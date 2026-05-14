Túneles, clanes y narcopisos: 11 detenidos tras caer una red de venta de droga en Las Albarizas de Marbella

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Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desmantelado una red de narcotráfico en Las Albarizas, Marbella, con la detención de once personas y la clausura de varios puntos de venta. El grupo criminal, formado por miembros de un mismo clan familiar, utilizaba túneles subterráneos, vigilantes en balcones y cambios frecuentes de ropa para evitar la vigilancia policial. Durante el operativo se realizaron cinco registros domiciliarios, se incautaron más de 250 gramos de distintas drogas, armas blancas, material para envasado y más de 2.400 euros en efectivo. La organización empleaba intermediarios externos y sistemas de alerta para eludir el control policial, dificultando la labor de los investigadores durante meses.

Túneles subterráneos, vigilantes apostados en balcones y cambios de ropa para despistar a los investigadores. Así operaba la red de narcotráfico que la Policía Nacional acaba de desmantelar en la barriada de Las Albarizas, en Marbella, tras meses de trabajo de campo que han concluido con once detenidos y varios puntos de venta clausurados.

El dispositivo, coordinado por el Grupo de Estupas 2 de la Brigada Local de Policía Judicial de Marbella, se articuló en dos fases diferenciadas a lo largo del año. La primera, ejecutada a principios de año, se saldó con tres arrestos y permitió confirmar la existencia de una red estructurada con funciones bien repartidas: distribución, vigilancia y captación de compradores.

La segunda, completada recientemente, amplió el balance con ocho detenciones más y cinco registros domiciliarios simultáneos.

Los investigadores pudieron establecer que el negocio ilícito giraba en torno a varios miembros de un mismo clan familiar, que ocupaban cinco domicilios en un mismo bloque del barrio.

Desde allí coordinaban tanto la venta directa como el suministro a través de una red de intermediarios externos que rotaban con frecuencia y que, significativamente, nunca llegaban a residir en los pisos investigados, precisamente para dificultar cualquier control policial.

Otros inmuebles del entorno servían exclusivamente como almacenes desde los que se abastecían diariamente los puntos de venta. El patrón delictivo era tan sistemático que los agentes llegaron a identificar un elemento revelador: todas las dosis incautadas compartían el mismo tipo de envoltorio, lo que permitió acreditar un origen común y obtener la autorización judicial para los registros.

Los investigadores acumularon más de cuarenta actas de aprehensión en las inmediaciones antes de actuar, en un entorno donde la observación directa resultaba extremadamente complicada. El clan mantenía sus propios sistemas de alerta: vigías en los balcones, "aguadores" y una notable capacidad para mover la mercancía con rapidez antes de que pudiera ser intervenida.

Uno de los episodios más llamativos de la investigación fue el seguimiento de una mujer que actuaba como enlace y distribuidora. Para evitar ser reconocida, cambiaba de vestimenta en varias ocasiones a lo largo del mismo día, alterando su apariencia con el único fin de burlar la vigilancia policial. Finalmente fue detenida.

El operativo localizó además una red de túneles subterráneos que comunicaba distintos puntos del barrio de Las Albarizas. Estas galerías, según han confirmado los investigadores, eran utilizadas habitualmente por los implicados tanto para ocultarse ante posibles redadas como para esconder droga y otros efectos relacionados con la actividad delictiva.

Para hacer frente a todas estas dificultades, el operativo contó con un importante despliegue de medios: junto a los agentes de Estupas 2 y la Brigada Local de Policía Judicial participaron efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Marbella, agentes de la Comisaría Provincial de Málaga, y unidades especializadas de apoyo aéreo, subsuelo y guías caninos.

Entre las dos fases del dispositivo se incautaron 133 gramos de hachís, 111 de marihuana, 3,08 de tussi y 5,76 de cocaína. También se intervinieron diversas armas blancas, material para la preparación y envasado de dosis, y más de 2.400 euros en efectivo. Los once detenidos se enfrentan a cargos por tráfico de drogas.