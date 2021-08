Esta noche no brillarán en el cielo los fuegos artificiales que anuncian nuestra Feria de Málaga, pero desde estas Portadas Aliñadas quiero ayudaros a pasar este trago con un trozo de nuestras tradiciones. Así que esta es una columna musical. Empezamos con malagueñas y terminamos por verdiales. Vamos allá:

Por malagueñas

1.-Vamos todos a Marbella a dejarnos que nos quite / del sentío la tapaera la gala del Starlite. / Cómo le saca los cuartos / Banderas a los artistas / de cine, teatro y revista (bis) / para los necesitados (bis).

2.- Málaga, que es cantaora, alumbró a una maravilla / de antigua estirpe gitana, Amparo La Repompilla. / Con su raza por bandera / y sus aires de Levante / alumbró la perchelera (bis) / a las minas de los cantes (bis).

3.-En la ONU no se enteran de lo que es en mi ciudad / una tarde el mes de julio cuando ha saltado el terral. / A Endesa voy a llamar / por si me dejan fiado / para poder conectar (bis) / el aire acondicionado (bis).

Por verdiales

1.- Tus ojos me traen condena / y sus negros fogonazos / duelen hasta en la cartera igual que el radar del Palo / como te pases de ochenta.

2.- La pandemia no me apena / los miedos yo me los quito / con los pies llenos de arena confinado en un chiringuito / y a mi vera mi morena.

3.- Dice De La Torre a Espadas / sobre la Torre del puerto: / para espanto y horterada la Pelli cubriendo el cielo / en el barrio de Triana.

