen lo que pido y me cobran lo que cuesta. Un plan sin fisuras.

¿Dónde te llevarías a tu mejor amigo a comerse un campero? ¿Y a tu peor enemigo?

A mi mejor amigo, a mi casa. A mi peor enemigo, a mi casa; pero con condiciones.

¿Cuál es tu playa favorita de la provincia?

Sin menospreciar las demás, guardo con mucho cariño las calas de Maro.

