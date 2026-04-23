Importante incendio en la nave de Velas de la Ballena en Marbella: hay al menos tres heridos

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio ha afectado a la nave de la empresa Velas de la Ballena en el Polígono Industrial La Ermita de Marbella. El fuego se propagó rápidamente, generando una gran columna de humo negro visible desde la zona. Al menos tres personas resultaron heridas, aunque no de gravedad, según fuentes consultadas. Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y sanitarios acudieron al lugar para controlar la situación y determinar el origen del incendio.

Un incendio ha sorprendido a los trabajadores del Polígono Industrial La Ermita de Marbella, así como a los vecinos de la zona. Una importante columna de humo negro salía de una de las naves, provocando un aluvión de llamadas al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía a eso de las 10.15 horas, cuando las llamas se han hecho con las instalaciones de la empresa Velas de la Ballena, en el número 3 de la calle Hierro.

Según los alertantes, una nave había comenzado a arder, propagándose las llamas con una gran virulencia y muy rápido. De inmediato, la sala ha activado a los efectivos de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y sanitarios, pues algunos testigos hablaban de personas heridas, aunque no de gravedad. Concretamente, fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga hablan de al menos tres.

Tal y como han añadido desde el 112, en estos momentos, los operativos se encuentran trabajando sobre el terreno para extinguir las llamas cuanto antes y tratar de conocer cuál ha sido el origen del incendio.