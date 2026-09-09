La Vuelta a España cruza Málaga este viernes: cortes de tráfico desde las 11.30 y casi toda la EMT afectada

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La Vuelta Ciclista a España pasará por Málaga este viernes 11 de septiembre, afectando a los distritos Este, Centro y la zona oeste a partir de las 12:30 horas. Los cortes de tráfico comenzarán desde las 11:30 horas en varias vías principales, restableciéndose progresivamente tras el paso del pelotón. El recorrido incluye la Carretera de Almería, avenidas Juan Sebastián Elcano y Pintor Joaquín Sorolla, Paseo del Parque y la A-357 hacia Estación de Cártama. Todas las líneas de la EMT sufrirán modificaciones en recorridos y horarios, excepto las líneas 15, 18, 22, 27 y 28, por lo que se recomienda consultar la app antes de viajar.

La Vuelta Ciclista a España vuelve a pasar por Málaga y lo hará este viernes 11 de septiembre. El Ayuntamiento de Málaga ha informado de los cortes de tráfico y las afecciones a la movilidad que provocará el paso de la 19.ª etapa, que saldrá de Vélez-Málaga y tendrá meta en Estepona. Así, atravesará los distritos Este, Centro y la zona oeste de la ciudad en torno a las 12.30 horas.

El pelotón entrará en Málaga por la Carretera de Almería a las 12.40 horas, con un tiempo de paso estimado de media hora. Los cortes en las vías afectadas comenzarán antes, a partir de las 11.30 horas, y el tráfico se irá restableciendo de forma progresiva conforme avance la comitiva.

El recorrido por la ciudad discurrirá por la Carretera de Almería, la avenida Juan Sebastián Elcano, la avenida Pintor Joaquín Sorolla, el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Cánovas del Castillo, la plaza General Torrijos, el Paseo del Parque, la Alameda Principal, la avenida de Andalucía, la avenida Blas Infante y la A-357 en dirección a la Estación de Cártama.

A la llegada del pelotón le precederá la caravana publicitaria, que alcanzará el Paseo del Parque aproximadamente una hora y cuarto antes del paso del primer ciclista.

El transporte público también se verá especialmente afectado por la vuelta. Todas las líneas de la EMT se verán afectadas en sus recorridos, paradas y horarios, con la excepción de las líneas 15, 18, 22, 27 y 28, en función de los cortes que establezca la Policía Local, han indicado. El Ayuntamiento aconseja a los usuarios consultar la aplicación móvil para conocer los cambios en trayectos y horarios.

Como itinerario alternativo, el consistorio recomienda utilizar las rondas de circunvalación y evitar la circulación por la zona por la que transcurre la etapa.