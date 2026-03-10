El edificio de El Romeral se reabre como sede de Prevención de Riesgos Laborales en Vélez-Málaga

Las autoridades ante el renovado edificio de El Romeral.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha anunciado la inminente puesta en funcionamiento del edificio de El Romeral como nueva sede del Área de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, tras años de abandono y falta de uso del inmueble municipal.​

El regidor ha visitado las instalaciones junto al concejal de Edificios Municipales, Jesús María Claros, en una actuación que forma parte de los proyectos prioritarios fijados por el actual equipo de gobierno para esta legislatura en materia de optimización de espacios públicos.​

​El edificio de El Romeral se integra en el Programa de Fomento de Empleo Agrario para Garantía de Rentas (PFEA) del Área de Edificios Municipales correspondiente al ejercicio 2024, y está previsto que empiece a operar en un plazo aproximado de veinte días.​

Un momento de la visita al edificio.

El nuevo servicio permitirá atender directamente a más de 5.000 personas en materia de accidentes e incidencias laborales, convirtiéndose en el dispositivo que mayor volumen de usuarios concentra al día, y ofrecerá además asesoramiento especializado a empresas y ciudadanía para facilitar sus gestiones.​

​Las instalaciones darán cobertura directa a 800 funcionarios municipales, 1.200 trabajadores vinculados al PFEA y 150 becarios, además de los planes de empleo con unos 300 participantes al año y unas 100 personas adscritas a servicios a la comunidad, superando así las 5.000 personas atendidas de forma directa e indirecta.​

El nuevo centro asumirá también la coordinación de todas las empresas que trabajan para el Ayuntamiento, ya que por estas dependencias pasarán los contratos de servicios de firmas externas para garantizar el cumplimiento de la normativa preventiva y la correcta gestión de la seguridad laboral.​