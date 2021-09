La autenticidad de Beret cautiva Marbella en su segunda fecha de esta edición del Starlite

El festival de Marbella Starlite Catalana Occidente volvió a rendirse a los personalísimos ritmos urbanos de Beret en su segunda fecha del año de esta décima edición. El artista sevillano actuó el pasado 26 de junio, concierto que abría sus espectáculos en directo tras el parón forzoso de la pandemia: "Acabé mi gira de 2020 en Starlite y la reanudé en junio en el mismo lugar", y fue con un éxito total de público y energías.



En esta su segunda fecha, una unánime ovación presagiaba que la noche volvería a ser una auténtica fiesta de la música de quien se ha convertido en fenómeno viral de los ritmos urbanos, pop y rap con su primer disco Prisma. Beret siente al público como su familia y ese cariño se lo devuelven acompañando cada canción con coreografías de brazos y un canto ininterrumpido que al artista le hace brotar la más sincera sonrisa.



En su primera cita con Starlite Catalana Occidente, el andaluz quiso agradecer a Starlite Catalana Occidente "el apoyo a los artistas por no haber parado, por seguir subiéndonos a los escenarios". Además, añadió que más que un simple concierto "Starlite Catalana Occidente es una fecha que se espera. Como artista me siento súper cómodo siempre que vengo, me encanta el ambiente que se crea y creo que todo el mundo lo conoce por la sugestión que se genera aquí y eso es lo bonito del festival".



En su segunda cita, el agradecimiento de Beret se centró en el público, en esas personas que hacen posible la cultura: "Muchísimas gracias porque a pesar del tiempo, de guardar toda esta energía, a pesar de llevar tanto tiempo sin subirnos a los escenarios, seguís apostando por la música en directo, por seguir con la música, así que este aplauso es para ustedes, más que para mí", decía el cantante que a ratos hablaba y a ratos recitaba versos de sus propias canciones para introducir los temas.



Para comenzar, Beret eligió un plato fuerte, su hit Si por mi fuera. Te echo de menos, Prisma, Me llama o Desde cero fueron algunos de los temas más coreados de la noche.



Te estás olvidando de mí o Diez mil porqués fueron algunos de los títulos que el artista animó a cantar conjuntamente, con buen resultado: "Quien la sepa que la cante y me preste un cachito de su alma".



En el apartado más personal e íntimo de la noche, Francisco Javier Álvarez Beret, tomaba asiento para regalar los momentos más tranquilos con Cóseme, Me vas a ver y Respiro, la esencia poética del artista en toda su pureza, recitando con el único acompañamiento de los teclados. Era el preludio de un final apoteósico compuesto por los temas Vuelve y Lo siento, que lejos de apaciguar el hambre de música de sus fans, les dejó con ganas de más, esperando con ilusión una nueva cita en la próxima edición del festival Starlite Catalana Occidente. "Espero que nos veamos pronto", decía Beret.



Entre los asistentes se encontraba la novia de Antonio Banderas, Nicole Kimpel, el cantante y componente de la banda Taburete, Willy Bárcenas, muy bien acompañado por su novia, la escritora e influencer Loreto Sesma, el vicepresidente de Coca-Cola Company, Marcos de Quinto, y su pareja, la soprano Angélica de la Riva, y Yola Berrocal.

