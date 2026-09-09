Gran fiesta del boquerón victoriano en Rincón: se repartirán gratis más de 1.100 kilos hasta el 13 de septiembre

Un momento de la inauguración de la Fiesta del Boquerón Victoriano. Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Rincón de la Victoria celebra la Fiesta del Boquerón Victoriano hasta el 13 de septiembre con degustaciones y actividades gastronómicas. En la feria se repartirán gratis 1.100 kilos de boquerones fritos y en vinagre durante los días 11, 12 y 13 de septiembre. Participan 57 restaurantes de la Red del Boquerón Victoriano de Rincón, Málaga, Madrid y Almería, junto a otros 67 establecimientos. El evento destaca la cocina en directo con reconocidos chefs y celebra su décimo aniversario este año.

Si le gustan los boquerones ha llegado el momento álgido del año.

Rincón de la Victoria inauguró anoche otra edición de la Fiesta del Boquerón Victoriano, que tendrá un amplio programa hasta el próximo 13 de septiembre.

Hay degustaciones, actividades gastronómicas y la Feria Sabor a Málaga, además de la participación de establecimientos de restauración del municipio, que ofrecerán sus propias propuestas en torno al boquerón victoriano.

Una de las señas de identidad de esta feria es la cocina en directo con grandes cocineros. De hecho, este año es el décimo aniversario de esta iniciativa.

Anoche fue la primera a cargo de Enrique Sánchez en el restaurante La Calma Playa. Y estuvo encabezada por el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado.

El alcalde destacó esta fiesta porque “ya forma parte de la identidad de Rincón de la Victoria y pone en valor nuestro mar, nuestra forma de vivir, nuestra gastronomía y, sobre todo, a nuestros restaurantes, pescadores y hosteleros”.

Una de las explicaciones del cocinero Enrique Sánchez. Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

Salado también precisó que es “una de las grandes citas gastronómicas de nuestra provincia y una magnífica oportunidad para enseñar fuera de nuestras fronteras aquello que hacemos tan bien dentro de casa”.

Entre los restaurantes que participan están los 57 que forman parte de la Red de Restaurantes del Boquerón Victoriano no solo en Rincón, sino también en Málaga, Madrid y Almería.

Aparte colaboran otros 67 restaurantes y se ha puesto una carpa solidaria en la Feria Sabor a Málaga en la que se repartirán 1.100 kilos de boquerones fritos y en vinagre entre el 11 y el 13 de septiembre.

Será una semana marcada por el boquerón y aquí puede ver el programa completo de actividades organizadas.